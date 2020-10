‘En la política de humedales seguimos con la norma de 2007’

La gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Cristina Arango, explica las diferencias frente a posiciones de la Secretaría de Ambiente sobre la norma que debe aplicarse en los humedales y que ha llevado a que hoy estén suspendidas obras en el Juan Amarillo y Jaboque.

Hay preocupación con lo que está pasando con algunos humedales, tras una sucesión de fallos judiciales o decisiones dentro del mismo gobierno que están afectando el inicio o la continuación de obras.



Efectivamente, sobre las obras en los humedales existen controversias que venían también de la administración anterior. Ahora, ¿qué tipo de obras está haciendo el Acueducto? Hay dos que ya están avanzadas. Una, sobre Juan Amarillo y otra, en Jaboque. Tenemos corredores o senderos entre palafitos, unos pedazos, y otros que van en senderos de sistema urbano de drenaje sostenible o suds, a lo largo del humedal para generar una barrera entre lo que existe hoy y el humedal.



En la parte baja del Juan Amarillo va en un 32,5 %; en la parte media, en 89 %, y en la conexión entre Lisboa y Colsubsidio, en 72 %. En Jaboque tenemos en el borde norte un 58 % de avance y en el sur, alrededor de un 20 %. En términos ambientales, la política de la administración actual es distinta a la anterior.



Ahora se considera que los proyectos que existan en los humedales, por ejemplo, deben tener un menor endurecimiento que el que se ha venido consiguiendo. Nuestra responsabilidad desde la empresa es terminar los proyectos, y no podemos dejar abandonadas las obras.



Pero eso es lo que está pasando: obras que se paralizan por decisiones del mismo gobierno...



Las obras están avanzando, continuamos con su ejecución. Donde hay unos puntos de discordia que, efectivamente, la Secretaría (de Ambiente) ha entendido que en ciertos puntos no han tenido permiso para ciertas intervenciones, hay unos sellamientos puntuales, y se está siguiendo el debido proceso para que realicemos la defensa, porque tenemos una posición distinta frente a la de la Secretaría. Pero las obras, en general, continúan.

Arango llegó a la entidad en diciembre del 2018. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo es posible que la Empresa de Acueducto acometa trabajos que no tienen permiso?



Podemos referirnos en términos generales a dos tipos de situaciones para entender la discusión. La primera es que histórica y tradicionalmente, y es lo que la empresa ha entendido, no se requiere permiso en zona de ronda o zona de zampa. Se requiere permiso de ocupación de cauce, en zona de cauce. Hay unas intervenciones que fueron solicitadas por la misma mesa de humedales, donde unas obras se pasaron del cauce a zona de ronda, y la empresa entiende que en zona de ronda no se requiere permiso de ocupación de cauce porque está en ronda. Ahí hay una discusión jurídica frente a la Secretaría, ellos entienden que en zona de ronda hoy en día se requiere el permiso.



En el humedal Córdoba las obras llevan un par de meses suspendidas, ¿allí qué va a pasar? ¿Cuándo se retoman los trabajos?



En Córdoba la situación es distinta, el contrato que en realidad se ha iniciado es el del aula ambiental. Ese contrato se suspendió porque requirió una modificación pequeña del diseño, porque se encontró una tubería debajo del aula. El resto, el sendero palafítico que bordea el humedal, está a la espera del permiso de la Secretaría de Ambiente.

Pero en Córdoba se suspendió todo...



Originalmente habíamos pensado iniciar en aquellos puntos donde no se requiere permiso, pero con la modificación en la política en donde Ambiente entiende que se requiere permiso de cauce, incluso en zona de ronda o zampa, pues estamos esperando a ver qué dice frente a cada uno de los tramos.

De tiempo atrás se ha pretendido un corredor ambiental que incluya estos senderos en varios humedales, ¿ustedes van en esa dirección?



Las intervenciones que se vienen en el futuro van a responder a la política de humedales que hoy está vigente, porque la de 2018 la tumbó el juez y está vigente la del 2007. Entiendo que la Secretaría de Ambiente está trabajando en algunas modificaciones frente a eso, pero nos regimos por la política de 2007. Y estamos trabajando en términos ambientales, no solo en humedales, sino en la protección de estructura ecológica principal, conservación de cuencas de abastecimiento, saneamiento del río Bogotá y darle continuidad a lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años. Y vamos a sembrar cerca de 47.000 árboles.



¿Cuáles son los grandes proyectos a los que ustedes les están dando continuidad?



Vamos a tener alrededor de los próximos 4 años una inversión de 4,5 billones de pesos. Una sección importante de eso es río Bogotá; están terminando los diseños de la Ptar Canoas, de tratamiento secundario; eso es un hito importante para iniciar su contratación. Estamos trabajando en el interceptor del alcantarillado de la zona franca. Ya se inició la ejecución de la estación elevadora de Canoas, eso nos permite básicamente recoger todos vertimientos que se hacen en la ciudad.



Por otro lado, tenemos la ampliación de la planta Wiesner, hoy estamos tratando alrededor de 14 metros cúbicos y vamos a pasar a tratar 21 metros cúbicos optimizando la Ptar de Tibitoc, para que llegue a su máximo de potabilización. Estamos terminando obras como el conector de Las Delicias, clave para todo el tema de inundaciones que ocurren en el último semestre del año; ya tenemos un 90 % de avance. También estamos haciendo toda la parte del traslado anticipado de redes para metro.



¿Qué es lo que se traslada?



Tenemos, más o menos, 12 puntos donde se conectan las redes con el sistema metro; básicamente nos toca correr la red para que no interfiera y, en general, las alternativas en términos de ingeniería para que fluya el agua adecuadamente. Hoy tenemos 4 obras para hacer el traslado anticipado, entre los que se encuentra el famoso pulpo, donde confluyen la mayor cantidad de redes y sistema público en la ciudad, en los cuales están TransMilenio, metro, energía, gas y nosotros.

¿Dónde está ese pulpo?



En la Primero de Mayo con 68. Es una obra de ingeniería importante y de coordinación importante de todos.



REDACCIÓN BOGOTÁ