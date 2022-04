En una breve intervención de poco más de 3 minutos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, intervino como panelista en la Reunión de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para verificar la implementación de la Nueva Agenda Urbana, especialmente, a través de los gobierno locales y regionales.



(Le recomendamos: Concejales de Bogotá en polémica por leer el horóscopo en plena sesión)

La intervención de la mandataria en el recinto de la Asamblea General hace parte de la agenda internacional que adelanta desde este miércoles en Nueva York, Estados Unidos.



“La única forma de liderar, es liderar con el ejemplo. Puedo certificar como ciudadana y alcaldesa qué pasa cuando se toma en serio la implementación del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo y la Nueva Agenda Urbana”. Así fue cómo la alcaldesa inició su discurso en el que citó como resultados de esa visión global de sostenibilidad al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y al Sistema Distrital de Cuidado.



“Lo que pasa es que las áreas verdes crecen por primera vez un 30 por ciento desde el POT; lo que pasa es que por primera vez se garantiza la mayor parte de espacio público e inversión a los peatones, ciclistas, corredores verdes y transporte limpio en vez de entregarlo a los carros y las avenidas; lo que pasa es que por primera vez, el género no es solo una perspectiva, sino un sistema de cuidado que reconoce la reducción y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado de 1,2 millones de mujeres”, enumeró López.



Pero, además, la mandataria insistió en un mensaje que dio en otros paneles a los que asistió este miércoles: la importancia de los gobiernos locales en los manejos de crisis.

“Nosotros, las ciudades y regiones somos los conductores del crecimiento, innovación y diversidades. No somos no solo los primeros respondientes a emergencias como el covid-19, sino los ejecutores de cualquier objetivo o acuerdo multilateral; ningún objetivo del Acuerdo de París, los ODS o la Nueva Agenda Urbana hubiera sido alcanzado sin la integración de los gobiernos locales y regionales”, afirmó López y extendió una propuesta a la ONU: que los gobiernos locales sean parte de la fórmula multilateral para resolver retos de carácter global.



(No deje de leer: Extorsión: pocas denuncias afectan los registros oficiales)

Facebook Twitter Linkedin

Reunión de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La agenda en EEUU

La alcaldesa estará en Estados Unidos hasta hoy. Aunque el motivo principal de su visita fue una invitación por parte de ONU Hábitat para ser una de los voceros locales en la Asamblea General de la ONU, también ha asistido a espacios clave para compartir conocimientos con otros gobernantes.



El miércoles, por ejemplo, estuvo en el evento ‘Ciudades ODS: empresas lideradas por mujeres que apoyan ciudades lideradas por mujeres’, donde habló del Sistema Distrital de Cuidado. A su vez, participó en la tercera Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (CGLU).



Este jueves, después de la Asamblea General, estuvo en la Asamblea de la Asociación del Plan Regional, donde se refirió a la experiencia de la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.



Hoy, se espera a que asista al Consejo de Alcaldes para la Migración para buscar colaboraciones de esta organización y obtener recursos financieros y técnicos. Hacia el mediodía, tendrá una reunión con Amson Sibanda, jefe de la Subdivisión de Estrategias Nacionales y Creación de Capacidades de la División de ODS, para compartir como el Plan de Desarrollo de Bogotá, el POT y el Plan de Acción Climática están posicionando a Bogótá como un referente en la implementación de los ODS.



(Lea también: Caen 17 integrantes de bandas de narcotráfico 'La central' y 'Los Chacón')