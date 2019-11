En La Cabrera se oponen a proyecto en la mansión Planas

“A la hermosa mansión Planas la quieren trasladar, y un hotel de treinta pisos pretenden levantar. Los derechos al buen aire, a la paz y al buen vivir no pueden ser violentados por el afán de construir. Además del patrimonio, del paisaje y el ambiente, peligra un gran testimonio de la vida de la gente”, dice la composición musical de la pianista Amparo Ángel, también residente desde hace 26 años del barrio La Cabrera, letra que representa el sentir de 600 residentes de la zona, habitantes de 800 apartamentos y 30 edificios.

La razón: todos ellos se oponen a un proyecto que el Club Médico quiere poner en marcha en un predio ubicado en la calle 85 n.º 7A-20 y 7A-51, que está declarado como casa Patrimonio de Conservación Mansión Planas.



Este contempla, primero, el traslado de la casa de conservación patrimonial hacia otro sector del predio y, segundo, la construcción de un edificio de turismo médico en donde se presten servicios como spa, meditación, zonas húmedas, restaurante y salones de eventos. Y, además, la construcción de un parqueadero de tres sótanos con capacidad para 250 carros y acceso por la carrera 8.ª. “Este es un proyecto inmobiliario de dimensiones descomunales que solo favorece intereses particulares”, dijo Ángel.



La iniciativa –que, según los residentes de la zona, no fue socializada– los mantiene en alerta, tanto así que, además de acciones legales, preparan un plantón con composición musical abordo, cuya fecha se dará a conocer en los próximos días.



Y tienen varios argumentos. Dicen que trasladar semejante infraestructura pone en riesgo la arquitectura de la casa y que, además, se eliminarían los jardines de la misma que hacen parte de su diseño y que proporcionan espacios verdes al barrio.



“La mansión Planas tiene un diseño arquitectónico, su tipología reconocida en la categoría de conservación incluye jardines interiores y exteriores. Al eliminar estos espacios se afectan de manera importante las condiciones que le dieron el carácter de inmueble de conservación”, dice el derecho de petición que le fue enviado a Mauricio Uribe González, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

También aseguran que construir una torre de 29 pisos en el patio de la mansión Planas generará un caos peor en materia de tráfico. “El Renacer de la Mansión Planas, que es el nombre que le pusieron al proyecto, es una falacia. Ahí lo que se quiere es ganar un lote más amplio y obtener una licencia de construcción de un edificio comercial de magnitudes desproporcionadas”, agrega el documento.



Los residentes que expresaron su inconformidad con el proyecto dicen que, además, se afectarían los apartamentos vecinos que, señalan, son muy costosos y pagan impuestos muy altos. “Este proyecto tugurizará y desvalorizará los inmuebles. Estamos hablando de unos 800 apartamentos en donde residen un promedio de 3.000 personas”, agregaron residentes del sector.



Por todo esto, la comunidad está haciendo un estudio profundo del Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) del Club Médico, así como de las observaciones que el IDPC le hizo al mismo. “Exigimos suspender el trámite de la solicitud de los constructores hasta que la comunidad envíe a sus despachos las observaciones y conclusiones de dicho estudio”, le pidieron los vecinos del barrio a la entidad.



Ellos han consultado con expertos ingenieros, quienes les han expresado que de llevarse a cabo la construcción las cargas generarían grietas por asentamiento en predios colindantes.

Los residentes inconformes también le pidieron a la Secretaría de Movilidad una inspección del tráfico sobre la carrera 8.ª y las calles 85 y 86 durante las horas pico. “El tráfico es un caos, sobre todo por la proximidad de los colegios Liceo Francés y Cervantes, y la estrechez de las vías. Y a esto se le suma la subida a La Calera en la calle 85 con carrera 7.ª, donde se genera un trancón monumental. Todo esto se vería potenciado de llevarse a cabo el proyecto propuesto en el Pemp con parqueo para 250 carros”, dijo Ángel.



Los residentes de La Cabrera también se quejan de la posibilidad de que se afecten árboles inmensos que, durante años, han adornado las calles de este barrio tradicional. De hecho, el Jardín Botánico ya está informado de lo que los residentes llaman “un sacrificio de árboles”. Incluso han tomado fotos de cada uno de ellos, tratando de proteger el poco verde de la zona.

¿Qué dice patrimonio?

EL TIEMPO consultó al IDPC, que confirmó la inconformidad de la comunidad. La entidad explicó que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte recibió el 16 de julio de 2019 el documento técnico de soporte para la propuesta de Pemp presentado por Mauricio Enrique Suárez Contreras y Mónica Aldana Robayo. “Una vez evaluado por la Secretaría de Planeación, se emitió un comunicado, el 9 de octubre de 2019, con observaciones del documento que deberán ser respondidas el próximo 16 de diciembre”, aclaró la entidad.



Dijeron que hasta que no sea entregado un nuevo documento que acoja las observaciones realizadas no podrá ser presentado a Patrimonio Cultural. “Es decir, la Administración Distrital no ha expedido ningún concepto de viabilidad a este instrumento de gestión ni tampoco el Consejo se ha pronunciado sobre el mismo”, aclaró la entidad a este periódico.

‘Lo que queremos es salvar el patrimonio’

La mansión Planas es una de las pocas casonas que sobreviven en Chapinero. Fue construida entre 1947 y 1949 por Noguera Santander y compañía, y diseñada por el arquitecto Alfonso Noguera Corredor.



Su propietario fue el ciudadano ítalo-ecuatoriano Harold Miguel Planas, a quien le debe su nombre. Años más tarde, en 1973, este último le vendió la casa al Club Médico de Bogotá con la promesa de que la sede siempre funcionará allí. Le tuvo mucho cariño a los galenos que lo asistieron en su enfermedad, le contó a EL TIEMPO Carlos Pardo, el presidente del club.



Hoy, más de siete décadas después, un estudio técnico de la casa corrobora que esta ya necesita una restauración y un reforzamiento estructural que responda a las exigencias normativas del momento.



Pardo argumenta que el Club Médico, que es una corporación sin ánimo de lucro, solo cuenta con 45 socios y que estos no podrían costear una obra que superaría los 8.000 millones de pesos. Es así que este proyecto representa el mecanismo que permitiría la recuperación de la mansión, su sostenibilidad en el largo plazo y la permanencia de Club Médico en este predio.



“Llevamos ocho años planeando esta intervención y la construcción de un edificio que genere ingresos ”, dijo Pardo.



Dijeron, además, que los parqueaderos serían una solución al problema de ausencia de estacionamientos del sector y que sería la primera vez que se mueve una casa de conservación patrimonial en Suramérica.



El ingeniero civil con 53 años de experiencia Julián Ruiz le explicó a EL TIEMPO que la obra tendría todas las garantías de una obra de esta magnitud. “No se afectará la construcción original, se mantendrán sus cualidades. Se desvinculará la casa de sus cimientos y con la ayuda de rieles piloteados y gatos hidráulicos se realizará el traslado. No estamos inventando nada, esto ya se ha realizado en otros países del mundo”.



En cuanto a las socializaciones, el Club Médico dijo que tiene constancia de 44 citaciones a las que asistieron pocos.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ