‘En Bogotá hay desarticulación, no se puede seguir trabajando cada uno por su lado’

“Yo sabía que el reto más grande que tenía era la seguridad. Porque no es nuevo, viene de tiempo atrás. Estamos implementando una estrategia operativa nueva para enfrentar los retos que tenemos en seguridad”.



Con estas palabras, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, inicia la entrevista con este cronista para EL TIEMPO. El alcalde Galán hace, además, un anuncio de una modalidad que se adoptaría para tratar de superar el caos vial que afronta la ciudad: carro compartido eximiría de pico y placa.



Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

¿En cuanto a la seguridad, las medidas adoptadas han dado resultados?



En algunos frentes, sí. En otros, tenemos que trabajar más. Hoy tenemos una reducción de 13 % de homicidios en comparación con los mismos días del año 2023.



Pero asaltos, robos, atracos y esa nueva modalidad de ataques a restaurantes y centros públicos tienen a la gente asustada y preocupada por tanta inseguridad…



Esa modalidad de hurto y asaltos ha crecido en estas últimas semanas, y ha tenido un impacto grande. Estamos articulando mejor acciones para prevenir.



Las cifras oficiales de la Policía muestran que en lo que va de este año, cinco de cada diez homicidios son por sicariato. ¿Qué es lo que está ocurriendo?



Esa cifra de sicariato también venía el año pasado. En Bogotá, el homicidio en buena medida tiene que ver con ajustes de cuentas, peleas entre bandas y el control territorial de delincuentes que se dedican al narcotráfico. Es una problemática que estamos enfrentando. Pero le repito, las cifras de homicidios han bajado. No lo suficiente. Vamos a lograr que bajen mucho más.



Ante la inseguridad muchos ciudadanos han pedido militarizar la ciudad…

​

Pensar que pasemos a que las Fuerzas Militares cumplan una función policial no puede ocurrir. Lo que podemos tener es presencia de miembros de la fuerza militar haciendo patrullajes, pero no operar como si fueran policías.

En entrevista con el diario Portafolio el Alcalde Carlos Fernando Galán habla sobre diferentes temas de la economía de la ciudad . Bogotá 23 de enero del 2024 .

Cuando yo llegué a la alcaldía encontré a cada uno por su lado. Policía por un lado, alcaldía, por otro, Fiscalía, ciudadanía y sector privado por otro FACEBOOK

¿Y el Gaula del Ejército tampoco podría realizarlo?

​

El Gaula del Ejército está trabajando contra la extorsión. Alertamos con las Fuerzas Militares en zonas donde hay comerciantes que han sido víctimas de extorsión, con una sensibilización para que sepan que pueden apelar al Gaula del Ejército si son víctimas de este delito.



¿Y las denuncias que se están presentando sobre asaltos a niños cuando salen de sus colegios, para robarles el celular y sus demás pertenencias?

​

Las cifras oficiales de la Policía ya indican una reducción del 17 % en los hechos de hurto a personas entre los primeros 50 días del 2023 y los primeros 50 días del 2024. No significa que no haya problemas de seguridad. Estamos trabajando en varios frentes para resolverlo.



¿Por qué tiene la ciudad la sensación de que Bogotá está en manos del hampa?

​

Cuando yo llegué a la alcaldía encontré a cada uno por su lado. Policía por un lado, alcaldía, por otro, Fiscalía, ciudadanía y sector privado por otro. Y eso permite que actúen los delincuentes. Trabajamos para que se reconecten. Hay desarticulación. Nos estamos sentando con el sector privado para reorganizar.

En entrevista con el diario Portafolio el Alcalde Carlos Fernando Galán habla sobre diferentes temas de la economía de la ciudad . Bogotá 23 de enero del 2024 .

¿Se va a aumentar el número de policías de la ciudad?



El general Salamanca, director nacional de la Policía, le dejó a Bogotá 450 policías adicionales de diciembre a enero, que están operando. En esta última semana nos han llegado 150 adicionales, para fortalecer investigación criminal e inteligencia.



¿Pero existe ya algún plan especial, novedoso, en marcha?

​

La Policía tiene un plan que se llama El Plan 20.000, que busca incorporar 20.000 nuevos efectivos a la Policía durante 2024. De esos nos han prometido un número significativo. Yo digo que eso no es suficiente. Necesitamos aún más policías. Por eso vamos a trabajar para que con recursos de Bogotá podamos aumentar más el número de policías en la ciudad.



¿Para que Bogotá tenga una Policía propia como lo propuso su antecesora?

​

Yo no estoy de acuerdo con una Policía propia, independiente, aparte de la Policía Nacional, armada, como lo planteaba la administración anterior. Creo que hay que trabajar con la Policía Nacional, fortalecerla, ampliar el pie de fuerza y darles mejores herramientas.



Pero no, ¿usted no es partidario de la Policía Metropolitana propia financiada por la Alcaldía para tenerla al servicio de la seguridad en Bogotá?

​

No, yo no soy partidario de una Policía independiente de la Policía Nacional que trabaje en Bogotá. Soy partidario de fortalecer la Policía Metropolitana de Bogotá, que hace parte de la Policía Nacional y eso es lo que voy a hacer.



¿Y los asaltos a los restaurantes?

​

Ya se adoptaron medidas de prevención y de reacción contra ese fenómeno.

Hay casos donde una persona que siente en riesgo su vida puede y seguramente debe actuar para defenderse y tiene todo el derecho a hacerlo, absolutamente todo FACEBOOK

¿Usted qué piensa de la actuación del expolicía que abatió a dos asaltantes, en un restaurante en el barrio Santander, suroccidente de Bogotá?

​

Esa es una determinación que debe dar la justicia. Por una parte, es actuación en legítima defensa. Se trata de una persona que siente en riesgo su vida y actúa. Pero, obviamente, es la justicia la que lo determinará. En ese caso, por ejemplo, que usted menciona, todo indica que uno de los abatidos era un delincuente que ya había operado en varios casos de hurto visibles en el último año.



¿Cómo hará para acabar con esos ataques?

​

No podemos permitir que eso siga sucediendo. Hay casos donde una persona que siente en riesgo su vida puede y seguramente debe actuar para defenderse y tiene todo el derecho a hacerlo, absolutamente todo. Su vida está en riesgo. Pero repito, eso es una cosa. Otra cosa es actuar posterior al delito y, eventualmente, agredir a un delincuente, porque ahí puede terminar, eventualmente, convirtiéndose también en una persona que comete una transgresión a la norma. Porque una cosa es la legítima defensa y otra cosa es justicia por mano propia. No es lo mismo. Pero eso lo determinará la justicia.



En el caso que tratamos, ¿usted qué piensa? ¿Fue legítima defensa?

​

Yo en principio siento que si una persona está amenazada con un arma y tiene un arma y responde, puede ser, en términos generales, legítima defensa.



Pero entonces, mire, señor alcalde, cada día es mayor el número de asaltos que se están presentando en Bogotá a los restaurantes y lugares públicos. ¿Qué hacer?

​

Bueno, las cifras de la Policía apuntan a que ha habido una reducción de 20 % de hurtos a comercio en estos 50 días en comparación con los 50 días del año pasado. Hay una reducción. Ahora ha habido algunos casos muy visibles en algunas zonas donde tal vez no había ocurrido tanto.

¿En qué nuevas medidas están pensando?



Vamos a articular mejor a todos esos centros y lugares de comercio para que puedan conectarse con la Policía. Eso requiere reconstruir una relación que se rompió porque en la administración pasada había una ruptura que llevó a que no hubiera una actuación articulada entre Policía, Gobierno distrital y la ciudadanía quedaba un poco en el sándwich.



Pero, señor alcalde, ¿qué medidas concretas se han acordado para devolver seguridad a Bogotá?



En muchos sitios donde hay presencia de policías, la ciudadanía no sabe que son policías y esa es la idea. En este momento se está haciendo ese esfuerzo, y lo vamos a mantener. Habrá camuflaje de policías en restaurantes.



¿Policías secretos?



Es mejor no contar estas cosas. Usted me entenderá, pero estamos haciendo inteligencia y estamos tomando medidas precisamente para que la gente, sin saberlo, esté protegida y tenga personas alrededor que son policías. Ahora, se necesita tecnología. Bogotá tiene pocas cámaras y en mal estado. Estamos trabajando para que cámaras que se compraron el mes pasado entren en operación este semestre. Noventa tendrán reconocimiento de placas para detectar, por ejemplo, las placas de las motos que son utilizadas en este tipo de operaciones. Esas van a estar en operación este semestre. Y yo le voy a apostar en mi plan de desarrollo a multiplicar la tecnología y las cámaras. Mi plan de desarrollo hasta ahora está en construcción. Será presentado al Concejo en dos meses. Pero eso va a ser una apuesta fundamental. Las cámaras no sirven para nada si no hay la capacidad de reacción y si no hay la tecnología que permita que esa información sea procesada de inmediato. Que haya muchos ojos, que todo quede grabado, que los delincuentes sepan que los estamos grabando todo el tiempo, pero eso necesitamos combinarlo con capacidad de reacción para que no sea solamente grabar un hecho delictivo que ocurre para después judicializar, sino que sea una cámara que nos permita reaccionar en tiempo real y poder llegar al sitio. Eso requiere software, herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y eso va a ser una prioridad en mi gobierno. Lo vamos a implementar porque hay que complementar lo que tenemos hoy, que es precario. Fortaleciéndolo y, sobre todo, dándole capacidad de reacción y herramientas tecnológicas que permitan actuar en tiempo real.

. Foto: EL TIEMPO

¿Eso no supone una reestructura total en los servicios de seguridad de la ciudad?



No, no, ya existen. El C-4 de la Policía (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Policía), por ejemplo, tiene acceso a muchas cámaras que existen hoy. Hay que combinar eso con nuevas tecnologías y ya tenemos una herramienta que vigila cuando hay un hecho delictivo y alerta para que la Policía pueda reaccionar. Esa es una prioridad de mi plan de gobierno. En el componente de seguridad va a ser fundamental la tecnología.



¿Usted piensa revivir la restricción de parrillero en las motos?

​

Yo creo que eso podría afectar algunas mayorías que no tienen nada que ver con el problema. Tengo descartada una restricción generalizada de parrillero en moto.



¿Descarta la restricción general de parrillero?



Sí señor.



¿Qué decidió usted hacer con la implementación del pico y placa?

​

Estamos en estudio. Yo tendré noticias para la opinión pública al finalizar el primer trimestre de este año.

​¿Piensa volver a revivir el carro compartido?

​

Esa es una opción que está estudiada precisamente en el análisis del pico y placa. Le anticipo: se analiza como medidas complementarias el carro compartido para estar eximido del pico y placa. Se está analizando para saber el impacto que eso tendría en la movilidad.



¿En qué va el metro de Bogotá, señor alcalde?



Va bien. Lo que se alertó por parte del gerente del Metro es un retraso que está dentro de los retrasos que se contemplan. Ellos van a traer nuevas máquinas, van a incorporar nuevos equipos de personal. Todo eso va a permitir entregar el proyecto a tiempo.



Señor alcalde, hay una gran discusión en Bogotá sobre la ampliación de la avenida Boyacá por la reserva Van der Hammen, que podría la ampliación de esa avenida acabarla…



Yo creo que es fundamental hacer la avenida Boyacá. Estamos a la espera de la decisión final de la CAR frente a la licencia ambiental de esa avenida, pero es un proyecto que la ciudad necesita, sobre la base de que el proyecto se va a hacer de tal forma que no afecte la conexión hídrica de la reserva Van der Hammen.



La avenida Boyacá continuará sin que signifique afectar a la reserva…

​

Exactamente. Y dos, que no se permite el desarrollo urbanístico dentro de la reserva, alrededor de la vía. Sobre esa base estoy de acuerdo y la vamos a hacer.



¿Y por qué ha descendido la calidad del aire en Bogotá?

​

Por cuenta de incendios locales, incendios regionales, incendios en la Orinoquia, inclusive incendios en Venezuela que terminan afectando la calidad del aire en Bogotá. Inclusive vientos del Sahara y que afectan la calidad del aire en Bogotá. Todo eso lo estamos monitoreando permanentemente porque sabemos que en tiempo seco del fenómeno de El Niño esto se puede agravar y dar un impacto en la salud de muchos habitantes de Bogotá.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO