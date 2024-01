Homicidio a las afueras de Bogotá: hombre disparó contra otro mientras consumían droga

Este 4 de enero se conoció, por medio de La Policía Metropolitana de Bogotá, el caso en el que un hombre asesinó a otro mientras se encontraban consumiendo sustancias psicoactivas, según las versiones preliminares que los testigos dieron a las autoridades.



El hecho, el cual se habría dado en el municipio de Facatativá, sucedió de forma inesperada, dado que, hasta el momento, no se conocen las razones por las cuales el agresor arremetió con el arma de fuego a la víctima.

De este modo, y ante la angustia de la comunidad, se hizo llamado al cuadrante del municipio, el cual alertó de inmediato al Grupo de Operaciones Especiales (Goes), activando el plan candado, según el medio el reporte oficial.



No pasó mayor tiempo para que el agresor fuera encontrado y capturado, dado que al cometer el delito se dio a la fuga por el apacible municipio de Cundinamarca, ubicado a una hora de la capital del país.



Hasta el momento, no se conocen las razones por las que el hombre arremetió contra la víctima. Foto: iStock

La Policía dio a conocer que el capturado "presentaba cuatro anotaciones judiciales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefaciente; hurto, lesiones personales y daño en bien ajeno", según el medio Blu Radio.



Por lo tanto, fue expuesto ante un juez de control de garantías para que se le dictara medida de aseguramiento, haciendo efectivo el traslado a la cárcel.



