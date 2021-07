Sectores de Bogotá en los que no se retirará la Fuerza Pública

Frente a la polémica de la disposición de la Fuerza Pública en lugares que han sido foco de tensiones y disturbios en las protestas de Bogotá, el Distrito mantuvo en firmeza que no habrá retiro de estas. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que en puntos como los portales de las Américas y Suba, y en zonas de Usme como Yomasa, se mantendrán las autoridades para recuperar el orden de las zonas.



Gómez manifestó que esta decisión se toma porque muchos de los habitantes de las zonas aledañas están cansados de los constantes problemas de orden público y de los disturbios que se generan.



“La gente no aguanta más un segundo de bloqueo, los bogotanos no toleramos ninguna forma de violencia y por eso la fuerza pública estará allá”, dijo el funcionario.



El secretario estuvo el día de ayer frente a una mesa de diálogo con miembros de las diferentes primeras líneas en Bogotá, donde no se llegó a un acuerdo, hubo críticas por la ausencia de la alcaldesa Claudia López y algunos grupos de estos no asistieron. Con esto, el saldo fue un levantamiento de la mesa sin acuerdo.



Recordemos en estas zonas donde se dispondrán de las autoridades la alcaldesa había anunciado hace un par de días que se prohibían las aglomeraciones.

REDACCIÓN EL TIEMPO.