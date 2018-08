En esto van las apuestas ambientales de la ciudad

Aunque el debate ambiental en los últimos años se ha centrado en lo que ocurrirá con la reserva Thomas van der Hammen, hay otros de relevancia, como la sostenibilidad urbana, los humedales o los cerros orientales. Uno de los que más les preocupan a los expertos es la calidad del aire.



El Distrito tiene la meta de mantener las concentraciones (promedio anual) de material particulado PM10 en 50 mg/m³ y de PM2.5 –más peligrosa para la salud humana– en 25 mg/m³.



Óscar López, subsecretario de Ambiente del Distrito, manifestó que la capital cuenta hoy con una moderna red de monitoreo que les permite tomar medidas y que, además, adelantaron el inventario de fuentes fijas que emiten material contaminante. O sea, “es un tipo de censo a las fábricas, que permite identificar el lugar exacto de la emisión”, dijo.



Jorge Eduardo Pachón, Ph. D. en ingeniería ambiental y docente de la Universidad de La Salle, explicó que no obstante estas acciones, preocupa que sea el suroccidente de Bogotá (según los registros de las estaciones Sevillana, Fontibón y Puente Aranda) la zona más contaminada, históricamente, y que esa variación no disminuya.



“El problema es que seguimos teniendo un parque automotor muy viejo, que faltan controles de los camiones que llegan a la ciudad y que a su paso contaminan, por no estar en condiciones mecánicas apropiadas”, sostuvo.

Otro punto que destaca es el de las motos. Afirma que se está saliendo de control. “Aunque la emisión de cada moto no es tan alta como la de un carro, hay que multiplicar esta cifra por la gran cantidad que hay hoy”. Agregó que este no solo es un problema que debe atacar la Secretaría de Ambiente, sino que debe fortalecerse con el sector de movilidad.

Los cerros

El sendero de las Mariposas, o rompefuegos, “es un proyecto encaminado a la mitigación de riesgos asociados a incidentes forestales, así como a propiciar el uso responsable de los cerros orientales”, indicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB).



Su trazado iría de Usme a Usaquén con una longitud de 111 kilómetros, de los cuales 80 corresponden a senderos ya existentes. Para su acceso habría 26 umbrales a lo largo del corredor, y algunos se conectarán con “los senderos paralelos a los ríos Fucha y Tunjuelo”, según la EAB. La entidad señaló que se están adelantando los diseños arquitectónicos detallados y los estudios ambientales, sociales, entre otros.



Alan Vargas, docente universitario y magíster en Ordenamiento Urbano y Regional de la Universidad Nacional, señaló que hay que aterrizar esta propuesta. “No hay que ser experto para entender que los cerros orientales tienen una estructura fragmentada. Por eso, pensar en conectar una red de senderos (tanto existentes como nuevos) no sería posible. En realidad serían tramos separados”, explicó.



Y propuso que en vez de intervenir algunas zonas de los cerros, se fortalezcan los caminos que ya están para que tengan capacidad de recepción de los caminantes”.

Bienestar animal

Una de las apuestas del sector fue crear el Instituto de Protección y Bienestar Animal, en diciembre de 2016. Con él se atiende a perros, gatos y otras especies que estaban desprotegidas, y fue pionero en Latinoamérica.



Javier Rivas, médico veterinario de la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle, dijo que muchas de las funciones que tenía el anterior Zoonosis ahora pasaron a manos del nuevo instituto.



“Las acciones que continúa realizando son buenas, como las jornadas de esterilización que hacen en los barrios. Pero hay que focalizar mejor porque quienes llevan a sus mascotas son los propietarios, que las tienen en sus casas cuidadas, mientras que en la calle hay hembras sin propietario que siguen teniendo crías, y esta es la población que se debe controlar”, explicó.



La entidad señaló que sí ha focalizado su trabajo en los animales callejeros, pero que también atiende a estratos 1, 2 y 3. Ya van 22.348 esterilizaciones desde el 1.° de marzo.

Humedales

Once de los quince humedales reconocidos en Bogotá entraron a la categoría Ramsar. Este es un acuerdo internacional para la conservación de los espejos de agua, y, según señaló el subsecretario de Ambiente, Óscar López, es la mayor muestra de que la gestión en su cuidado ha sido acertada. “La Nación nos ha reconocido que ya hay más de 93.000 registros de fauna en los humedales de Bogotá, la mayor cifra del país”, destacó.



Daniel Bernal, de la Fundación Humedales Bogotá, explicó que no se ha visto un cambio en el tratamiento de los ecosistemas. “El estado es el mismo que en la pasada administración de Enrique Peñalosa. El de La Vaca Sur es el único que se ha mejorado. Se recuperó tras estar afectado por el arrojo de basura”, sostuvo.



Para el experto hay que reforzar las acciones de trabajo en los humedales, pues aseguró que “aunque la categoría Ramsar les da relevancia a los ecosistemas, no exige unos protocolos de manejo. Entonces de nada sirve esta si las acciones siguen siendo las mismas”, concluyó.

Infraestructura verde

La Secretaría de Ambiente y expertos coinciden en que se ha avanzado en esta área “En muros y techos verdes, ya tenemos 10.000 metros cuadrados (m²) registrados en la ciudad. Nuestra apuesta es que al finalizar la administración quedemos en 20.000 m²”, explicó Óscar López subsecretario de Ambiente.



Para Andrés Ibáñez, de la junta directiva de la Red Mundial de Infraestructura Verde, hoy se destaca que Bogotá cuente con una mesa sobre esta área, que no solo habla de jardines verticales y techos verdes sino que ya incluye asuntos como la gestión del agua y el suelo.



En ella participan la Secretaría Distrital y el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt, las universidades EAN, Nacional y Javeriana, Planeación Nacional y la Red Colombiana de Infraestructura Verde (Recive). “Estamos aterrizando el tema en la normativa para aplicarlo en la ciudad. Dentro de unos meses sacaremos un inventario completo”, indicó.



MICHAEL CRUZ ROA

EL TIEMPO

miccru@eltiempo.com

En Twitter: @M_CruzRoa