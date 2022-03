Los vecinos del barrio Las Cruces, en Santa Fe, se manifestaron en contra de la posibilidad de que un grupo de emberás, asentados en el parque Nacional desde hace 153 días, sean reubicadas en el polideportivo del sector.



Ayer, un grupo de 30 personas se situó en la entrada del parque para protestar por lo que consideran una “actuación arbitraria” por parte del Distrito. Los habitantes del sector bloquearon la vía que conduce al polideportivo y realizaron un plantón para recolectar firmas.



Toda la polémica surgió a raíz de un documento de la Secretaría de Gobierno en el cual se preveía el traslado de indígenas a este punto. No obstante, el inspector de policía (23) de Atención Prioritaria indicó que el coliseo aún no era apto para la recepción de la comunidad.



"Resultó que las intervenciones requieren un tiempo más amplio para su realización, motivo por el cual le solicito respetuosamente reprogramar para la próxima semana la mencionada visita (de verificación de condiciones)", indica el documento.



“Hace poco se realizó una inversión para arreglar el parque para que ahora lo vayan a utilizar de albergue. Si en el Nacional, que es un sitio representativo de la ciudad, los tienen abandonados, cuando lleguen acá, a un sitio escondido y tan lejos de las avenidas principales, va a ser peor”, señaló Roosevelt Montes, residente del sector.



A Roosevelt, al igual que a otros vecinos, le preocupa perder el que considera el único espacio libre de la delincuencia. “En Las Cruces tenemos una problemática grandísima de inseguridad, pero el polideportivo sigue siendo un espacio seguro (...) y por ningún motivo nos lo vamos a dejar quitar”, indicó María Nuria Sánchez, vecina del sector.

Coliseo del parque Las Cruces. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

No obstante, pese a la queja de los habitantes de Las Cruces, esta opción no es nueva. De hecho, a finales de 2021, tras un tutela interpuesta por la Personería en la que un juez ordenó a la Secretaría de Gobierno brindar condiciones de vida dignas a los emberás, el Distrito ofreció cinco espacios para su reubicación, dos en este barrio: el coliseo y un edificio de la ERU.



“Acá llegó un funcionario del Distrito el sábado que pasó. Nos dijo que estaba verificando unas adecuaciones, supuestamente porque dentro del coliseo había goteras, pero nunca fue claro. (...). Nos duele la falta de transparencia”, agregó William Tocancipá, vicepresidente de la JAC de Las Cruces.



La Personería de Bogotá se refirió al caso y dijo que realizará una verificación para que el coliseo sea adecuado para la recepción de las comunidades, pese a que aún no existe una confirmación del Distrito sobre el traslado.



De acuerdo con líderes indígenas del Parque Nacional, el Distrito aún no les ha notificado la posibilidad del traslado voluntario.

REDACCIÓN BOGOTÁ

