En el barrio Danubio hallaron una ‘cura’ contra la inseguridad

Los residentes del barrio Danubio, un pequeño sector de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, cansados de la inseguridad y de la venta y el consumo de drogas en sus parques, decidieron ponerle freno a una situación que se estaba saliendo de control.

Una mujer que lleva más de tres décadas en este vecindario, ubicado entre la calle 163A y la 165 y las carreras 8F bis A y 8D, decidió tomar la vocería y, apoyada por vecinos y la junta de acción comunal (JAC), empezó por retirar de una calle un bus abandonado que se había convertido en punto de consumo y venta de sustancias alucinógenas.



“Buscamos ayuda con la Policía, y, aunque había personas que decían que era mejor no meterse con esa gente, yo pensaba que si no éramos nosotros, quién más lo iba a solucionar”, explicó la ciudadana. Después de lograr que este vehículo fuera sacado del barrio no quiso perder el impulso y logró reunir a más personas, coordinadas por el comité de seguridad de la JAC.



En las reuniones que empezaron a realizar encontraron el apoyo de la Policía del cuadrante, y los testimonios de los residentes sobre atracos, robos en viviendas y vehículos pusieron en evidencia una realidad muy compleja.



Una de las primeras medidas que tomó esta comunidad, que no supera los 350 habitantes y es en su mayoría de estrato tres, fue crear un grupo de WhastApp al cual se unieron uniformados de la zona. Por allí informaban de situaciones de riesgo o sospechosas, hasta que finalmente decidieron crear un frente de seguridad.

Los residentes del barrio pueden ver en tiempo real, desde un celular, las imágenes de las cámaras de seguridad. Foto: El Tiempo

Según explicaron en el Distrito, estas iniciativas son apoyadas por las autoridades siempre y cuando se trate de un proceso comunitario que sirva como apoyo logístico a la Policía, y a través del cual se ofrezca información clave para identificar focos de criminalidad.



Aunque en este tipo de frentes de seguridad se suelen instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de los barrios, en el Danubio Norte las personas llevaron esto un paso más adelante y no solo las instalaron, sino que, reuniendo dinero casa por casa, adaptaron una aplicación virtual que permite monitorear en tiempo real, desde los celulares, las imágenes de los 36 dispositivos que fueron acondicionados en diferentes lugares.



El concejal del Centro Democrático Diego Molano, como parte de sus labores como cabildante, fue invitado por esta comunidad hace más de un año y medio para que no solo conociera este proceso, sino para que lo apoyara.



“Los vecinos tienen las cámaras conectadas a un botón de pánico. Allí había parques dominados por jíbaros; ellos empezaron a botar información a la Policía si veían a alguien sospechoso, y eso ayudó”, señaló Molano, quien agregó que puso en contacto a esta comunidad con la Secretaría de Seguridad.

En esa entidad explicaron que acompañan estas acciones ciudadanas, a las que denominan ‘instancias de participación’ y que para el caso del barrio Danubio, gestionaron la renovación de la iluminación de los parques con luces led.



“Tenemos 1.238 instancias de participación en toda la ciudad. Lo que hacemos es sentarnos con la gente, ellos hacen un diagnóstico de la seguridad en el barrio. A veces, el problema es un parque por cuestiones de basura o por mala iluminación.



Escuchamos esas denuncias, trabajamos en un plan de acción y lo implementamos”, explicaron en la entidad. “La idea de estos espacios de participación ciudadana es generar acciones de corresponsabilidad y que la gente se vaya apropiando más de sus zonas, además de que se fortalezca y armonice el trabajo articulado entre la Policía y la ciudadanía”, explicaron en la Secretaría de Seguridad.

El caso del barrio Danubio Norte es exitoso porque la confianza entre los ciudadanos y las autoridades se fortaleció, los jíbaros abandonaron los parques y los robos descendieron. Aunque no hay cifras sobre el número de asaltos de este sector, las voces ciudadanas dan cuenta de esto.



“Hubo una época de inseguridad muy terrible, pero ahora está calmado, es más seguro el barrio”, declaró un residente.



La experiencia del barrio Danubio tiene algunas características que han hecho exitoso el modelo para la comunidad y para la misma Policía: la primera es la de estar conectados con la autoridad y que existe el compromiso de responder a sus inquietudes.



Hay denuncia porque están conectados por WhatsApp y a un botón de pánico, y hay confianza porque obtienen respuesta de las autoridades, como el apoyo que se prestó para retirar el bus o el cambio de luminarias.



Molano explica que gracias a ese modelo, “se vuelve a crear ese sentido de seguridad”.

