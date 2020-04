‘En cuarentena nos estamos piloteando la ciudad del futuro’

Carolina Durán, profesional y especialista en economía de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de los Andes, máster en Relaciones Internacionales y Administración Pública de Columbia University y actualmente al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, le explicó a EL TIEMPO cómo ha tenido que liderar los procesos de abastecimiento de alimento y cuál es su visión de ciudad tras superarse la peor parte de la emergencia.

¿Cómo lidera la logística de abastecimiento de víveres en semejante crisis?



Entendiendo la cadena de producción, generando consciencia en el consumo y ejerciendo control de los precios. Queríamos saber qué falla había desde que se siembra el producto hasta el momento en que se sirve en la mesa y qué quiebres pueden ocurrir durante el confinamiento. Incluso eso lo veníamos estudiando con las protestas de los camioneros. Concluimos que la ciudad podía aguantar 20 días con la comida que había en ese momento, y pues ahora gracias a esas previsiones aguantamos mucho más porque ingresan más toneladas de comida. Estamos preparados para la contingencia.

¿En cuánto subió la demanda por el miedo que generó la emergencia?



Casi que en un 90 %. Cuando se anunció el simulacro de aislamiento y luego la cuarentena en una semana, la ciudad adquirió lo que se vendía en un mes en Bogotá. Eso hizo que los campesinos y camioneros aumentaran la cantidad de comida que traían a Bogotá y ahora hay una sobreoferta, y como la demanda volvió a bajar, hay un montón de comida que no queremos que se pierda. Hoy todo eso ha cambiado. Ahora la gente está entendiendo que no hay desabastecimiento y que las tiendas y las grandes superficies están abiertas.

¿La pedagogía funcionó?

​

Sí. Crear angustia o pánico sobre desabastecimiento es muy peligroso. Fue muy importante que los medios nos ayudaran a que la gente entendiera que los alimentos no iban a escasear, que las tiendas de barrios iban a estar surtidas y que había que hablar de consumo consciente. Los supermercados le pusieron límites a los productos que vendían por consumidor y cada uno se autorreguló. Unos pusieron horarios, como ‘pico y cédula’, otros pusieron franjas preferenciales para adultos mayores, y todo eso ha sumado.

¿Hay líos de especulación de precios?



Sí. No faltaron los vivos. Hubo productos que realmente se encarecieron, como la papa, pero a causa de las heladas; sin embargo, hubo aumentos descarados como pasó con la cebolla, que un día aumentó en un 300 %, o con el arroz, aun sabiendo que hasta lo están regalando. Nos tocó irnos con la Fiscalía hasta Corabastos, hacer un operativo y judicializar a alias Caballo por estar especulando con la cebolla larga. Había casos particulares en los que supermercados subían precios, pero nos dimos cuenta de que las tiendas incurrían mucho en esos comportamientos.



¿Y cómo hacen ustedes para saber en dónde ocurre eso?

​

Tenemos dos plataformas. Una para que las tiendas nos digan qué se está acabando. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que uno de los productos que más ha consumido la gente en estos días es el limón y la panela; que bonito, es como algo cultural. Ese tipo de cosas hace que productores y transportadores trabajen en que las góndolas sean abastecidas de esos productos. Y la segunda plataforma es para que la gente pueda denunciar abusos en los precios. En el día tres del simulacro nos llegaron 68 denuncias por alzas injustificadas. Eso es inmoral, pero, además, ilegal y acarrea cárcel. Todo esto no es un problema menor porque los precios se fijan en Corabastos y si suben en Bogotá, suben en todo el país.

¿Con el confinamiento en otros países del mundo podría haber productos de importación que comiencen a escasear?

​

Sí, eso hay que preverlo. Podría ocurrir con el trigo, pero eso será objeto de estudio. Hay que mirar en qué tipo de productos habría esos impactos. Los países en el mundo van a tomar en serio el tema de la seguridad alimentaria y van a procurar alimentos primero para los suyos. Va a haber un hueco en la cadena de producción en el mundo, y tenemos que entender que eso nos va a pegar en Colombia. Habrá un hueco de producción en el mundo. Tendremos que pensar en alimentarnos con productos locales como frutas y verduras para no tener que comprar tantas cosas de afuera.



¿Cómo proteger al campesino para que no haya tantos intermediarios?

​

Estamos comprometidos con reducir ese número de intermediarios. Hay unas 18 manos entre los que producen y el momento en que se consume el alimento. Queremos reducirlas a 10. Por eso, y es una meta del Plan de Desarrollo, queremos descentralizar Corabastos. Llevarlo, por ejemplo, a Ciudad Bolívar, va a generar trabajo en esa zona. No queremos que los intermediarios lleguen al ‘martillo’ en Corabastos, que es donde se fijan los precios, solo los comerciantes acreditados.



Muchas empresas en Bogotá se resistían al teletrabajo, hoy ha sido una solución en medio de la crisis. ¿Se avecina un cambio en lo laboral?



Sí. Las empresas se darán cuenta de la reducción en los costos operativos y en el aumento de la eficiencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno trabaja de más porque el tiempo que uno se gasta, por ejemplo, en un trancón se lo dedica al trabajo; claro, eso también tiene que regularse. Esto va a ser bueno para muchas áreas de la economía. Incluso el impacto en la movilidad es ya muy notable. Cuando uno prueba un canal digital, difícilmente vuelve a lo análogo, eso va a pasar. Ojalá ese sea uno de los cambios que la enfermedad le deje a la humanidad. Cambiar nuestra forma de relacionarnos, de consumir y de cuidar el medioambiente.



Pero también hay que avanzar en materia de internet y telecomunicaciones

​

Sí. Nos estamos llenando de datos de consumo en estos momentos para que luego sean materia de estudios e implementación de políticas públicas. Hay algo que se llama nodos de uso, no hemos superado el 70 % de consumo, no queremos llega al 100 % porque no sabemos si aguantemos, pero aquí lo importante en que en esta pandemia nos estamos piloteando una ciudad inteligente, la del 2038 del Plan de Desarrollo, cuando Bogotá cumple 500 años.

¿Qué más va a cambiar?

​

Muchas cosas. La forma de trabajar, la forma de aprender, la forma de abastecernos, la forma de llevar a cabo diagnósticos médicos, la forma de conectarnos con los demás. A través del coronavirus nos estamos piloteando la ciudad inteligente que nos soñamos.



¿Cómo sacar al sector del turismo de la crisis?

​

Es uno de los sectores que más ha sufrido porque es una actividad vivencial. La naturaleza del negocio implica que necesiten mucha liquidez para poder operar, porque lo que deben suelen pagarlo después de obtener las ganancias de las actividades. También generan mucho empleo formal e informal. Hay que hacer una reconversión de esos empleos, donde se pueda y cuando se pueda. Muchas empresas se están reinventando, muchos restaurantes están haciendo domicilios y otros no han cerrado sus cocinas. Por iniciativa de los dueños de restaurantes se han dado más de 2.500 menús solidarios a personas muy necesitadas.



¿Se tendrán que revaluar cuáles son las habilidades que se requieren para el futuro?

​

Definitivamente sí. Hay empleos que van a desaparecer. Hay que entender que después de esto la vida cambió. Y se tendrá que saber cuáles son el tipo de destrezas que va a necesitar el mercado.



¿Usted se imaginó estar inmersa en esta situación?

​

Nunca. Me he encomendado mucho a Dios. He aprendido a ser más humilde. Pido sabiduría para tomar buenas decisiones. Yo soy una persona ética, honesta, transparente, trabajadora, yo creo que Dios me puso aquí porque tengo mucho que aportar. Es un momento para trabajar juntos sin ideologías políticas.

