En cruel robo a deportistas en Tabio ultrajaron a mujeres

Un grupo de deportistas denunciaron un nuevo caso de atraco en la Peña del Juaica, en la vía que conduce de Tenjo a Tabio, en el que incluso ultrajaron a mujeres.

Los deportistas ya estaban llegando a la cumbre cuando fueron sorprendidos por un grupo de cinco delincuentes que salieron de la nada y se abalanzaron sobre ellos con violencia.



Cinco hombres y dos mujeres quedaron atónitos cuando se vieron rodeados de una banda delincuencial que se escondía en los arbustos, esperando a detectar qué grupo podía caer en sus garras.

En medio de palabras grotescas los tiraron al piso, los amedrentaron con armas de fuego y les dijeron que estaban secuestrados.



Mientras la escena de terror transcurría les quitaron hasta la ropa, pero también relojes inteligentes, bastones, tenis, maletas. A una de las mujeres la tocaron abusivamente y le llegaron a bajar los leggins.



Luego de que se fueron los delincuentes, las víctimas tuvieron que bajar descalzos del cerro corriendo toda clase de peligros.

No sería el único caso de atracos masivos en este lugar, en donde suelen confluir familias e incluso menores de edad. Hoy, los deportistas aconsejan no asistir a este lugar, pues consideran que no hay ningún tipo de acompañamiento.

