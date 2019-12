Así habrían vendido 'gasolina robada' en estación de Corferias

Una estación de gasolina en el sector de Corferias estaría involucrada en un caso de venta de gasolina robada, con lo cual, ofrecía a sus clientes "la ventaja" de tener combustible a precios más bajos.



Así lo detectaron la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional después de uan investigación que permitió determinar que el ligar tenía vencidos unos permisos oficiales para vender combustible y que administradores y representantes, al parecer, "sostenían nexos con organizaciones delincuenciales dedicadas a desviar combustibles de la estatal petrolera Ecopetrol".

Aunque en apariencia, la estación tenía papeles en regla, carecía del código SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía), un requisito necesario para comprar de manera legal combustibles. Este código lo tendría suspendido por varias anomalías: deudas y compra de gasolina a diferentes distribuidoras.

Lo curioso es que, a pesar de no tener el permiso, el lugar sí contaba con gasolina refinada por Ecopetrol pero esta no tenía la marcación estatal. Por lo que se cree que podría ser gasolina desviada de manera ilegal por una red delincuencial.



En diligencias de registro hechas en 2017 y 2018 se habían incautado más de 3 mil galones de gasolina roja y ACPM en la estación de servicio, y 600 galones de combustible en un parqueadero.



La Fiscalía indicó además que presuntos integrantes de la red habrían ofrecido dinero a los entes de vigilancia para detener los procedimientos y evitar el cierre de la estación.



Por estos hechos, quedaron detenidas ocho personas y fueron puestas antes un juez de control de garantías.



Los investigados son:



- Raúl Ernesto Silva Higuera, supuesto cabecilla de la red y arrendatario de la estación de servicio. Imputado por concierto para delinquir, receptación de hidrocarburos y cohecho por dar u ofrecer.



- William Rodríguez Zamora, dueño de la estación de servicio. La Fiscalía le formuló cargos por concierto para delinquir, receptación de hidrocarburos y cohecho por dar u ofrecer.



- Adriana Sora Pinzón, administradora de la estación de servicio. Imputada por receptación de hidrocarburos y cohecho por dar u ofrecer.



- John Eduardo Sora Rincón, imputado por receptación de hidrocarburos, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento.



- Clara Mireya Silva Higuera, hermana del arrendatario de la estación de servicio; Raúl Andrés Silva Zambrano, hijo del señalado cabecilla de la red; Róbinson Agudelo Valderrama y Christian Camilo Acosta Chávez, procesados por receptación de hidrocarburos.Una persona fue enviada a centro carcelario, dos quedaron en detención domiciliaria y el resto "fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad".

BOGOTÁ