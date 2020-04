En Ciudad Bolívar comunidad hace guardia para que no invadan terreno

La advertencia fue clara. Ya están armados con palos y machetes. Si vuelven a intentar invadir un lote de alto riesgo, que fue recuperado por el Distrito hace varios años en Arborizadora Alta, la comunidad atacará.

Esta confrontación es la que justamente quieren evitar los vecinos de esta zona del sur de la ciudad, que pasaraon la noche en vela custodiando el terreno. Esto ocurre exactamente en la carrera 34A # 72H Sur, en un sector conocido como Grupos San Rafael.



"La comunidad se resiste a la invasión que va a ocurrir por la falta de vivienda de las personas más vulnerables de otros territorios, se va a acampar y se van a quedar vecinos por grupos", le explicó a EL TIEMPO una mujer que participa de la vigilancia.



A esta hora los ciudadanos permanecen custodiando el sector y, denuncian, los invasores tienen tejas de zinc y demás materiales de construcción guardados en una vivienda cercana, a la espera de que la guardia se retire.



"No estamos contando con la presencia de las autoridades, estamos la comunidad para evitar que se tomen el territorio como invasión poniendo en riesgo nuestra vida y salud", explicó otra ciudadana.



Mientras esto ocurre en Arborizadora Alta, denuncias desde otras zonas de Ciudad Bolívar, como Santo Domingo, alertan de invasiones, pero que no hay ni autoridad ni comunidad que esté frenándolas.

CBB Los ciudadanos solicitan la presencia de las autoridades. La comunidad está solicitando la presencia de las autoridades para custodiar esta zona.

"La comunidad no está acampando, solo estamos haciendo llamadas a la Policía y a la línea de emergencia... siendo sincera la verdad no tenemos el apoyo de toda la gente del barrio y creería que todo es por el tema de la salud. El domingo pasado la policía y el Esmad vinieron pero no hicieron nada, esta semana también vino la policía, se ha escuchado el helicóptero y todo pero aún así no hacen nada", denunció una residente del sector de Santo Domingo.



El pasado 16 de abril, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, explicó que gracias a la reacción de las autoridades, se había evitado la invasión de una zona alto riesgo en el sector de Bella Flor, también en Ciudad Bolívar.



"Familias impulsadas por tierreros que pretenden apropiarse de este terreno para explotar la necesidad de estas personas pobres, logramos dialogar con ellos y unas familias se salieron pero otras quisieron mantenerse allí, bajo presión de los tierreros, y tocó retirarlos del lugar de manera pacífica, porque es un terreno de alto riesgo", opinó en su momento el funcionario.



Teniendo en cuenta este pronunciamiento, es viable que, tal y como describió el secretario de Seguridad que ocurrió en Bella Flor, tierreros podrían estar detrás de las invasiones que quieren levantarse en Santo Domingo y Arborizadora Alta.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET