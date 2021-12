En Bosa La Palestina se erige un enorme árbol de Navidad de 12 metros de alto que, pese a no ser el más grande de Bogotá, tiene un valor único: es un árbol hecho por los vecinos del barrio con aproximadamente 10.000 botellas de vidrio y que en su cima tiene una estrella de botellas de plástico.



“Durante años hemos hecho la decoración con material reciclado, porque en Navidad es cuando más basura se produce. Pero esa basura, si se utiliza mejor, si se hace proceso de reciclaje, se puede convertir en un gran proceso de iluminación”, asegura Luis Hernando Parra, presidente de la junta de acción comunal de Bosa Palestina.

El árbol se divisa desde las terrazas del barrio y en las últimas noches se ha vuelto un punto de encuentro de la comunidad para rezar la Novena de Aguinaldos, y este 24 de diciembre, seguramente, será luz en medio de la noche de Navidad: el árbol, en su interior, tiene un sistema de iluminación, y, en su parte externa, una manguera de luces; a su vez, la estrella también se enciente. En las noches da una espectáculo de resplandor verde.



“Esto lo hacemos para mostrarle al mundo las cosas lindas que se pueden hacer con el reciclaje, para que la gente se concientice de lo importante que es reciclar y de nuestra labor. Yo soy recicladora y a veces la gente de estratos altos, en lugar de estar agradecida por esa labor por el planeta, nos ven como los malos, como los ‘ñeros del paseo’. Pero, con este árbol y todo lo demás que hay en la sede, me siento feliz de ver que la gente pasa por aquí lo admira como una obra de arte”, dice Lilia Méndez, recicladora, miembro de la Asociación de Recicladores Ora Marianis, que puso la mayoría de las botellas para hacer el árbol.



Otra parte de los materiales se sacó de un punto de acopio donde la comunidad también ha aprendido a separar el material aprovechable.

Árbol de navidad en botellas de vidrio en Bosa Foto: Lady Zambrano

“Lo hicimos en 25 días. Nos reunimos más de 30 personas de todas las edades en la junta del barrio y ayudamos con el proceso de lavado y alistamiento de las botellas”, agrega John Parra, vecino del sector y otra de las personas que estuvo detrás del proceso. Parra cuenta que el árbol se soporta en una estructura metálica donada por la Asociación de Recicladores: “Alrededor de esta comenzamos a ensamblar y amarrar las botellas en siete secciones, de arriba hacia abajo. Nos tocó contratar un andamio y hasta un carro de esos con brazo y canasta para que dos personas pudieran subir y seguir trabajando”.



Y así, decorando en alturas, niños, adolescentes y adultos mayores terminaron el árbol y organizaron el evento de inauguración en la noche del 12 de diciembre, en la que los invitados de honor eran los vecinos de Bosa Palestina y alrededores: cerca de 700 personas se gozaron el grupo de música andina, el show de juegos pirotécnicos y la proeza de un árbol y todo un circuito de decoración hecho con lo que algunos, quizá, pensaron que era basura.



Además del árbol, en la junta hay un mural hecho con cientos de tapitas de plástico –forman la figura de dos niños conectados con la naturaleza, sostiene Parra–, un pesebre a escala humana hecho con botellas, los tres reyes magos con sus camellos de dos metros de altura y hechos con la cola de botellas plásticas, y hasta una cortina de flores también hechas con plástico reciclado.

Según Parra, el cuento ya se ha difundido por la localidad y por otros barrios más lejanos. “Hemos tenido visitas de habitantes de Suba, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy. A todos los esperamos, con las medidas de bioseguridad”, menciona, y añade que a la junta de acción comunal se puede ir de lunes a viernes de 6 p. m. a 9 p. m y que la decoración estará puesta hasta mediados de enero. Es decir, hay tiempo de ir disfrutar del talento comunitario.



Además de disfrutar de la decoración artesanal y ecológica, también podrá conocer la historia de un barrio que, año a año, busca cómo ‘sacarla del estadio’ con la decoración, pero sin producir residuos. “Hemos hecho más de cinco intervenciones en otros diciembres. Una vez hicimos una imitación de Belén, como una miniciudad, y lo hicimos con cubetas de huevo”, recuerda Parra.



Méndez, a su vez, recuerda que una vez hicieron una gran pirámide, también con botellas. “Ver todo lo que hemos hecho y que a la gente le guste y lo vea con esa admiración… es lindísimo, uno se llena de satisfacción y orgullo”, dice Méndez, pero advierte: “eso sí, el mensaje es que reciclemos, que no dejemos que se vaya ese material al botadero. Porque, ay, mamita, a mí me da un pesar que eso termine en el río o en el mar”.



¿Dónde y cuándo?



Lunes a viernes de 6 p. m. a 9 p. m. en la calle 68 B sur n.° 81 C - 37

Pesebre de Bosa Foto: Lady Zambrano

ANA PEUNTES

EL TIEMPO