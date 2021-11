Tu Boleta, bares, restaurantes e IDRD pedirán carné de vacunación

El 16 de noviembre, Bogotá permitirá aforos del 100 % en establecimientos del sector entretenimiento. Sin embargo, como ya lo había explicado la alcaldesa Claudia López hace una semana, esto estará condicionado a que los asistentes presenten su carné de vacunación con esquema completo o, al menos, con la primera dosis.



Este martes, gerentes del sector de entretenimiento se comprometieron con el requisito. En una rueda de prensa, los líderes de Tu Boleta, Asobares, Movistar Arena, la Asociación colombiana de la Industria

Gastronómica (Acodrés) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmaron que solicitarán el certificado de vacunación a la entrada de sus establecimientos.



Esto quiere decir que para entrar a conciertos, restaurantes, bares y a encuentros deportivos le van a pedir el carné de vacunación.



“Queremos seguir mejorando la cobertura de vacunación de la ciudad. Es una gran oportunidad para que entre todos podamos reactivar la economía y reencontrarnos con nuestras familias en diciembre”, manifestó el subsecretario de Salud Pública Manuel González.



Adriana Plata, Presidenta Ejecutiva de Asobares Colombia, aseguró que los afiliados a Asobares exigirán el documento; sin embargo, solicitó saber qué entidad hará vigilancia: "La preocupación no es tener que cumplir una medida más, sino cuál es la entidad que nos va a vigilar el cumplimiento. La medida nos exige pedir el carné, pero no nos podemos hacer responsables de la veracidad del documento. Partiremos de la buena fe, pero no puede caer sobre nosotros la responsabilidad de verificar si el carné es verídico o no".

La Secretaría de Salud y gerentes del sector entretenimiento hicieron anuncios sobre reactivación. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

A la fecha, en Bogotá, 67,2 % de la población que hace parte de la meta de cobertura útil ya tiene esquema completo de vacunación; y, 83 % ya tiene al menos la primera dosis.



Los padres también han acudido al llamado para vacunar a los más pequeños. Según cifras de Saludata, 62.432 niños (de entre 3 y 11 años) ya han recibido la primera dosis de Sinovac.



Precisamente, para atender la alta demanda de personas en puntos de vacunación, la Secretaría de Salud confirmó que se aumentarán los equipos de salid y logística para agilizar los procesos.

EL TIEMPO