El pasado 23 de septiembre, a las 8:15 p. m., una persona que circulaba en una patineta eléctrica por la avenida de Las Américas, en sentido oriente-occidente, fue arrollada por un bus del SITP. La Secretaría de Movilidad anunció que el siniestro vial había sido atendido por unidades de tránsito y ambulancias; no obstante, si bien la persona fue trasladada a un centro médico, falleció al día siguiente.

Con este caso, la ciudad sumó su segunda víctima mortal en 2022 por un accidente de tránsito en el que una scooter estuvo involucrada, según datos de Medicina Legal. Sin embargo, es muy probable que en el reporte de tránsito estos casos se hayan sumado a las cifras de accidentalidad de otros actores viales.



Y es que al consultar con la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito por cifras de accidentalidad en este tipo de vehículos, ambas entidades confirmaron que no existe una base de datos en la que se registren estos incidentes. Dicha información fue revelada, en primera instancia, por Futuros Urbanos, centro de pensamiento que viene alertando sobre esta situación y que, a través de un derecho de petición –al que EL TIEMPO tuvo acceso–, ya había solicitado esta información al Distrito.

“El Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) no posee categoría que permita discriminar el vehículo patineta eléctrica, por tal motivo, el Sistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito (SIGAT) no tiene disponibilidad entre sus datos para obtener de manera específica información asociada a siniestros con que vinculan exclusivamente patineta eléctrica”, respondió la Secretaría de Movilidad.



Esto supone un problema para la ciudad, pues solo a través de los datos de Medicina Legal se conoce la magnitud de la problemática de accidentalidad vial ligada a este tipo de vehículos, que, si bien comparada con otros actores no es alta, sí ha venido en aumento. Según la entidad, además de las dos muertes, se han registrado 11 personas lesionadas entre enero y agosto de 2022, cifra que supera los 7 casos del 2021.

La Clínica Colina en Bogotá también ha puesto el ojo en la problemática. Por ejemplo, en 2019, su servicio de urgencias recibía semanalmente por lo menos cinco casos de accidentes ocasionados por el uso de patinetas eléctricas, muchos de los cuales terminaban en el área de traumatología.



Para Diego Vargas, coordinador de Vigilancia de Datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), el gran problema radica principalmente en la falta de actualización del Ipat.



“El que tenemos existe desde 2012 y estas nuevas formas de movilidad no están dentro de esos formatos para llegar. Entonces, quienes atienden los casos tienen una dificultad para hacer el reporte. Lo máximo que puede hacer es poner una observación en la que indican que es una patineta, pero no todos lo hacen”, señaló.



EL TIEMPO consultó con la Seccional de Tránsito de la ciudad sobre cómo se procede en estos casos y señalaron que este tipo de accidentes se registran como si fueran peatones, principales víctimas (141) en siniestros en lo corrido del año en Bogotá, según Movilidad.



Vargas sostiene que esta acción tiene consecuencias en la formulación de políticas y en cómo se aborda desde las entidades nacionales y distritales. “No tener los datos impide que se vea la magnitud de lo que esté pasando y que no salgan a la luz de la política pública porque no se ve como una necesidad latente”, agregó.



Es por motivos como este que desde Futuros Urbanos insisten en la necesidad de empezar a dimensionar y contabilizar esta situación. “En los últimos años se ha popularizado mucho este medio de transporte porque se volvió también más accesible. Nos hemos concentrado en el negocio, pero se ha descuidado el tema de los siniestros viales (...). Hace falta voluntad política”, indicó Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.



Sobre este asunto, el Mintransporte señaló que no hay ninguna iniciativa para reformar el Ipat.



"En efecto en la Resolución 11268 del 6 de diciembre de 2012, la cual adoptó el nuevo Informe Policial de Accidente de Tránsito (Ipat), no tiene concebido el vehículo tipo patineta eléctrica, por ese motivo no hay estadísticas sobre este tipo de vehículos", explicó la cartera de transporte, agregó: “Este Gobierno está adelantando diversas mesas de trabajo para revisar alternativas para adelantar esta medición”.

Actores viales

Para los expertos no es solo un asunto de falta de control o de cómo se consolidan los datos, también lo es de los usuarios y de sus comportamientos en la vía.



Daniel Pardo es un publicista de 26 años. El año pasado, un domingo de ciclorruta, circulaba por la 7.ª y decidió bajar por la calle 76 para luego tomar la carrera 11. No llevaba casco y tomó la bajada muy rápido, por lo que antes de llegar al primer cruce, en la 9.ª, pasó sobre una alcantarilla y salió volando. Terminó estrellado contra el musgo que recubre una de las rejas del Gimnasio Moderno. “Me salvé por poquito. Aunque terminé con el tabique fracturado”, contó, y agregó: “Iba sin casco y como un loco por esa bajada. (...). Lo que pasa es que uno no se da cuenta del riesgo hasta que pasan esas cosas”.



Si bien existe regulación y las patinetas eléctricas pueden circular tanto por las ciclorrutas como por la calzada, a una velocidad máxima permitida de 25 kilómetros por hora, situaciones como estas se ven a diario en la ciudad. Exceso de velocidad, no uso de elementos de seguridad, falta de un censo y ausencia de señalética para los usuarios de estas patinetas son solo algunos de los retos a los que se enfrenta la ciudad.



“Tenemos que ver cómo pueden convivir diferentes formas de movilidad en la ciclorruta, porque ya no son espacios segregados. Entonces falta un tema de pedagogía para el uso correcto y la convivencia en la misma infraestructura que está destinada para la bicicleta en la ciudad”, concluyó Oróstegui.

