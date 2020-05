En Bogotá habría 39.620 vendedores informales, según informe del Ipes

En Bogotá hay 39.620 vendedores informales, según una caracterización realizada por el Instituto para la Economía Social (Ipes). De estos, 20.227 son mujeres, mientras que 19.375 son hombres y 18, intersexuales.



Estos datos, los primeros en ser revelados por la alcaldía de Bogotá sobre esta población, fueron obtenidos después de una depuración de 53.000 registros que tenía el Ipes, pero que estaban desactualizados y con mucha información errada. Incluso, encontraron que había personas fallecidas.

“Hasta el 10 de marzo, antes de decretarse la alerta amarilla (por covid-19) por parte de la alcaldesa Claudia López, nuestro equipo de trabajo estaba dedicado a su labor en el espacio público, con la obtención de valiosos resultados frente a identificación de roles de poder, posibles líneas de intervención interinstitucional y mecanismos de participación claves para el cambio”, informó el director del Ipes, Libardo Asprilla, quien agregó que estos datos serán insumos vitales para la construcción de la política pública para la práctica de la informalidad en la ciudad, y que él está liderando.



El primer hallazgo importante es que las mujeres son las que más trabajan en la informalidad. Ellas representan el 51 por ciento de los también llamados vendedores ambulantes. Además, las cifras dejan ver que el 45,1 por ciento de los informales son mayores de 51 años.

Ambulantes by Óscar Murillo Mojica on Scribd

En la actual coyuntura de aislamiento, esta población no solo está pasando penurias económicas, sino que está en un grave riesgo por la edad, y por otro dato que reveló la caracterización. Del total de vendedores ambulantes identificados, el 11 por ciento no cuenta con seguridad social.



Para el representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde Inti Asprilla, esta información es valiosa porque depura una base de datos que tenía problemas de exactitud. Sin embargo, dice que eso no significa que allí esté contenida la realidad del número de ciudadanos en la informalidad en la ciudad.

Sobre esto, el director del Ipes explicó que para tratar de aproximarse de una manera más precisa a esta población hizo una invitación a quienes viven de las ventas callejeras a que se registraran con sus datos personales en una plataforma digital.

Hasta el 10 de marzo, antes de decretarse la alerta amarilla por parte de la alcaldesa Claudia López, nuestro equipo de trabajo estaba dedicado a su labor en el espacio público FACEBOOK

TWITTER

Resultados claves

“Se confirman varios fenómenos. Además de que las mujeres son las que más se ocupan en la informalidad, confirma que las ventas informales permiten a las personas tener un salario a veces más digno que en el sector privado”, señaló el representante a la Cámara Inti Asprilla sobre los hallazgos.



Los datos a los que se refiere Asprilla sobre los ingresos económicos de los informales están expuestos en la caracterización de la siguiente manera: el promedio mensual de ventas es de $ 1’743.952, y el de ingresos, también mensuales, es de $ 984.327, un valor superior al salario mínimo.



Por ejemplo, quienes se dedican a vender bebidas preparadas, como jugos, salpicón, entre otros, tienen ingresos de $ 1’113.571 mensuales; los que comercializan gafas, 1’036.178 y los dedicados a la confitería, $ 930.005.



Estas sumas podrían explicar otro de los resultados de la caracterización del Instituto para la Economía Social, y es que el 75 por ciento de estas personas no están interesadas en obtener un empleo en el sector privado.

Nivel educativo

Otro de los indicadores que analizó el Ipes fue el nivel de estudios de quienes trabajan en la informalidad. Se comprobó que el 4 por ciento, 1.457 ciudadanos de esta comunidad, no saben leer ni escribir. Por otro lado, el 28 por ciento tiene completo el bachillerato, el 21 por ciento terminó la primaria y el 3,5 por ciento, 1.375 personas, no tiene ningún estudio.



Sin embargo, el dato más relevante sobre esto tiene que ver con los estudios superiores, ya que siempre se ha creído que quienes acceden a esta alternativa laboral lo hacen por no estar preparados para ingresar en el sector formal.



Hay 624 vendedores que son profesionales y 560 tienen estudios universitarios. 38 cuentan con posgrados completos y 10 los dejaron incompletos. “La venta informal ha cumplido la labor de ser una alternativa al desempleado profesional que nunca logró ubicarse en el mercado laboral formal”, señaló Inti.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET