Un joven y sus amigos fueron atracados en un articulado de TransMilenio la noche de Navidad. De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, seis sujetos los atacaron con armas blancas para robarles sus pertenencias. Asimismo, también les ocasionaron graves lesiones.



(Además: Un hombre le disparó a un limpiavidrios que lo amenazó con un cuchillo).

El 24 de diciembre a las 8:30 p. m., Óscar salió de su trabajo junto con sus compañeros, ingresaron a la estación Suba-Avenida Boyacá y abordaron la ruta F19 para realizar un transbordo en Suba-Calle 95.



"Cuando nos subimos notamos que había cuatro personas bebiendo dentro del articulado. No le pusimos atención al tema, pero cuando nos íbamos a bajar para hacer el trasbordo, estas personas intentaron robar a uno de nuestros compañeros", indicó el joven.



La víctima narró que opusieron resistencia y que en ese momento uno de los atracadores le propinó una puñalada a uno de sus amigos.



(Siga leyendo: Envían a la cárcel a presunto asesino de Jonathan Tacuma).



"La gente empezó a correr por todos lados en la estación. Nosotros fuimos al fondo del vagón, pero no había Policía, ni celadores, por lo que nuestra reacción fue salirnos de la estación. Antes de que pudiéramos huir le propinaron varias puñaladas a un compañero en la espalda", contó.



Óscar relató en Arriba Bogotá que al ver dicha agresión se devolvió para defender a su amigo. "Utilicé mi maleta y logré que lo soltaran, pero en ese momento ellos se abalanzaron sobre mí, me hicieron caer al piso y fue en ese instante cuando me dieron dos puñaladas en la cabeza. Hasta ahí recuerdo", narró.

(Lea también: Molinos, ¿un nuevo frente de acción de la primera línea?).



El joven fue trasladado al Hospital Infantil Universitario de San José. "Debido a los golpes tuve una fisura en el cráneo, y quedé con los pómulos rotos y con la nariz destrozada", concluyó.



"Estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación y con la gerencia de TransMilenio para recopilar los videos de seguridad de la estación, y así dar con los responsables del ataque", señaló la Policía Metropolitana.

EL TIEMPO con reportería de Andrés Sánchez.