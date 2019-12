Redes de 50 años de antigüedad son las que colapsan la av. 9.ª.

El miércoles de esta semana, a eso de las 4 de la tarde, un aguacero dejó convertida en una laguna la avenida 9.ª entre calles 106 y 113. En poco tiempo, las redes sociales, como algunas vías de Bogotá, estaban también inundadas de videos en los que se veía a un hombre escapar de una camioneta de platón mientras otro vehículo gris, literalmente, flotaba hasta estrellarse con un SITP.

No es la primera vez que en este sector de Bogotá se padece esta situación. Ya es común que hasta se hagan memes al respecto. Por eso, EL TIEMPO habló con la gerente del Acueducto, Lady Ospina, para que nos explicará qué fue lo que pasó y cuál sería la solución definitiva.



Según explicó, el punto donde se presentó la emergencia es el más bajo de la localidad de Usaquén, y eso hace que funcione como una especie de sifón cuando llueve. “A eso se le sumó uno de los aguaceros más altos en un periodo de retorno de 100 años.



Nosotros tenemos una estación de medición y, en promedio, tendríamos 82 milímetros de lluvias si sumáramos todas las que ocurren en un mes, pero ese día, en solo dos horas, llovió 88 milímetros, es decir, en ese tiempo llovió más de lo que llueve sumando 30 días”.



Explicó que toda el agua que se filtra en los cerros orientales de ese sector se drena hacia este punto. “El problema de raíz es que las redes del acueducto de este sector son de al menos 50 años de antigüedad y, pues, no tienen la capacidad de atender un pico de lluvias de esa magnitud”, agregó Ospina. Y por esta razón, este sector es uno de los puntos críticos en los que la Administración viene trabajando desde el inicio del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



“Ahí, al igual que en otros puntos de la ciudad, hicimos un diagnóstico, analizamos las problemáticas técnicas, diseñamos, y en este momento estamos contratando. Esperamos adjudicar las obras aproximadamente en una semana y media, y que en los primeros meses del próximo año arranquen los trabajos”.

¿Qué tienen que hacer?



Según Lady Ospina, es necesario construir dos nuevas redes para ampliar la capacidad del sector, es decir, para que el sistema sea capaz de evacuar un mayor volumen de agua en un menor tiempo. “Eso es lo que el cambio climático nos está demandando”.



La idea es que con esta intervención, las aguas fluyan hasta el canal Molinos. “Luego, la segunda obra que vamos a hacer permitirá que el canal Molinos desemboque en el humedal Córdoba. Estos cuerpos de agua de la ciudad son los grandes tanques de almacenamiento del sistema de alcantarillado pluvial, nuestros grandes amortiguadores de la lluvia, necesitamos tenerlos en su máxima capacidad y que cumplan una función hidráulica”. La idea es que el humedal le permita al río Molinos evacuar a la velocidad que se necesita.



El equipo del Acueducto también identificó que el humedal Córdoba, ubicado en la localidad de Suba, en cercanías de los barrios Niza Sur, Niza-Córdoba, Niza VIII y Lagos de Córdoba, tiene un cuello de botella. Eso hace que no se evacúe el agua con el volumen y en la velocidad requeridos.



“Estamos planeando una obra para ampliar su capacidad. Con esta esperamos mitigar el ciento por ciento de esta problemática y que no se sigan presentando estos encharcamientos en este punto”, explicó la gerente del Acueducto.



Las obras que ya están en proceso de contratación comenzarían en los primeros meses del próximo año y se culminarían a finales del 2020. Esto solucionaría el 80 por ciento de la problemática del sector. “Las otras intervenciones se realizarían entre en 2021 y estarían listas en el 2022. En ese momento se resuelve el ciento por ciento de la situación”.



Cuando se le preguntó a la gerente qué medidas preventivas se están llevando a cabo para evitar que en el sector ocurra una tragedia que lamentar, respondió que a diario hay 800 operarios en la zona, limpiando los drenajes las 24 horas del día. “Pero hay que decir que necesitamos el aporte de los ciudadanos, que estos no arrojen basuras a las calles, que no taponen las alcantarillas porque eso colapsa las tuberías y pone en riesgo la zona”.



Concluyó que la cultura ciudadana es un aporte muy importante en este tipo de situaciones, así como hacer uso de las más de 80.000 canecas que quedaron instaladas en la ciudad.



“Esta administración ha invertido más de 3,8 billones de pesos en redes para que no tengamos tantos problemas de inundación, es decir, se han rehabilitado más de 456 kilómetros, eso es como ir de Bogotá a Medellín; vale la pena seguir modernizando la ciudad”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

