En 21 % disminuyó accidentalidad en vías con cámaras salvavidas

El secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán Alvarado, anunció que ya hay 61 cámaras cazainfractores instaladas y que tan pronto sean autorizadas las 10 que faltan se empezará con los comparendos sancionatorios. Incluso, así no se conozca aún el texto del reciente fallo de la Corte Constitucional que exige que las fotomultas identifiquen al conductor.

El funcionario asegura que vienen más vías con límite de 50 km de velocidad y habla de los Regiotram, del corredor de la 7.ª y del metro hasta Suba.

¿Cómo quedan las cámaras cazainfractores con el fallo que exige que las fotomultas identifiquen al conductor?

Si bien acatamos el fallo de la Corte, este no modifica el proceso de cómo se impone un comparendo. Cuando uno comete una infracción, se detecta la infracción, se invita a ese ciudadano a comparecer. Tiene 11 días para hacer sus descargos en la secretaría. La fotomulta es una foto con la cual se inicia un proceso contravencional.

¿Con el fallo, la carga de la prueba no le corresponde al propietario del vehículo?

Eso es lo que no ha definido el fallo, en cabeza de quién queda la carga probatoria. Eso es parte de lo que queremos ver cómo quedó. Vamos a continuar con el proceso de implementación de corredores en los cuales la velocidad máxima es de 50 km por hora y con la puesta en marcha de las cámaras salvavidas. Estamos terminando el proceso de implementación del paquete de 71 cámaras, de esas ya tenemos 61 aprobadas.(Le recomendamos: ¿Cumplen las cámaras de fotomultas con todos los requisitos de ley?)

¿Con cuántas cámaras arrancarán?

Con todo el paquete. Una vez estén las 71 cámaras aprobadas, esperamos comunicarle a la ciudadanía que el periodo de pedagogía ya terminó y empezamos a sancionar. Esperamos tener la próxima semana todos los permisos para empezar a cobrar.

¿No es mejor esperar que salga el texto del fallo antes de lanzarse a sancionar con las cámaras?

Este proceso ya empezó, viene de la administración anterior y hemos visto los resultados positivos. Sin estar cobrando y sin estar sancionando, la gente está respetando los límites de velocidad, y en los corredores donde tenemos cámaras está bajando la fatalidad en un 21 por ciento.



(Lea también: Los caminos que les quedan a las ‘fotomultas')



Es un número importante, y acá cada vida cuenta. Si infortunadamente el fallo llega a ser muy fuerte frente a lo que esperamos, veremos qué hacemos en ese momento, pero la secretaría no puede esperar y no hacer lo que tiene que hacer para ahorrar muertes en la vía.

El fallo se refiere al límite de velocidad, ¿qué dice de las otras infracciones?

Hay infracciones en las que no importa quién es el conductor. El Soat, la invasión de carril, la revisión técnico-mecánica y el pico y placa son para el propietario del vehículo. Todo eso me da las suficientes herramientas para no entrar en esa coyuntura del fallo.

¿Vienen más corredores con límites de velocidad?

Ya tenemos listo un paquete de los próximos corredores. Se está revisando la autopista Sur y la Caracas, por sus índices de siniestralidad. La velocidad mata. Cuando se miran las estadísticas, si usted tiene un accidente, la probabilidad de matar a una persona es exponencial con la velocidad.

¿Mejoró la velocidad en las vías con 50 km por hora?

Entre ir a 50 km e ir a 60 km hay un ahorro de 15 segundos por km. Un viaje urbano tiene en promedio entre 5 y 7 km y estamos hablando de que para ahorrarse entre un minuto y medio y dos minutos se aumenta de manera muy alta la probabilidad de muerte.



(Le puede interesar: Conozca las claves de las fotomultas para evitar cometer infracciones)



Uno de los principales causantes de la congestión son los choques simples, que se generan también por la constante aceleración y desaceleración. Cuando todos llevan una velocidad uniforme, la probabilidad de un choque simple se reduce. Al final del día, la velocidad promedio aumenta.

La alcaldesa ha dado líneas sobre la carrera 7.ª, ¿en qué se ha avanzado con esta vía?

Estamos esperando que el juez que tiene el proceso tome una decisión, si la va a suspender o no. Estamos revisando qué ajustes hacer para plantear un corredor verde usando al máximo los diseños existentes, pensando en un sistema mucho más liviano y que genere menos impactos en el corredor.

¿Por qué no han publicado el estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) sobre las troncales de TransMilenio, el metro y los Regiotram?

Esos trabajos se han venido socializando. Lo que hizo la FDN fue una simulación de escenarios. Estamos incluyendo una nueva pieza de información, que es la Encuesta de hogares origen-destino de movilidad, que se terminó en diciembre y nos la entregaron hace una semana.



(Le recomendamos: Ojo conductores: 33 cámaras salvavidas ya operan en Bogotá)



Los Regiotram de Occidente, del Norte y del Sur y la 68 tienen que ser incluidos en estos escenarios de nuevo para lograr esa visión 2030, donde Bogotá-Región va a moverse de una manera mucho más sostenible, más eficiente, más segura.

¿El Regiotram realmente resolverá los problemas de movilidad del borde oriental y ayudará a mejorar el tránsito por la 7.ª?

Hay dos o tres elementos muy importantes. Primero, los Regiotram maximizan el uso de espacios de corredores de transporte que existen actualmente. Segundo, Bogotá es una región hace muchos años, tenemos más de 2 millones de personas que entran y salen todos los días, entonces debemos garantizar que esas poblaciones aledañas se vinculen a la ciudad de manera más sostenible.

¿Cómo funcionarán los Regiotram?

El Regiotram del Norte va a funcionar en Bogotá como un metro ligero. Va a tener una serie de demandas y varios orígenes-destino que hacen que se comporte más como un metro ligero que como un tranvía o un tren de cercanías. Cuando uno ve el diseño y esa posibilidad de tener un corredor en el nororiente que funcione con esas características, uno ve que suple las necesidades de movilidad más o menos hasta la calle 100.(Lea también: En 2025, Bogotá tendrá troncal de TransMilenio por la carrera 68)

¿Y hacia el sur?

De la 100 a la calle 32 necesitamos una solución diferente. En ese tramo, el Regiotram se abre mucho de las demandas que hay sobre el corredor oriental, y ahí es cuando empezamos a tener que plantear una solución y una propuesta funcional, operativa y limpia para ese pedazo de la 7.ª.



Cuando uno ve la visión 2030 de lo que va a ser Bogotá y la región, lo que vamos a tener es un metro que va a llegar hasta Suba, una troncal de la 68, los Regiotram y las cargas se van a redistribuir. No solo se va a descongestionar la 7.ª, sino que se va a mover esos pasajeros de manera mucho más eficiente.

¿Qué pasará con los cruces que tendrán los Regiotram?

El Regiotram del Occidente tendrá 25 cruces, intersecciones a nivel. Estamos viendo cuáles son las soluciones de infraestructura más adecuadas para garantizar, por un lado, la continuidad de los pasajeros que vienen en este Regiotram y, por otro lado, tener una minimización en la congestión, pero esas son soluciones que sin lugar a dudas se pueden adelantar.

Eso va a costar un ojo de la cara...

No. Esos pasos a desnivel no son tan costosos. Estamos viendo cuáles son las alternativas, hay unas intersecciones más complejas que otras; hay unos puentes que el proyecto incluye, hay unos fondos que, creo que son alrededor de 80.000 millones de pesos, están en una bolsa para solucionar parte de esos tramos. Son temas que debemos estudiar en profundidad.(Le puede interesar: Firman Regiotram de Occidente y buscan otros posibles trenes)

¿Sí van a tener la carga de pasajeros suficiente o van a depender mucho de Bogotá?

Es importante que miremos las tasas de crecimiento de las poblaciones aledañas, como Mosquera, Funza, Facatativá. Mientras Bogotá crece al 0,2 o 0,5 %, estos municipios crecen más del triple. Por lo tanto, la demanda por los próximos 10, 15 o 20 años, va a crecer exponencialmente. Estos proyectos férreos tienen un doble beneficio.



Por un lado, mueven una demanda alta, efectivamente mueven más demanda cuando entran a Bogotá, pero, además, sirven como ejes estructurantes de una ciudad-región y como instrumentos de ordenamiento territorial.

¿Cómo juega ahí el metro?

Con el metro hasta Suba vamos a lograr que las troncales de la 68 y NQS funcionen quizás con los parámetros con los que fueron inicialmente diseñados. Esas troncales hoy están moviendo 45.000 o 48.000 pasajeros hora sentido, lo que hace que la prestación del servicio esté lejos de ser óptima. Tenemos unos niveles de saturación en los vehículos en horas pico muy importantes. Lo que van a permitir la 68 y el metro es bajar esas cargas para que puedan absorber esa demanda del corredor oriental y redistribuirla en toda la ciudad.

¿Cómo queda el proyecto de ampliación de la autopista Norte y de la 7.ª?

Esos proyectos los vamos a seguir analizando. Hay una serie de ‘app’ en evaluación.

¿Se insistirá con el parqueo en vía?

Por supuesto. El año pasado se declaró desierta la licitación para el proceso de estacionamiento en vía. Estamos revisando cuáles fueron los elementos que fallaron y por qué no se presentaron ofertas, y volverlo a lanzar.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24 -