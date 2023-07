En el marco de la visita a Bogotá de alto directivo de Sinovac, laboratorio socio en Bogotá Bio, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, habló en entrevista con EL TIEMPO sobre la vacunación contra el Covid-19 y de cómo participan los chinos en este proyecto que pretende que convertir a la capital en la primera ciudad de Colombia en tener una fábrica de vacunas.



Se espera que la nueva fábrica de biológicos esté construida en 2026 y que entre 2027 y 2028 la ciudad tenga "vacunas llenadas y terminadas en Bogotá Bio y la primera vacuna 100 por ciento colombiana a la vuelta de seis años". Así, en Bogotá se volverá a producir vacunas, como se hizo a finales del siglo pasado.

Alejandro Gómez, Secretario de Salud de Bogotá. Foto: Secretaría de Salud

¿Cómo va el contagio de covid-19 en Bogotá?

En Bogotá no se ha acabado la presencia del covid-19, seguimos teniendo casos, hoy tenemos alrededor de 260 personas positivas, y tampoco hemos llegado a cero en el número de muertes por covid-19. No tenemos una nueva coyuntura, cuando se miran los datos en Saludata encontramos que la curva no ha bajado.



Sí es cierto que reportamos siete casos de mortalidad en la última semana epidemiológica, que es la última semana de junio. Esos siete casos representan un incremento de solo 0,02 por ciento con respecto a la semana anterior y son personas mayores con comorbilidades y personas que tienen fallas renales, cardíacas, hipertensión arterial, obesidad o diabetes.

¿Cómo va la vacunación y qué biológicos hay?

En Bogotá seguimos vacunando, los niveles altos de vacunación del 2021 y 2022, esos 16 y más millones de dosis que logramos poner, hoy no son los mismos, las personas tienen menos disposición a vacunarse. Estamos hablando de refuerzos de primeras y segundas dosis, y la disponibilidad de vacuna es suficiente para la demanda que hemos tenido, pero tenemos poca vacuna, tenemos vacuna de Sinovac y de Janssen. Entre estos biológicos suman 20.000 dosis y estamos a la espera de la llegada de otro tipo de biológicos del Ministerio de Salud.

Estamos de

Estamos de la mano de nuestro socio estratégico buscando lote para montar nuestra fábrica de vacunas

¿Quiénes se pueden vacunar con estos dos biológicos?

Se pueden poner refuerzo las personas que se hayan puesto primera y segunda dosis o solamente primera. Las que ya se pusieron el primer refuerzo se pueden poner el segundo si la última dosis se la han puesto hace cuatro meses o más, incluso hace seis meses.

El proceso de la fábrica de vacunas ha ido caminando, pero no vamos a tener vacunas el otro año, ¿cómo va eso?

Vamos muy bien. En el siglo pasado se producían algunas vacunas en Colombia y se tomó la decisión de abandonar la producción en 1999 o 2000, tal vez alrededor de una política mundial que privilegió la compra en el mercado internacional, porque se podían conseguir de buena calidad a un precio relativamente más bajo del que valía producirlas en Colombia.



Esa decisión, que era de carácter estratégico en aquel momento, significó que las vacunas dejaron de ser un bien público para ser un producto del mercado. Eso en la pandemia del covid-19 nos resultó supremamente oneroso. El covid nos devolvió a una propuesta que ya había planteado el gobierno de Claudia López desde el Plan de Desarrollo y es recuperar la capacidad de producir vacunas. Tuvimos que hacer un estudio técnico y de qué tipo de empresa se tenía que crear, y se creó. Pero, además, teníamos que buscar un socio internacional y privado y se hizo un proceso muy amplio en el que resultó elegido, a partir de un panorama de 15 o 16 grandes laboratorios del mundo, Sinovac, que es chino.



Y hemos tenido una respuesta extraordinaria del Gobierno Nacional como socio del proyecto, entra a ser parte del gobierno corporativo, para que la mayoría seamos públicos. El Gobierno Nacional, que es el único que en la práctica compra vacunas en Colombia, nos ha aceptado que se haga una orden de compra en el futuro con vigencias futuras.

Facebook Twitter Linkedin

Hay biológicos para proteger contra las 27 enfermedades. Foto: Secretaría de Salud

Eso garantiza que la producción se va a utilizar...

Claro, el primer mercado, que es lógico para Bogotá Bio, es el colombiano, para empezar a adquirir nuevamente seguridad farmacéutica, soberanía sanitaria. Le dijimos al Ministerio (de Salud) que le vamos a vender las vacunas con las mismas condiciones técnicas con las que hoy se le compran al fondo de la Organización Panamericana de la Salud y con las mismas tarifas y no va a mermar la calidad. Y nos estamos proponiendo que Bogotá Bio atienda también el mercado regional.

¿Hoy en qué estamos?

Estamos de la mano de nuestro socio estratégico buscando lote para montar nuestra fábrica de vacunas y haciendo todos los arreglos legales, los diferentes contratos, porque no solo se trata de que Sinovac nos acompañe en la construcción de la fábrica, sino también que haga la transferencia de las licencias de propiedad intelectual de las vacunas que vamos a producir, o sea, van a ser de Bogotá Bio, y vamos a formar a ese talento humano de mujeres y hombres que están en nuestras universidades.

Entiendo que ya están viendo predios...

Sí señor.

¿Dónde se han visto?

Probablemente dentro del perímetro urbano vamos a tener las oficinas de Bogotá Bio, pero para el lote de la factoría nos acompañará en la selección Sinovac, porque eso también tiene un componente tecnológico muy importante, no podemos estar en cualquier vecindario.

¿Con Bogotá Región tenemos la posibilidad de acudir a un municipio?

Ayer (lunes) estuvimos con el vicepresidente mundial de Sinovac, el señor Meng (Weinung Meng, mánager general de Sinovac Colombia y vicepresidente de Sinovac Life Science en China), quien está visitando Bogotá, y nos habló de la importancia de hacer la selección del lote de la manera más cuidadosa y técnica posible, porque esta es una fábrica con una vocación de permanencia y, probablemente, como usted lo intuye, va a estar en el cinturón logístico de la ALO Sur, cerca de Mosquera, cerca de la zona del río Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Vacunas del laboratorio Sinovac. Foto: Chaideer Mahyuddin. AFP

¿Cuándo se empezaría a producir vacunas?

Tenemos un cronograma que incluye unas vigencias futuras del Distrito. La administración de Claudia López casó, por así decirlo, el proyecto de Bogotá Bio con 354.000 millones de pesos en vigencias futuras que corren desde el 2021 hasta el 2026, esperamos tener construida la fábrica en 2026, en 2027 y 2028 tendremos vacunas llenadas y terminadas en Bogotá Bio y la primera vacuna 100 por ciento colombiana a la vuelta de seis años.

Por eso debemos ser precavidos los ciudadanos con la autoprotección...

Así es. Yo sigo teniendo mi tapabocas, recuerden que es recomendable, ya no es obligatorio. Es una muy buena idea que las personas que tengan algún síndrome gripal estén utilizando tapabocas de manera permanente para proteger a las demás personas y, por supuesto, completar el esquema de vacunación, el covid sigue con nosotros y es muy probable que a la vuelta de 20 o 30 años vamos a seguir hablando de covid.

GUILLERMO REiNOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

