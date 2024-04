En 2023 hubo 438 casos de violencia contra las mujeres en el transporte público en Bogotá ¿Qué se hará?

La Violencia basada en Género (VBG) no para en el sistema de transporte público, un lugar en donde las mujeres de Bogotá deberían sentirse más seguras y las cifras lo respaldan. Solo durante el año 2023 fueron atendidas 43.589 mujeres por la Secretaría Distrital de la Mujer por violencia basada en género y en el sistema de transporte se identificaron y abordaron 438 casos de VBG o algún tipo de acoso.

Y lo peor es que los casos no pararon este año. El 31 de enero, un video se hizo viral en redes sociales. Allí se veía a una joven que ayudó a capturar a su presunto agresor en Transmilenio, tras haber sido acosada.

Ella relató que este sujeto se había masturbado frente a ella y un niño. En ese momento, la empresa emitió un comunicado expresando su rechazo y condena a cualquier forma de abuso, violencia o acoso que afecte a las mujeres. “Rechazamos y condenamos cualquier tipo o intento de abuso, violencia y acoso que atente contra las mujeres. Agradecemos la valentía de esta mujer por su denuncia y la reacción rápida de la Policía de Bogotá”.

Una universitaria también narró que fue víctima de acoso sexual en una estación de Transmilenio, en el norte de Bogotá. Allí, las autoridades capturaron a un joven luego de que una mujer denunciara actos obscenos en un articulado. “Estaba detrás de mí y empezó a rozar su pene en mi cola. Denuncié e invito a todas las mujeres del país, a que lo hagan sin miedo”.

Y es por casos como este que la empresa Transmilenio y la Secretaría de la Mujer se unen a la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’. La idea es fortalecer la atención a las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia al interior del Sistema de Transporte.

Con esta intención se fortalecerán los Puntos de Asistencia Básica (PAB) con duplas psico – jurídicas de la Secretaría de la Mujer. Estas tendrán la misión de acompañar y facilitar el acceso a la denuncia en casos de acoso o cualquier tipo de violencia.

En este momento, estos puntos están ubicados en las estaciones Marsella y Avenida Chile y durante este año se adecuarán en cinco estaciones y portales del Sistema. Según la secretaria de la Mujer, Laura Tami, estos espacios permiten brindar una atención privada y más segura a las mujeres que lo requieran para facilitarles el proceso de denuncia y primeros auxilios psicológicos.

El personal del sistema será más capacitado para auxiliar a las víctimas. Foto:Secretaría de la Mujer. Compartir

También existirá más apoyo por parte del Equipo de Gestores de Convivencia especializado, Equipo Psicosocial. Ellos son una guía para implementar el modelo de atención de VBG y acoso sexual callejero y ejercer el rol de primer contacto, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público en Bogotá, liderado y en articulación con la SDM.

Según la entidad, se trata de un equipo conformado por 30 profesionales en Psicología y Trabajo Social, recorre las diferentes troncales para ayudar, brindar información y hacer el acompañamiento inicial cuando haya casos de algún tipo de Violencia Basada en Género (VBG).

Frente a este nuevo intento de frenar esos incidentes también se pronunció María Fernanda Carrascal, Gerente General de Transmilenio S.A. “Trabajamos para garantizar la seguridad de nuestras usuarias, por eso el fortalecimiento y aumento de los PAB, de la mano con la Secretaría de la Mujer, y el trabajo del equipo psico – social móvil de Transmilenio, es fundamental para mejorar el acceso a la justicia y minimizar la revictimización de las mujeres que sufran de acoso o de algún tipo de violencia”.

Hasta el momento, el acompañamiento consistió en escucha, primeros auxilios psicológicos, información y activación de rutas distritales de atención, acompañamiento en interposición de denuncias y en tránsito seguro por el Sistema. “Nuestra presencia con las duplas psico-jurídicas en los PABS Avenida Chile y Marsella, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la capacidad de respuesta y la activación de rutas institucionales en casos de violencias de género o acoso en el Sistema de transporte masivo y brindarles la atención oportuna que requieren”, aseguró Tami.

Laura Tami, secretaria de la Mujer y María Fernanda Carrascal, Gerente de Transmilenio. Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

El equipo también realizó acciones de carácter preventivo con la comunidad usuaria, dando a conocer las líneas distritales de atención en caso de ser víctima de violencia basada en género y acoso sexual callejero, haciendo énfasis en la Línea Púrpura, Línea Calma y Línea Diversa. También, se informa sobre qué se entiende por VBG y acoso sexual callejero, logrando sensibilizar en el 2023 a 89.380 usuarios y 172 colaboradores del Sistema.

¿Por qué no han funcionado estrategias?

La Veeduría Distrital compiló en un informe llamado: ‘¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá?’ el resultado que arrojó la realización de 3.089 encuestas de 35 preguntas entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022 para determinar la percepción acerca de las violencias machistas que ocurren en la capital y cuyas víctimas son mujeres de 14 años en adelante.

Momentos de la detención del presunto acosador. Foto:De video Compartir

Uno de los datos que más llamó la atención es que un buen porcentaje de las mujeres víctimas de VBG, exactamente el 89,3 por ciento, coincidió en no haberlo hecho. El ente de control infirió que existe un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales, además de sugerir la relativa inoperancia de los canales de denuncia, y la deficiencia en la información institucional al respecto.

Explicaron además que no denuncian porque al menos el 72 por ciento no encuentra confiables o accesibles los canales institucionales existentes y porque un 59 por ciento, como es obvio, no conocía la identidad del agresor, sobre todo en casos de acoso.

En cuanto al desconocimiento de los canales de denuncia, el 29,2 por ciento no sabía que podía hacer una denuncia, y un 24,1 por ciento piensa que no se considera un delito ante la ley.

Hombre grababa y les toma fotos a las mujeres que se transportan de pie en los buses del sistema. Foto:EL TIEMPO Compartir

Otro aspecto puede incidir también en las estrategias fallidas. Pues, según la encuesta, hay desconfianza frente a las autoridades del sistema de transporte público en Bogotá. El porcentaje acumulado entre las opciones “nada de confianza” y “poca confianza” es del 78,1 por ciento, este mismo acumulado para la Policía Metropolitana fue del 64,1 por ciento, y en la misma ecuación, la Fiscalía General de la Nación obtuvo un 57,8 por ciento.

Otros datos de esta encuesta sorprenden. El 67,2 por ciento de las mujeres se sienten muy inseguras e inseguras en el transporte público, mientras que el 70,7 por ciento en las calles y espacios públicos de la ciudad.

Estos casos inciden en el estado de ánimo de las mujeres. El 70,1 por ciento de las encuestadas sienten miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte público y el 25,6 por ciento considera que a veces sienten temor de sufrirlo, mientras que, el 75,4 por ciento y el 21,2 por ciento manifestaron sentirse de esta misma manera en la calle y espacio público.

Además, los espacios del transporte público que consideran como más inseguros para movilizarse son el sistema Transmilenio troncal (86 por ciento), los paraderos (83,7 por ciento) y el SITP (76,4 por ciento).

Los lugares del espacio público más inseguros para transitar, dijeron, son las calles oscuras (97,2 por ciento), los lotes baldíos (94,7 por ciento), zonas con gran cantidad de desechos (92,1 por ciento), puentes peatonales (85,2 por ciento), calles en mal estado (82,2 por ciento) y zonas de construcción (81,5 por ciento).

Las formas de agresión son variadas. Van desde silbidos odiosos, charlas con contenido sexual, comentarios asociados al aspecto físico, miradas morbosas, exhibicionismo, toma de fotografías o grabaciones en la vía pública sin su consentimiento, rozamiento en cualquier parte del cuerpo, charlas indeseadas, persecuciones y agresión sexual.

Para muchas mujeres, estos actos, son una forma de violencia contra ellas, que no pasa desapercibida y que afecta su tranquilidad. Según la Veeduría, Esto evidencia que el nivel de tolerancia o naturalización social de estos actos es mucho menor al que se percibía hace algunos años, explicaron los expertos de la entidad.

Las cifras revelan que en el rango etario que va desde los 18 a 44 años es donde se concentra la mayor proporción de mujeres que han vivido al menos uno o varios de los actos de acoso en los últimos doce meses. El 37,2 por ciento de las mujeres, de 18 a 29 años, señalan que las han mirado morbosamente, el 35,1 por ciento han sido objeto de silbidos u otros sonidos dirigidos, y al 32,6 por ciento les han dicho comentarios de carácter sexual asociados a su aspecto físico.

De este último segmento, el 21,8 por ciento han vivido rozamiento en cualquier parte de cuerpo sin su consentimiento, el 14,1 por ciento han sufrido de manoseo y tocamiento, y el 16,9 por ciento ha sido perseguido en su recorrido con intención de atacarlas sexualmente. La mayoría de las agresiones ocurren en la tarde y la noche. 9 de cada 10 mujeres (97 por ciento) manifestó que el principal y único agresor identificado son hombres desconocidos.

Las mujeres entre los 30 a 44 años, son el segundo grupo etario que manifiesta haber sido víctima de los actos de acoso que no supone contacto físico, es decir, miradas morbosas (30,2 por ciento), comentarios asociados a su aspecto físico (23,3 por ciento) y silbidos u otros sonidos dirigidos (22,5 por ciento).

Esta situación de violencia de género que tiene lugar en el entorno público, altera la percepción de seguridad de las mujeres y la autopercepción de su autonomía. El 51 por ciento de quienes han sido agredidas se vuelven más prevenidas y desconfiadas, el 25,5 por ciento reconoce que estas situaciones afectan su tranquilidad, el 5,7 por ciento cambia su forma de vestir y finalmente, el 5,8 por ciento sufre de depresión después de ser víctima.

