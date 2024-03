En 2023, Bogotá realizó 19.083 interrupciones voluntarias del embarazo

“Tengo 13 años. Fui abusada por un amigo de mi primo. Me di cuenta de que estaba embarazada. Era un hijo que no quería tener, pero cuando fui a buscar ayuda, los médicos me dijeron que yo no podía ser tratada allá, en ese sitio”, dijo Cristina, víctima de acceso carnal violento.

Esta menor de edad tenía el mismo derecho que unas 19.083 mujeres que durante el 2023 acudieron a un servicio de salud para que les realizaran una interrupción voluntaria del embarazo (IVE); sin embargo, como en muchos casos, aún persisten barreras de acceso.

Hay que recordar que este es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, reconocido por la Corte Constitucional colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006, en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, o cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Esta problemática se hace más grave cuando se revisan las últimas cifras disponibles de embarazos en menores de edad en Bogotá.

El 'Informe de seguimiento a la maternidad temprana en el Distrito Capital’, que recopila datos de 2020 a 2022, reveló que solo en este último año (2022) hubo en Bogotá 5.717 nacimientos de madres con edades entre los 15 y los 19 años.

Asimismo, se registraron 139 nacimientos en niñas con edades entre los 10 y los 14 años, que, según indicó la Veeduría Distrital, son de por sí catalogados como delito de violencia sexual contra menores de edad.

Las localidades con el mayor número de nacimientos de madres con edades de 15 a 19 años en el año 2022 fueron: Ciudad Bolívar, 958 nacimientos; Kennedy, 776; Bosa, 734; Suba, 631 y Usme, 453.

Embarazo adolescente. Foto:John Jairo Bonilla. Compartir

Y las localidades con el mayor número de nacimientos de madres con edades de 10 a 14 años en 2022 fueron: Ciudad Bolívar, 25 nacimientos; Usme, 19; Bosa, 17; Suba, 14; San Cristóbal, 10 y Kennedy, 10.

En su momento, la Veeduría Distrital analizó estas cifras y alertó sobre ello pues indicó que, aunque estos datos de por sí ya son preocupantes, hay un factor de gravedad en el hecho de que las niñas de 10 a 14 años de edad pudieron tener parejas mayores que ellas entre 5 y 10 años, las cuales, en algunos casos, pasaron a convivir con la menores.

“Esta situación que acelera el paso de las menores de edad a la adultez, por medio de la terminación anticipada de sus estudios o la deserción escolar, el desarrollo de nuevas tareas de cuidado, los matrimonios infantiles o uniones tempranas y la búsqueda de trabajos remunerados con salarios bastante inferiores en comparación con las mujeres que postergan la maternidad, que les permitan atender las nuevas necesidades económicas en el hogar”.

¿Qué está haciendo el Distrito?

Luego de cumplirse dos años de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) dice que ha venido fortaleciendo su programa de atención para darle cumplimiento al fallo.

Entre los esfuerzos, explican, está el de proveer lineamientos permanentes para que la red pública de atención en salud de la ciudad elimine barreras de acceso y se garantice la IVE.

Además, realizó la mesa intersectorial para fortalecer las competencias del talento humano en salud y la ejecución de estrategias de información dirigidas a la comunidad.

En 2023, Bogotá realizó 19.083 IVE, de acuerdo con los reportes recibidos por la SDS, según la información enviada por las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), a través de los registros individuales de prestación de servicios de salud (Rips).

Los servicios de salud en Bogotá deben cumplir con una ruta de atención que contemple una consulta integral de la salud de la persona con capacidad para gestar que incluya una valoración de la salud mental, del estado emocional y de las condiciones sociales asociadas al embarazo.

Debe ofrecer orientación y asesoría para la toma de decisiones, garantizando la autonomía de la persona y su derecho a decidir si continúa o no con el embarazo.

También se debe ofrecer interrupción del embarazo farmacológica y no farmacológica, asesoría y provisión anticonceptiva y consulta de seguimiento frente a la realización de la IVE.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ