En 2022, los buses eléctricos deberían ser el plan A en Bogotá

A partir de 2022, Bogotá debería tener como plan A, para la renovación de flota del transporte público, las tecnologías que no estén soportadas en combustibles fósiles. Es decir, debe licitar primero para buses eléctricos (o incluso de hidrógeno, que ya se están probando en el mundo).

(Le puede interesar: ¿Qué tanto mejora la calidad del aire con los buses eléctricos?)

Esta orden está por definirse en el Concejo de Bogotá, cuya Comisión Primera debatió esta semana el artículo 8 del proyecto de acuerdo 127 de 2021, diseñado por el Distrito en respuesta a un pendiente desde 2020: los lineamientos de la movilidad sostenible en el marco de la declaratoria de Emergencia Climática, que obligó a la administración a acogerse un plazo fijo para adoptar tecnologías cero emisiones en el TransMilenio y el Sitp.



¿De qué depende de que se fije 2022 como plazo? De que se termine de debatir el proyecto de acuerdo en comisión y de que se apruebe allí y, luego, en plenario. Como todo en el Concejo, la victoria no está cantada, pero sí está bastante cerca.



Ahora, el proyecto de acuerdo, pese a que exige que el plan A sean combustibles no fósiles, lanza dos salvavidas al Distrito.



El primero dice que si los costos de adquisición y operación a 15 años de los buses con tecnologías cero emisiones son más altos que lo previsto en el techo presupuestal de TM, la empresa podrá “abrir un negocio jurídico que contemple las tecnologías disponibles, no inferiores al estándar Euro VI”. Es decir que, en ese caso, podría acudirse a comprar buses a gas y diésel Euro VI.

El segundo dice que si la licitación de tecnologías de cero emisiones resulta desierta -previendo, quizá, un escenario en el que el mercado internacional no pueda ofrecer buses eléctricos articulados o biarticulados-, Bogotá también podrá acudir al Euro VI.



Todo esto queda consignado como un “periodo de transición” que irá hasta el 31 de diciembre de 2023. Después de eso, se revisará la posibilidad de que Bogotá, si o sí, deba comprar solo buses cero emisiones.

(Para seguir leyendo: Una radiografía de la electromovilidad en América Latina)

¿El gas es una opción?

Hay inquietud entre grupos empresariales vinculados al gas natural vehicular, un combustible fósil, por quedar como ‘plan B’. Incluso, se espera que en los debates que quedan del proyecto, que serán el sábado, el gas busque ser tenido en cuenta como tecnología limpia.



Lo cierto es que antes de que comenzaran a llegar los buses eléctricos, el gas ya se perfilaba como alternativa al diésel. Hoy, Bogotá tiene 739 buses troncales y 729 buses alimentadores y zonales que funcionan con gas; y se espera que este año entren otros 323. Además, en varios comunicados, TransMilenio destacó los beneficios de esta tecnología frente a las antiguas: “6.000 buses con tecnología de gas natural vehicular y estándar de emisión Euro VI emiten la misma cantidad de material particulado que un solo bus antiguo con estándar de emisión Euro II por cada kilómetro recorrido”.



Vanti, la empresa a cargo de la provisión de este combustible, ha resaltado los beneficios a largo plazo. "En los próximos diez años, tiempo contemplado como mínimo para la operación de estos nuevos buses, la reducción de impacto ambiental por la flota a gas natural será superior a 1 millón de toneladas de CO2 descargadas al ambiente. Así mismo, según las proyecciones realizadas por la Universidad Nacional de Colombia para la Secretaría de Ambiente, durante este periodo se dejará de emitir 11 toneladas de material particulado, 9.600 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOX) y 3.992 toneladas de monóxido de carbono (CO) que son los principales contaminantes", indica la empresa.



Todo sumado a las ventajas técnicas en la operación. En el primer año de operaciones de buses a gas, Vanti detectó que "el bus superó la condiciones topográficas y operativas más exigentes del sistema Transmilenio, logrando demostrar que esta tecnología está preparada para el terreno capitalino".

Vanti, además, ha asegurado que el gas es una opción con beneficios ambientales y con certidumbre en costos operativos más bajos.

Edder Velandia, experto en movilidad sostenible de la Universidad de La Salle, reconoce que esta tecnología “reduce casi por completo las emisiones de material particulado frente a las tecnologías diésel”; sin embargo, recuerda que el gas “es una tecnología que sigue emitiendo gases de efecto invernadero y otros, como óxidos de nitrógeno y material particulado ultrafino que siguen siendo nocivos para el ambiente”. “El GNV es una mejor opción que las tecnologías diésel, sin embargo, sus beneficios se reducen frente a soluciones eléctricas, que si bien son más costosas en inversión, poseen beneficios operacionales, ambientales, energéticos y en confort al usuario que son superiores. En este sentido, la ley colombiana en transporte público es clara y busca que para el año 2030 la tecnología predominante sea eléctrica, por tanto, el tiempo para el GNV en el transporte público estaría contado y en esta transición estaría la última oportunidad de la tecnología”.



Velandia, de hecho, identifica al gas más como una tecnología "de transición en la política energética del transporte público con alcance de corto y mediano plazo".



El papel del gas en esta transición está por verse: en todo caso, parece ser un buen ‘as’ en caso de que el plan eléctrico no resulte financieramente.

(También: Gas natural vehicular en buses de transporte masivo / Voy y Vuelvo)

El gas natural vehicular en el mundo

De acuerdo con Velandia, los países en la región han hecho diferentes apuestas por la transición energética dependiendo de sus contextos ambientales, económicos e industriales.



"Perú ha hecho una apuesta por el GNV y el GLP, mientras que Brasil ha apostado a los biocombustibles y Colombia históricamente a los combustibles derivados del petróleo. Sin embargo, Brasil, Perú, Chile, Costa Rica, Uruguay y Colombia han mostrado durante el último quinquenio una clara intención de incorporar las tecnologías eléctricas en el transporte terrestre diseñando políticas, incentivos y proyectos para su masificación en el mediano y largo plazo", dice.



Y ya, más allá del continente, los europeos y las potencias del oriente han apuntado a plazos mucho más estrictos para la descarbonización.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes