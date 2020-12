Empresas se blindan contra el robo de redes de telecomunicaciones

Por cuenta de los cerca de 200 casos de hurtos y vandalismo a redes de comunicación y la afectación a decenas de hogares den Bogotá, las empresas de telecomunicaciones han tenido que preparar estrategias de prevención.



Es el caso de Telefónica Movistar que, en lo corrido del año, ha reportado hurtos a los sistemas de soportes de energía, como baterías y plantas eléctricas, de las cuales depende el funcionamiento autónomo de las redes para garantizar la conectividad, y a los cables de cobre y fibra óptica, que son parte del sistema externo. Todo este material es revendido en el mercado negro.

(Le puede interesar: Medidas en las ciudades para evitar contagios de covid-19 en Navidad)



“Esta problemática que ha llegado a ser tan grave que un solo hurto que la delincuencia comete a una red primaria llega a afectar entre 900 y 1.200 usuarios, el equivalente a una población entera que se queda sin servicios de llamadas ni internet, lo cual es aún más sensible en este momento en el que las comunicaciones son esenciales para la reactivación económica y social del país”, indicó Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia.



Para prevenirlo, la empresa trabajo en coordinación con un equipo interinstitucional con la Policía, CTI y autoridades civiles, para hacer seguimiento a los casos y judicializar a los responsables.



(Lea también: Bogotá levanta el pico y cédula para restaurantes y hoteles)

Además, se recordó que los ciudadanos pueden ser parte de esta red de prevención. Movistar, por ejemplo, dispone de una línea de atención nacional (318 8271881) para el reporte de estos casos: cada llamada se puede hacer de manera anónima y puede utilizarse si es cliente o no.



También es vital que los ciudadanos reporten si detectan a falsos funcionarios y contratistas o comportamientos extraños entre quienes estén haciendo los mantenimientos a las redes.



(No deje de leer: ‘Para mí, la palabra ‘Navidad’ no significa nada, no existe’)



BOGOTÁ