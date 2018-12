Los esposos que mejoran la vida de personas con un pequeño tornillo

Muy seguramente si usted se ha caído en una moto lo primero que ha hecho es poner su mano en el suelo para evitar golpearse la cara, y su muñeca se ha visto afectada. Este golpe puede causar fractura de radio, una de las más frecuentes en estos accidentes. Esto le puede impedir a una persona mover su mano hasta por dos meses; en la mayoría de ocasiones debe usar placas para que el hueso vuelva a su sitio.

Detrás de estos pequeños tornillos que se implantan, que pueden ser de 2 hasta 10 milímetros, hay un largo proceso para que lleguen al cuerpo humano. José María Pinzón y María del Pilar Urrea están revolucionando la forma en que estos implementos se introducen en las cirugías para que sean mínimamente invasivas y las personas tengan una rápida recuperación.



En 2004, en una pequeña bodega del barrio galerías, los esposos se asociaron con otras cuatro personas y crearon la empresa de innovaciones médicas, Innomed, donde fabrican material de osteosíntesis para ortopedia y neurocirugía (es decir, la operación quirúrgica donde se unen los fragmentos de un hueso fracturado mediante la utilización de elementos metálicos).

Hace unos años se trasladaron a su actual sede en el barrio Las Ferias. Al entrar allí se siente un ambiente familiar, a pesar de que no es una empresa de familia. En este lugar es donde las grandes máquinas y el cuidadoso trabajo de 40 empleados hacen posible, gracias a instrumentos de acero y titanio, que miles de personas puedan correr, sentarse o mover sus extremidades después de un accidente.



Estos implantes pueden ser de tres tipos: los de fijación externa, que ayudan a sanar fracturas abiertas y donde se necesita hacer una estabilización; los implantes para traumas, que se usan hasta que haya restauración del hueso, o de fijación transpedicular, que se usan en patologías de columnas.

Hasta el momento han fabricado implantes para 110 huesos. Hay grandes, para el fémur o la tibia; pequeños, para el radio, la clavícula, el húmero o el peroné, y más pequeños para los dedos de pies, manos o maxilofacial. Estos implantes ultra pequeños son parte de los nuevos productos que lanzarán el próximo año.



A pesar de que existen cinco empresas que realizan estos productos en Colombia, Innomed no para de evolucionar. José María Pinzón y María del Pilar crearon una placa de peroné que permite que un paciente pase de apoyar el pie en un mes a el mismo día, gracias a un tornillo esponjoso bloqueado, el único fabricado en el mercado colombiano con estas características.

“Hemos averiguado qué hay a nivel mundial y hemos ido mejorando. Por ejemplo, antes los implantes eran rectos y hoy en día son anatómicos. Es decir, el diseño se hace con la anatomía del hueso que facilita la cirugía y los resultados son mejores”, explica María del Pilar, gerente administrativa y comercial.



Estos implementos los entregan a 70 proveedores a nivel nacional (Leticia, Villavicencio, Arauca, entre otras ciudades) quienes se encargan de dárselos a los hospitales, IPS, EPS o clínicas que atienden las cirugías.



Además, Innomed les da sus productos directamente a algunos hospitales como el Hospital San Rafael en Fusagasugá; San Rafael, en Espinal; Regional de Duitama, entre otros. “Nos han buscado por ser fabricantes colombianos y por la necesidad de recuperarse económicamente. Nosotros hemos llegado a operar tres veces el número de pacientes con el mismo presupuesto que otros,”, explica José María Pinzón, gerente general.



Estar en Bogotá les ha dado un fácil acceso a oportunidades a nivel mundial. Hoy en día exportan sus productos a varios países; trabajan de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá y tienen una alianza con la Universidad Nacional para que sus colaboradores puedan capacitarse y estudiar. Además, este año fueron los ganadores del premio Pyme Gacela en la categoría Innovación.

José María Pinzón y María del Pilar Urrea. Foto: Cortesía Innomed

En estos años, los esposos han enfrentado tres grandes retos. El primero es la falta de credibilidad de los médicos colombianos. “Ellos son los que a veces menos llegan a creer en los productos nacionales”, cuenta la administradora.

El segundo reto es la competencia con los productos internacionales. “Cuando llegan productos tan baratos del exterior donde el costo es equivalente al costo de la materia prima nuestra es imposible para nosotros competir, pero hemos hecho un esfuerzo grande para no ser comerciales”, explica María del Pilar.



El tercer reto es la relación con las entidades regulatorias como el INVIMA, quien es fundamental, pero no ha sido su gran aliado.



Todas estas dificultades las han podido superar gracias a todos los colaboradores, así lo cuenta María del Pilar. “Aquí hay compañerismo, y cuando hemos tenido dificultades no nos sentimos solos, eso ha sido fundamental”.



La calidad, los buenos precios y la innovación han hecho que esta empresa continúe creciendo. Por ejemplo, su siguiente misión es crear implantes específicos para cada paciente, es decir, personalizados.



LUISA MERCADO

ELTIEMPO.COM

Twitter: @​LuisaMercadoD

#BdBogotá