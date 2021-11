Crisis de contenedores golpea abastecimiento de productos para fin de año

Después de un año atípico y marcado por la pandemia parece que hay posibilidades para el reencuentro entre los bogotanos, gracias al proceso de reactivación progresiva que se ha dado en la ciudad, con estrategias del Distrito como Bogotá 24 horas, la ampliación del aforo en un 100 por ciento para eventos públicos y privados, y el propósito de inmunizar en un 90 por ciento a la población vacunable para finales de noviembre.



Sin embargo, hay una situación que podría poner en jaque las celebraciones de Navidad, y es la crisis de contenedores que ya ha generado escasez de juguetes, licores, decoraciones y artículos navideños.



“Desde el año pasado ya había crisis, no había tanto desabastecimiento, pero lo que sí estaba por las nubes eran los costos. No solo de los fletes de contenedores y el alto dólar, sino también de las materias primas. Básicamente, las alzas pueden ser de entre un 20 por ciento y un 100 por ciento”, afirma Juan Pablo Pineda, importador de juguetes y productos para el hogar de El Mayorista.



Esta problemática se debe a que la reactivación en diferentes partes del mundo ha provocado una gran demanda de contenedores provenientes de países manufactureros como China, donde la mercancía ha quedado paralizada a pesar de que los comerciantes han realizado pedidos con meses de antelación.



“Muchos de mis competidores tuvieron que cancelar la juguetería porque este es el día en que no les ha llegado ni un solo contenedor”, dice Pineda, quien explica que antes de la pandemia podía negociar la importación de un contenedor de juguetes por 1.000 dólares (unos $ 3’935.000) y este año ha llegado a pagar hasta 18.000 dólares en fletes por cada contenedor.

Este panorama no es diferente para otros comerciantes, que también han tenido que tomar decisiones para poder traer a Bogotá productos como licor, que no pueden faltar en los festejos decembrinos. Jenny Martínez, directora administrativa de Licores Casa Moreno, asegura que para 2018 y 2019 importaban hasta 20 contenedores al mes, pero para el segundo semestre de 2021 esa cifra se redujo a la mitad. “No traigo 12 contenedores, sino 5 o 6 de lo más barato y mejor que pueda traer, porque está muy complejo el tema”, asegura.



La crisis de desabastecimiento de productos decembrinos es confirmada por Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), quien afirmó que “un flete que normalmente valía al inicio de la pandemia 2.500 dólares desde Asia hoy cuesta 20.000 dólares, es decir, los costos por flete se han multiplicado por 10”.



Según el Dane, hasta septiembre pasado, se han importado 3’810.683 kilos netos de artículos para las fiestas de Navidad. Esto es un decrecimiento del 34 por ciento con respecto al 2019, antes de la pandemia.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, afirma que los comerciantes han hecho un gran esfuerzo por mantener un abastecimiento desde antes de la época decembrina, pero no ha resultado suficiente para surtir rublos como la juguetería y la ropa importada. “Por eso le propusimos al Gobierno una eliminación de los aranceles para todas las materias primas y reducir al 5 por ciento los aranceles de los productos importados, para contrarrestar los altos costos en transporte, fletes y, obviamente, las alzas que ha habido por la escasez de productos”, señala Cabal.

Explica que el comercio nacional importa cerca del 40 por ciento de la oferta y compra a la producción nacional el 60 por ciento. Pero muchas de esas mercancías fabricadas en las ciudades también requieren de materias primas importadas.



Javier Martínez, gerente de comercio de Isaías 43, dice que para la fabricación de peluches de felpa importan la tela y el algodón siliconado, y que con la crisis de contenedores los costos locales de transporte también han crecido. “El último contenedor que trajimos fue en julio, y nos costó 7’500.000 pesos. Eso antes estaba en unos 4’000.000”, asegura.



Este comerciante dice que, a pesar de los altos costos que han tenido que asumir, paradójicamente se han incrementado las ventas locales, esto debido a que “los productos que están entrando (al país) están muy costosos”. Este es un punto en el que concuerda con Juan Pablo Pineda, que afirma que “para El Mayorista la venta de juguetes creció un 50 por ciento a nivel nacional, pero porque la oferta que hay es muy escasa (...). Para nuestras tiendas sí vamos a dar abasto; nos sentimos con buen inventario porque hicimos una apuesta grande, ya que pronosticábamos esta escasez. Pero donde me lleguen dos o cuatro empresas grandes, no podríamos responder con toda la demanda”.

Estímulos con la reactivación en Bogotá

Ante esta situación de escasez y sobrecostos, el Distrito ha planteado estrategias para la reactivación que permitan que los comerciantes y sectores económicos más golpeados por la pandemia puedan tener estímulos con mayores franjas de actividad.



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que con iniciativas como Bogotá 24 horas, se ha podido generar un 30 por ciento más de empleos en los horarios no convencionales. Además, dijo que "en este momento no hay ninguna alerta y estamos tranquilos de que vamos a llegar a la temporada completamente abastecidos".



Por su parte, Kenneth Mendiwelson, especialista en financiación en punto de venta, afirma que para la reactivación es necesario ofrecer a los comerciantes créditos para sus clientes finales.



"Construimos una solución que se llama: 'Listo pago a plazos', la venimos implementando hace años, pero estamos dando un impulso muy fuerte en este proceso de reactivación. Con Fenalco se ha venido trabajando y hemos visto que es muy efectiva, porque apoya a que el comercio venda entre un 10 y 25 por ciento más de lo que vende sin crédito en el punto de venta".

DIEGO LOZANO

REDACCIÓN BOGOTÁ

