¿Lo ha visto? Ayúdenos a identificar a este delincuente

El pasado lunes, 13 de enero, en horas de la mañana una de las tiendas de té de la marca T4 fue víctima de un robo. Al establecimiento, ubicado en el edificio Flor Morado Plaza en la carrera 7 # 116-50, en el norte de la ciudad, ingresó un hombre de aproximadamente 50 años quien aparentemente hablaba por celular y que, en un descuido del empleado del lugar, aprovechó para llevarse la caja mayor que contenía un monto de 2’500.000 pesos aproximadamente.

El hecho, ocurrido a las 10:24 de la mañana, quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, en las que se ve claramente el rostro del delincuente. Además, en el video se puede apreciar que el responsable de este hurto entra y sale en repetidas ocasiones del establecimiento hasta que finalmente logra su cometido.

Javier Cuéllar, director ejecutivo y socio fundador de las tiendas T4 en Colombia, relató que el delincuente se aprovechó de la buena fe de su empleado, quien asumió que el sujeto era un cliente, pero que por estar atendiendo su celular no hacía su pedido. Razón por la cual, al momento del hurto, el joven se encontraba realizando otras tareas propias de su labor, en la cocina.



La caja contenía un monto aproximado de 2 millones 500 mil pesos. Al poco tiempo después de que se registrara el hecho, la encargada de ese local se percató que faltaba la caja con el dinero.



De inmediato, la mujer informó lo ocurrido al equipo administrativo de las tiendas quienes se encargaron de revisar las cámaras de seguridad. Una vez se conoce el video, acuden a la administración del centro comercial y hablan con el supervisor de los vigilantes, quien les aconsejó colocar la denuncia en el CAI de Usaquén.

Robo a tiendas T4 Este es el momento en el que el delincuente ingresa al local y se roba el dinero.

Cuéllar y su equipo se dirigieron con la Policía y una vez en la estación, los agentes les recomendaron colocar la denuncia en el Sistema Nacional de Denuncia Virtual adenunciar.policia.gov.co. Siguieron las indicaciones de la autoridad y el caso ya está radicado en la Fiscalía, organización que ya tiene en sus manos las pruebas del delito.



Lo que más preocupa a Cuéllar es que este no es el primer caso, al parecer, este delincuente ya ha robado otros establecimientos comerciales en diferentes puntos de la ciudad y con otras modalidades como el cosquilleo. “Una de las personas del equipo de seguridad del centro comercial me dijo que estaba casi seguro que ese sujeto que está en el video ya ha robado en otros comercios”.



Así mismo, no es la primera vez en los últimos meses que las tiendas T4 han sido víctimas de hurto. Hace algunas semanas delincuentes manipularon el techo y las chapas del local ubicado en la carrera 9 con calle 71 y se robaron una suma de más de 10 a 12 millones de pesos entre dinero efectivo y otros elementos de valor.



En otra oportunidad, los amigos de lo ajeno también hurtaron alrededor de 200 mil pesos de la tienda ubicada a los alrededores de la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad. Y este miércoles, en horas de la mañana, delincuentes hurtaron el camión de despachos mientras hacía la fila para ingresar a Titán Plaza; rompieron el candado y se llevaron cuatro cajas con té.



Cuéllar hace un llamado a las autoridades para que se resuelva el caso y, además, invita a los dueños de otros establecimientos comerciales como el suyo a que estén alerta ante este tipo de casos y que denuncien si han sido víctimas del hombre que aparece en el video.

Tendencias EL TIEMPO