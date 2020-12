Conozca más de 50 emprendimientos verdes en Bogotá

El Parque de los Periodistas alojará durante este próximo 4 y 5 de diciembre a cincuenta negocios caracterizados por su compromiso con la sostenibilidad, diez entidades distritales, escuelas de diseño, fundaciones y colectivos ambientales.

La cita se dará a propósito de la feria de emprendimientos verdes 'Distrito Ambiental 2.0.', convocada por la Secretaría de Ambiente y las alcaldías de La Candelaria y Santa Fe.



(Puede leer: Todo lo que debe saber sobre 'Bogotá 24 horas')



“Queremos invitarlos a esta feria que busca dar a conocer las iniciativas que existen en la ciudad bajo el modelo de negocios verdes. Se preguntarán qué son los negocios verdes: son actividades económicas que ofertan bienes y servicios que generan impactos positivos y, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas durante todo el ciclo productivo, contribuyendo a la conservación del capital natural”, precisó Diego Rubio, subdirector de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría de Ambiente.



Este 2020 la "Ventanilla de Negocios Verdes" de la entidad cuenta con 46 emprendimientos que se traducen en un 40% más de los negocios que se registraron el año anterior.



(Puede leer: La pandemia de covid-19 analizada desde las Ciencias Humanas)



Bajo todos los protocolos de bioseguridad, los capitalinos podrán conocer las iniciativas de innovación y mejoramiento de la calidad ambiental. Del mismo modo, la feria tendrá actividades académicas, culturales y pedagógicas, así como una rueda de negocios y una pasarela dedicada a la moda sostenible.

Programación

10:00 a.m. - 6:00 p.m.: Exhibición de emprendimientos verdes.

9:00 a.m. - 6:00 p.m.: Exhibición de emprendimientos verdes.

10:00 a.m. - 1:00 p.m.: Muestras de productos.

10:30 a.m. - 11:00 a.m.: Muestra académica "Moda, ciudad y sostenibilidad".

11:00 a.m. - 11:30 a.m.: Homenaje a Gabriel García Márquez (Exploración tipográfica y muestra académica).

11:30 a.m. - 12:00 m.: Agenda académica "Moda y sostenibilidad - Estéticas del reggaetón".

12:00 m. - 5:30 p.m.: Desfile "Green fashion".

12:20 p.m. - 1:20 p.m.: Fotografía editorial de moda - Estudiantes de la escuela Arturo Tejada Cano.

1:40 p.m. - 2:00 p.m. :"Nuevos talentos" - Estudiantes de la escuela Arturo Tejada Cano

2:10 p.m. - 2:30 p.m.: Pasarela sostenible de la diseñadora Isadora Martinico

2:50 p.m. - 3:00 p.m.: Show intermedio y performance de la artista RAGGA - Mónica Fonnegra.

3:10 p.m. - 3:30 p.m.: "Legado" de la diseñadora Mónica Fonnegra

3:30 p.m. - 4:00 p.m.: Fotografía editorial de moda - Mónica Fonnegra

4:10 p.m. - 5:00 p.m.: Pasarela de cierre - Marcas NEOS Moda y Ecoideales



REDACCIÓN BOGOTÁ​