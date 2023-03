Este 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Secretaría Distrital de Integración Social llevará a cabo, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, una feria de Empleo Incluyente para que las personas de los sectores sociales LGBTQI se informen y se capaciten en habilidades blandas para mejorar su perfil profesional.

Elizabeth Castillo, subdirectora para Asuntos LGBTI en Integración Social indicó: “La Secretaría de Desarrollo Económico tiene en este momento un programa de estímulos para que las empresas vinculen a las personas trans a sus servicios. ¿El estímulo en qué consiste? En un subsidio del Distrito. No se lo pierdan. Y si eres personas trans ven y participa, no lo dudes”.



Si usted es una persona trans, está buscando empleo o tiene una empresa y quiere contratar a esta población de los sectores LGBTI, participa en esta feria a partir de las 2:00 p.m. en la Casa LGBTI Sebastián Romero, ubicada en la calle 31 No 17 - 49, barrio Teusaquillo. Allí podrán conocer los detalles del programa y ofertas que busca que las empresas de Bogotá contraten población trans de manera formal y digna.

Personas transgénero tendrán acceso a oportunidades de empleo. Foto: Archivo particular

La apertura del sector privado, recibe unos estímulos, que son dirigidos a garantizar la sostenibilidad en el trabajo digno de personas trans. A través de las Casas LGBTI del Distrito y las diferentes entidades distritales se refleja la transformación de escenarios de visibilidad trans incluyentes.



De acuerdo con Lucero, una mujer trans, “gracias a estas oportunidades hoy puedo ejercer mis conocimientos y difundirlo a las personas trans. Gracias al Distrito por estas oportunidades, mi deseo es que lleguen estas ferias a todas las localidades de Bogotá”.

Bogotá seguirá construyendo desde la educación y las oportunidades laborales un compromiso social con la diversidad. La visibilidad trans genera conciencia y sensibiliza a la población para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero.

La idea es que personas transgéneros se capaciten más a través de acceso a oportunidades. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué es Empleo Incluyente?

Es un programa que otorga beneficios económicos a las empresas de Bogotá con un valor de entre $600.000 y $4’200.000 por cada contratación realizada; el valor depende de la condición de vulnerabilidad de la persona contratada y los términos contractuales que se firmen.



Para aplicar a esta iniciativa, las empresas deben registrarse y postular a sus contratados a través de la página bogotatrabaja.gov.co/empleoincluyente/. Actualmente, el Distrito ha invertido más de $47.000 millones para sostener esta iniciativa y así lograr que más personas en la ciudad accedan a un empleo formal.



Las empresas que deseen participar del programa Empleo Incluyente, deben estar formalizadas en Bogotá, firmar con sus trabajadores un contrato laboral de mínimo seis meses y por lo menos un salario mínimo, demostrar al menos tres meses consecutivos de vinculación, y no haber despedido trabajadores para participar y generar un nuevo empleo.



Las 19 poblaciones priorizadas por Empleo Incluyente para recibir el beneficio económico son: personas trans, jóvenes entre 18 y 28 años, personas mayores de 50 años, con discapacidad certificada, mujeres, víctimas del conflicto, persona en pobreza, entre otros.

