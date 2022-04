Después de un 2020 difícil para las mujeres trabajadoras en Bogotá, debido a que, junto a los jóvenes, fueron las más golpeadas durante la emergencia sanitaria, se empieza a ver una recuperación. No obstante, la tasa de desempleo se ubica por encima de 2019 (sin pandemia) y, por supuesto, no se logra equidad frente a los hombres ocupados.

Según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (Odeb), la tasa de desempleo para las mujeres durante 2021 fue de 18,2 por ciento, para una reducción de 2,7 por ciento frente al año anterior. Esto es 49.218 mujeres menos en desempleo en la última vigencia. Sin embargo, dicha tasa es 5,8 puntos porcentuales superior a la de 2019.



En otras palabras, en 2021 hubo 1’708.638 mujeres laborando, para una ocupación del 46,8 por ciento, según el observatorio. Esa cifra equivale a un aumento de 87.845 nuevos empleos respecto a 2020. Y con relación a los niveles de prepandemia, se logró el 87,5 por ciento de los empleos para las mujeres.



La brecha en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres se redujo 3,7 por ciento (al pasar de 18,4 % en el 2020 a 14,8 % en 2021, muy cerca de la observada en 2019), pero aún es superior en 0,3 por ciento. Para el cierre de 2021, la brecha tuvo un aumento de 0,6 por ciento con respecto a hace dos años, al pasar de 15,7 por ciento a 16,3 el año pasado. Es decir, 2,7 por encima de la de 2019.



(En pandemia, por cada hombre que perdió su empleo, 3 mujeres el suyo)



“El 2021 fue un año de recuperación del empleo, pero fue mucho más veloz la recuperación en hombres que en mujeres. Por eso estamos al 94,8 por ciento de recuperación del empleo en hombres y en el 87,5 por ciento en mujeres. Muchos de nuestros programas van a tener ese foco de mujeres y jóvenes en este 2022”, dijo Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico.



La tasa de desempleo para los hombres, por su parte, fue de 14,2 por ciento en 2021, es decir, 1,7 por ciento menos que en 2020. No obstante, se mantuvo 4,6 por ciento por encima de la de prepandemia. Y la tasa de ocupación de hombres tuvo un incremento de 109.953 personas, al pasar de 2’007.220 a 2’117.173 entre 2020 y 2021. Esto representó el 94,8 por ciento de los empleos respecto a 2019.



(¿Hasta cuándo será el cierre de carril en la autopista Norte en Bogotá?)

Cálculos del Odeb indican que en 2021 la ocupación de mujeres se concentró en tres actividades: comercio y reparación de vehículos (20,3 %); administración pública y defensa (19,6 %), y actividades profesionales y científicas (14,4 %). Entre las tres concentraron el 54,2 por ciento de la ocupación (926.849 empleos). En hombres fueron comercio y reparación de vehículos (10,3 %) y construcción (5,7 %).



Así mismo, la tasa de ocupación juvenil fue del 46,9 por ciento en 2021, eso es 3,5 puntos por encima de la de 2020 (43,4 %), pero 4,9 por ciento menos que en prepandemia (51,8 %). La ciudad tuvo 985.838 jóvenes ocupados en 2021, llegando al 91,5 por ciento de ocupación previos al confinamiento.



(Las restricciones que encontrarán los viajeros en la vía Bogotá - Girardot)

Bajar la brecha a cifras de la prepandemia

Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, explica los programas que tiene el Distrito para generar empleo femenino en la ciudad.



¿Cómo va la recuperación del empleo en mujeres?



Hay un proceso de recuperación, pero es más lento en ciertas poblaciones, particularmente en mujeres. Mientras que en los hombres recuperamos el 95 por ciento del empleo en 2021, con relación a 2019, en las mujeres recuperamos el 87,5. Es decir, el mercado por sí solo no está volviendo a equilibrar la carga de hombres y mujeres, carga que en 2019 ya era desequilibrada.



¿Qué hará el Distrito?



En 2022 vamos a proponer que la herencia de la pandemia no sea ampliar más esa brecha, sino cerrarla a niveles de prepandemia. El propósito es tener unos programas orientados a lograr empleabilidad en mujeres y en jóvenes.



¿Cuáles son los programas?



Primero, un esquema de pago por resultados de empleabilidad. El Distrito interviene y les paga a nuestros operadores cuando la persona consigue trabajo, no cuando se la atiende en la ruta de empleabilidad. La meta es colocar al menos 12.000 mujeres.



Segundo, empleo joven, que combina un subsidio a la nómina hasta del 55 por ciento de 1 salario mínimo por 3 meses. Es un programa para jóvenes en general, pero busca generar incentivos para que sean sobre todo jóvenes mujeres. Hay 40.000 cupos.



Tercero, fortalecer la Agencia Pública de Empleo del Distrito, llevándola más al territorio, donde la gente realmente necesita empleo, y modernizándola en alianza con nuestra Agencia Analítica de Datos (Agata) y Google.



(Niño recomendado a Avianca duró cuatro horas solo en el aeropuerto)

Dos casos que reflejan la realidad de las mujeres desempleadas

Montó un emprendimiento

Maira Alejandra Garzón es una joven profesora de Química de un colegio de Madrid, Cundinamarca, que fue cerrado con la llegada de la pandemia y ella quedó desempleada. En ese tiempo, mientras disfrutaba de su bebé, empezó a darse cuenta de que los niños pueden sufrir un accidente mientras están gateando o aprendiendo a caminar.



Ese instinto de madre la llevó a buscar artículos que le dieran un poco de tranquilidad, pero no los encontraba en las pañaleras. Debía buscar entonces en internet y comprar en plataformas.



De allí surgió su emprendimiento sobre la fabricación de artículos de seguridad para bebé, como cascos antigolpes, rodilleras, caminadores, arneses, etc. Presentó la iniciativa en una convocatoria del Fondo Emprender, con la fortuna de que fue escogida. Ya está produciendo esos elementos y, por ahora, los ofrece en redes sociales y en la página web www.playfulbabys.com

Se gana la vida paseando mascotas

Karen Arias trabajó en un 'call center' desde que era estudiante de bachillerato, pero cuando quedó embarazada decidió dedicarse a su bebé, pero luego llegó otro niño a la familia. Así pasaron 5 años. Sin embargo, con la pandemia los gastos del hogar se volvieron cada vez más exigentes y esta joven madre tuvo que salir a buscar empleo.



Tocó puertas y llevó hojas de vida a varias empresas, incluso de servicios profesionales como el que ella había ejercido. Y aunque la llamaron en tres ocasiones, se quedó esperando una oferta concreta.



Este año, la joven madre (tiene 30 años) decidió unirse a su hermana en el noble oficio de cuidar mascotas. Ella saca a pasear perros en la zona de la calle 127 con avenida Suba, un trabajo que le ha permitido aportar en su hogar; sacar a sus hijos al parque cuando no están en el colegio, mientras pasea mascotas en compañía con su hermana, y combinar esa labor con la de ama de casa.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24