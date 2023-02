A diario, los trancones en la capital pueden provocar estrés y desacuerdos entre los conductores que se mueven por la ciudad.



En video quedó registrado un hecho de intolerancia en Bogotá, en dónde se pudo detallar cómo un operario de un camión distribuidor de cerveza, de la empresa Bavaria, se bajó de su vehículo –el cual estaba evitando el paso de un conductor del SITP, para golpea y con una vara uno de los espejos laterales del articulado y así romperlo.

Mientras tanto, el compañero que conducía el camión lo esperó para luego emprender la huida.

Frente a este hecho ya hemos tomado las medidas necesarias y los conductores de este camión, contratistas externos, fueron retirados de la operación FACEBOOK

El hecho generó indignación entre los internautas, quienes se encargaron de compartir el video en redes y pidieron dar con los responsables.



Ante esto, Bavaria se pronunció, rechazando los actos y asegurando que ya habían tomado medidas hacia los conductores del camión: “En Bavaria rechazamos la situación ocurrida. Frente a este hecho ya hemos tomado las medidas necesarias y los conductores de este camión, contratistas externos, fueron retirados de la operación. Continuamos trabajando permanentemente por la seguridad vial en el país”, indicaron.



“Sin saber lo que llevó al hombre a actuar así, no es la manera de solucionar las cosas. Gracias a Bavaria por no pasar por alto esas conductas” y “El tema no es solo retirarlos de la operación sino, a nivel interno de gestión humana, qué están haciendo al respecto dentro de sus procesos de contratación. ¿Cómo van con la apropiación de un código de ética social y organizacional para proveedores y para la misma organización?”, escribieron los internautas en Twitter.

¡Hola!, en Bavaria rechazamos la situación ocurrida. Frente a este hecho ya hemos tomado las medidas necesarias y los conductores de este camión, contratistas externos, fueron retirados de la operación. Continuamos trabajando permanentemente por la seguridad. — Bavaria (@BAVARIA_OFICIAL) February 27, 2023

