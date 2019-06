Empezó proceso de chatarrización de los buses viejos de TrasMilenio

Ya empezaron a ser chatarrizados los buses viejos de TransMilenio, correspondientes a la fase I y II del sistema de transporte. Estos vehículos serán reemplazados por 476 articulados y 965 biarticulados que irán ingresando paulatinamente a las vías desde el próximo 16 de junio.

El proceso, que está siendo supervisado por la Secretaría de Movilidad, busca no solo mejorar la calidad del aire, sino descongestionar los patios de la entidad y poder reutilizar algunos componentes de los antiguos vehículos.

Según María Consuelo Araujo, gerente de TransMilenio, este proceso no genera ningún costo para los ciudadanos, y al contrario, dependiendo del peso de los residuos "se le darán unos ingresos al concesionario, lo que garantiza que no haya tráfico de piezas".



"Recordemos que este proceso es la terminación de un transporte que fue un paradigma en el mundo", afirmó Araujo, quien añadió que de acuerdo a cálculos de la empresa, el kilometraje de estos buses equivale a haber recorrido la tierra 33 veces.



Pero no solo vehículos de TransMilenio y han sido chatarrizados, también se han desintegrado casi 50.000 automóviles que se encontraban en los patios de Movilidad y que se habían vuelto una carga para el Distrito.

