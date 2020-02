Empezó la temporada de la #FiestaNoBrava en Bogotá

La noche de este sábado, con una velatón al frente de la plaza de toros la Santamaría, empezó la #FiestaNoBrava, una iniciativa a la que se sumó la alcaldía de Bogotá con al menos 80 eventos culturales, y que es promovida por movimientos que están en contra de la temporada taurina de este año, que empezó ayer e irá hasta el próximo primero de marzo.

“¡Día soleado y cielo azul! Los invitamos a participar y disfrutar la programación de la #FiestaNoBrava de Bogotá. Vamos a celebrar y honrar nuestro respeto por todas las formas de vida y la cultura ciudadana bogotana”, escribió ayer temprano en su cuenta de Twitter la alcaldesa Claudia López.



La jornada empezó con talleres de lectura, y sobre las 2 de la tarde, un nutrido grupo de antitaurinos se ubicó en inmediaciones de la Santamaría, que estuvo custodiada por cerca de 1.200 policías de Bogotá, que cerraron algunos accesos viales como la carrera 5.ª desde la calle 26C hasta la calle 31, y por la carrera 7.ª entre las calles 26 y 28.

La jornada transcurrió con toda la tranquilidad, brillaron la música, los espectáculos de rechazo a las expresiones de maltrato animal y de defensa a la vida de distintos animalistas FACEBOOK

Aunque hubo momentos de tensión cuando algunos manifestantes les gritaron arengas a quienes se dirigían a la plaza, no se presentó ningún incidente que lamentar. El evento estuvo acompañado por 90 gestores de convivencia.



“La jornada transcurrió con toda la tranquilidad, brillaron la música, los espectáculos de rechazo a las expresiones de maltrato animal y de defensa a la vida de distintos animalistas, y por eso vamos a revisar el protocolo para la próxima semana para que se le dé curso libre a la Ciclovía durante toda la jornada”, manifestó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Un concierto de la 'big band' de la Orquesta Filarmónica de Bogotá amenizó la tarde mientras cientos de personas bailaban en la plazoleta frente a la salida norte de la estación de TransMilenio Museo Nacional.



“Así nos manifestamos hoy los defensores de animales: con activismo colorido y denunciador, alzando nuestra voz en defensa de los indefensos, convocando, clamando por un urgente cambio cultural. ¡Unidos, acabaremos con la injusta matanza de animales!”, manifestó la concejal por el partido Alianza Verde, Andrea Padilla.



Es ella quien justamente está promoviendo un proyecto de acuerdo con el que se busca desincentivar la práctica taurina en la capital del país, y que fue apoyado por la alcaldesa Claudia López.



“El acuerdo nos permitirá contar con más mecanismos legales para desincentivar de manera integral los espectáculos taurinos. También pediremos a la bancada ‘verde’ en el Congreso de la República que legisle de fondo sobre la materia y apoye la prohibición de las corridas de toros en todo el país”, dijo López.

¿Cuál es la propuesta?

La iniciativa de la concejal Padilla plantea no maltrato, no laceración y no mutilación, como algunas de las medidas que se debatirán en el Concejo de Bogotá con el proyecto que busca desincentivar las prácticas taurinas en la ciudad.



Según la cabildante, las prácticas que se siguen haciendo de manera legal son por una disposición de la Corte Constitucional en Bogotá.



“Haciendo uso de ese marco de acción que nos da el marco jurídico actual, tanto el legal como el constitucional, lo que estamos planteando son unas medidas de desincentivo”, dijo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

