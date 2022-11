La información completa del turno, la hora y fecha de asistencia tuvo que haberla recibido al correo y número de celular registrados al momento de haber cumplido los requisitos, para así acceder al subsidio de vivienda.



Le puede interesar: Este fin de semana se llevará a cabo el Gospel Fest en Usaquén

Para poder ingresar a la Feria de Vivienda es necesario mostrar la confirmación del turno ya sea el texto que llegó al celular o al correo electrónico.



En caso dado de haber sido seleccionado, pero no encuentra o perdió la confirmación del turno podrá acercarse a los puntos de atención de la Secretaría de Hábitat. Allí los funcionarios de la entidad lo ayudarán a recuperar los datos del turno y asistir a la feria sin inconvenientes.

Puntos de atención

Servicio ciudadano: En Bogotá se asignó el punto en la carrera 13 No. 52 – 13 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.



La sede principal es en la calle 52 No. 13 – 64, Bogotá



Para recibir atención telefónica el número es: (601) 3581600 Ext. 30008. También esta disponible la Línea 195 opción 6.