‘No se puede decir que empeoró la protección del espacio público’

El Siete de Agosto y Chapinero, el Doce de Octubre y el Restrepo son las primeras zonas en las que el parqueo en vía se empezará a aplicar en Bogotá, una estrategia de recuperación del espacio público que será implementada en la ciudad directamente por la Terminal de Transporte.



Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, dice que ya se han realizado visitas a las zonas seleccionadas y que espera que en el último trimestre del año empiece a operar en ellas el modelo de cobro por parquear en la vía.



(¿Perdimos la batalla por la protección de los andenes en Bogotá?)

En la política de movilidad sostenible se encuentra el parqueo en vía, ¿por qué no ha arrancado aún?

Así como el año pasado nos enfocamos en la bicicleta, este año el foco es el peatón y la recuperación del espacio público para los peatones. El año pasado tuvimos un revés cuando presentamos el proyecto a la Comisión de Transparencia; la Comisión nos dijo que si la Terminal de Transporte participaba o ejecutaba el piloto, no podía estar en la licitación. Entonces empezamos a trabajar de nuevo para que fuera la Terminal la que se quedara con la ejecución del estacionamiento en vía, pero de manera gradual. Ya no hacemos un piloto y ya no sacamos una licitación.



Hemos hecho visitas y trabajo de campo en tres zonas: el Siete de Agosto y Chapinero, Doce de Octubre y el Restrepo. Estamos viendo el cronograma de las tareas para avanzar en la implementación del proyecto más o menos hacia el último trimestre del año.

Entonces, ¿nos toca esperar hasta el último trimestre del año para ver la estrategia de parqueo?



Sí, pero eso no quiere decir que no estemos avanzando. Hay que ver las condiciones de cada zona, y empezaríamos con estos sectores que le digo, pero es importante trabajar con la comunidad, los conductores de vehículos y los comerciantes, porque si no, vamos a tener muchos enemigos y personas que se oponen a esta regulación.

Facebook Twitter Linkedin

Secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñan. Foto: Abel Cárdenas

En redes sociales se viene denunciando la invasión del espacio público, ¿se ha deteriorado el uso del espacio público?



Lamentablemente, no hay información confiable sobre la cual se pueda decir que empeoró la protección del espacio público. De lo que sí estamos seguros es de que a través de la reglamentación del espacio público vamos a tener una mejor protección de los peatones. Tenemos que organizar los carros y decir acá sí y en estos horarios sí, y acá no y en estos horarios tampoco. Esto va a ayudarnos, por ejemplo, en el cargue y descargue y en las zonas de comercio críticas, como el Doce de Octubre.



(Además: Proteger los andenes)

Pero pareciera que no hay operativos...



Operativos sí hay, se hacen todo el tiempo. Las inmovilizaciones de vehículos, incluso durante la pandemia, se han mantenido estables. Los operativos los hacemos de manera aleatoria, tratando de buscar la disuasión y el respeto por los andenes y por el espacio público, para que las personas puedan disfrutar de la ciudad.

¿Cuánto vale la infracción por mal parqueo?



A la gente le sale carísimo, 447.700 pesos el comparendo, y a eso súmele el valor de la grúa y los patios, el desgaste de ir a los patios, sacar el carro y pedir la cita en Movilidad. Pero además, el trancón que genera y la inconformidad de la ciudadanía; es un tema de conciencia social.



(‘Bogotá a cielo abierto’: el comercio tendrá que compensar a la ciudad)

¿No falta también trabajo en cultura ciudadana?



Nunca va a ser suficiente el trabajo que se pueda hacer en cultura ciudadana, en socialización. Todos somos conscientes del abuso del espacio público, pero es un tema difícil de manejar y, por supuesto, desde la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura y todo el Distrito seguimos transmitiendo estos mensajes, que nunca van a ser suficientes, pero también creo que todos somos adultos responsables y sabemos lo que estamos haciendo cuando parqueamos mal.

Pasemos a otro tema en el que la Secretaría hace una apuesta grande. ¿Cómo es la nueva estrategia para crear más cicloparqueos?



Hemos avanzado muchísimo en cultura de la bicicleta, en indicadores de siniestralidad vial y en indicadores de infraestructura segregada, pero nos falta generar más parqueaderos. Y en los consejos de seguridad la bicicleta es un actor que estamos monitoreando y en las estrategias contra el hurto, el parqueo es bien importante.



Venimos trabajando con todas las entidades del Distrito sobre el cumplimiento de la ley probici, todas las entidades tienen que disponer de parqueaderos para bicicletas y los incentivos para los empleados que se movilicen en bicicleta. En la estrategia sacamos dos decretos recientemente: uno habilita el uso de antejardines para que los comercios y empresas puedan establecer cicloparqueaderos, y otro reglamenta el incentivo tributario que se estableció en el ‘plan Marshall’ para quienes nos ayuden ubicando infraestructura para parquear bicicletas. Esto es un descuento en el ICA de hasta del 120 por ciento de la inversión.



(La bici será el pilar de la nueva movilidad en Bogotá, tras Covid-19)

¿Eso es para todo tipo de establecimientos?



Es para todo tipo de establecimientos que paguen ICA, pero no se aplica para los parqueaderos, que tienen una actividad comercial diferente. Está orientado, principalmente, a almacenes de cadena, tiendas de barrio, cafés, droguerías y supermercados que quieran contribuir a la política de movilidad sostenible.

¿Hay un mínimo de cupos?



Mínimo son seis cupos y sobre eso es lo que se le haría el descuento en el ICA.



¿La ubicación de los cicloparqueaderos tiene en cuenta hacia donde se mueve la población?



Es parte de lo que estamos haciendo. Tenemos un mapeo de la infraestructura que necesitamos desarrollar. Esa infraestructura la priorizamos con tres criterios: el primero, seguridad vial; el segundo, conectividad, y el tercero, oferta y demanda, es decir, cuál es el origen de las personas y el destino. Por eso vamos a orientar el descuento en el ICA hacia los comercios que sean destino de este tipo de viajes.



(Adjudican estudios de la primera 'autopista de bicicletas' de Bogotá)

¿El decreto obliga a los parqueaderos para vehículos a abrir más cupos para bicicletas?



Sí, los comercios que tienen entre 12 y 120 cupos de estacionamientos deben asignar al menos un 25 por ciento más de cupos para bicicletas. Si tienen más de 120 cupos para carros, deben asignar al menos un 30 por ciento más de los cupos.

¿Cómo es eso de los parqueaderos gratuitos?



A los parqueaderos que voluntariamente decidan cumplir con los cupos mínimos, les podemos dar los sellos de calidad Oro, Plata y Bronce, que son un reconocimiento, y obviamente lo incorporamos dentro del contador de cicloparqueaderos que tenemos.



¿Cuál es la meta en cupos?

La meta para estos cuatro años es llegar a los 50.000 parqueaderos. Vamos en 17.000, sumando los 460 de la Universidad de los Andes y 961 que teníamos acumulados en los últimos meses.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24