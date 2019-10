Hubo cordialidad, pero no luna de miel en empalme  en Bogotá

Para la alcaldesa electa de Bogotá Claudia López “fue grato” ver a quien llamó “su amigo y su mentor”, el alcalde Enrique Peñalosa en la reunión con la que comenzó el empalme entre la administración saliente y la que se prepara para el gobierno. Y el alcalde dijo de ella que "la conozco hace muchos años, trabajó conmigo en la primera Alcaldía, le deseo todos los éxitos".

Los dos fueron “francos y amables”, pero sus posiciones no encontraron un punto de conciliación y eso marca el tono que tendrá el empalme entre los dos gobiernos: el de Peñalosa de defensa de una obra de gobierno que le tomó cuatro años construir, y el de López que quiere que procesos que no han terminado de cuajar se frenen o se cancelen.



El primer No del Peñalosa a López fue sobre la petición que la alcaldesa le hizo para que se abstenga de expedir por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POPT) que tramita en el Concejo de la ciudad. Lo más seguro es que tendrá que expedirlo por decreto porque hasta hoy la comisión del Plan del Concejo lo ha estudiado, pero no ha votado.



“El POT va salir en los próximos días, nosotros llevamos trabajando cuatro años en él. Considero que está tan bien formulado que va a influir en todo el país. Hemos trabajado en ese proyecto, por supuesto, cumpliendo con toda la ley, con la democracia y procesos participativos”, dijo el alcalde Peñalosa.



La alcaldesa López también se encontró con un No rotundo a la petición de que la administración de abstenga de adjudicar las licitaciones para construir las troncales de la avenida 68-calle 100 y la carrera 7ª, que ella quieren reemplazar por trenes.



En ese punto Peñalosa también fue enfático en su encuentro con la alcaldesa electa y así lo oficializó al terminar la reunión.



“Es importante señalar que nosotros llevamos cuatro años trabajando muy duro para sacar el metro adelante y los señores que hicieron los estudios, que son expertos consultores, contratados no por nosotros sino por la Financiera de Desarrollo Nacional, fueron los que dijeron que era indispensable hacer las trocales alimentadoras de las avenidas Ciudad de Cali y 68, para que el proyecto diera un beneficio costo positivo”, recordó el alcalde Peñalosa.



“Esta troncal hace parte integral del metro. Decir que no se haga, es incumplir lo ordenado por el Conpes. Vamos a impulsar esta troncal”, dijo y recordó que del millón de pasajeros que va a movilizar el metro diariamente, 400.000 llegarán a través de las troncales.



El tercer No del alcalde es sobre la carrera séptima. Le explicó a López las razones por las cuales insiste en ese proyecto (hoy suspendido por una medida de un juez) que él considera importante para descongestionar este corredor del oriente de la ciudad y “brindarle una alternativa asequible de transporte público masivo y amigable con el medio ambiente para los miles de ciudadanos que demandan soluciones a sus problemas de movilidad”.



"Le he insistido que se evalúen los tres temas y que lo correcto es que no se expida

el POT por decreto. Me ha dicho que no a las tres cosas, que ni reconsidera estudiar

cuál sería la mejor troncal al occidente para conectar la red de metro, que él se hizo

elegir para hacer el sistema que se está proponiendo, que avanzará en la licitación

de la 68 mientras pueda", dijo López en un comunicado.



Por eso las frases de uno respecto a la otra, y viceversa, resumen la temperatura del encuentro, pero no la distancia entre los dos gobiernos que marcará las reuniones de la comisión de empalme que se instala oficialmente este jueves.



“Tuvimos una reunión cordial y constructiva con Claudia López. La conozco hace muchos años, trabajó conmigo en la primera Alcaldía, le deseo todos los éxitos. Hablamos sobre lo que estamos haciendo, lo que queda faltando y también sobre algunas de las propuestas que ella tiene. Yo solamente tengo el mayor interés que le vaya bien a ella y Bogotá”, dijo Peñalosa.



"Agradezco su amabilidad, su generalidad y su franqueza, los dos somos amables y francos, y así fue la conversación sobre los temas en los que coincidimos y en los que no coincidimos", afirmó Claudia López.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET