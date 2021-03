¡Ojo! lluvias están causando caída de árboles e inundaciones en Bogotá

Según en Ideam, durante la tarde de este martes 16 de marzo en Bogotá y Cundinamarca se espera la presencia de un cielo encapotado y lluvias generalizadas en la ciudad.

Por otro lado, el Acueducto de Bogotá invita a los habitantes de la capital a mantener un buen comportamiento ciudadano evitando arrojar basuras a las calles para disminuir las emergencias durante la actual temporada de lluvias.



La entidad informó que gran parte de los taponamientos de las redes de drenaje de la ciudad se producen por el arrojo de todo tipo de material como escombros, basuras y pañitos húmedos lo que provoca inundaciones cuando se presentan fuertes aguaceros.



Cristina Arango, gerente de la EAAB, sostuvo “que se viene trabajando en el mantenimiento de las redes de alcantarillado para preparar a la ciudad para la temporada de lluvias, para esto hemos invertido alrededor de 22 mil millones de pesos en el último año y se han extraído 170 mil toneladas de basuras de nuestras redes del alcantarillado, sin embargo esto no es suficiente y necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos, necesitamos que llueva conciencia”.



Para la temporada de lluvias, más de 500 funcionarios en coordinación con el IDIGER y Aguas de Bogotá están listos para atender cualquier contingencia que se pueda presentar durante la actual temporada de lluvias.



De igual manera se hará el monitoreo en tiempo real y en terreno, del nivel de los ríos y canales a través de las 20 estaciones que conforman la Red Hidrometereológica ubicadas a lo largo del Río Bogotá y en los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre.

Cinco comportamientos que lo protegen de inundaciones:



1. No tapone los sumideros con escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.



2. Al barrer el frente de su casa, recoja la tierra y la basura en bolsas bien cerradas. No las deposite en los sumideros.



3. Cumpla con los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura.



4. No arroje grasas o aceites por el lavaplatos, recójalos en una botella.



5. Evite arrojar pañitos húmedos, preservativos, toallas higiénicas o pañales al sanitario.

Siga aquí el minuto a minuto de los incidentes del día:

8 a.m. Se registran lluvias Paraguas con gotas de lluvia ligeras en la ciudad desde la madrugada. Estación con mayor lluvia acumulada en la localidad de Usme.

📌Reporte SAB #IdigerTeInforma



Se registran lluvias ☔️ ligeras en la ciudad desde la madrugada.



Estación con mayor lluvia 🌧 acumulada en la localidad de Usme @UsmeAlcaldia



¡Mantente alerta! pic.twitter.com/kZCxe06yro — IDIGER (@IDIGER) March 16, 2021

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com