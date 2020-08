Emergencia sanitaria en parque Tercer Milenio por indígenas con covid

Un grupo de indígenas Embera se encuentran en estos momentos en el parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Esa es su forma de protestar para pedir que el Distrito les de una casa en donde vivir.

El problema además de sus carencias es que algunos miembros de esta comunidad dieron positivos para covid-19 y se convierten en un foco de contagio no solo para otros miembros de sus familias sino para la comunidad del sector.

Además hay otros que no permiten que se les realicen pruebas poniendo en riesgo la vida de mujeres indígenas en estado de embarazo, niños de todas las edades y adultos mayores.Explican que no se retirarán del lugar hasta que el Distrito no cumpla con lo prometido. "Nos dicen que los subsidios para vivienda nos los van a dar solo por tres meses", dicen algunos miembros de la comunidad.

Este es un problema que se le ha salido de las manos al Distrito quienes en múltiples ocasiones les han brindado ayudas y hasta pagado varios meses de arriendo.

El subsecretario de gobierno Camilo Acero dijo que en los últimos cuatro meses el Distrito ha invertido más de 700 millones de pesos en la atención a la población Embera. "Desde el 18 de julio tenemos una ocupación en el parque Tercer Milenio y todas esas familias están en el programa Bogotá Solidaria. Reciben 483.000 pesos mensuales".

De este monto 250.000 son para arriendo solidario, 233.000 pesos son para alimentos u otras necesidades y otros reciben 233.000 pesos por parte de la Secretaría de Integración Social en un bono canjeable por alimentos, explicó el funcionario.

La Unidad de Reparación y Atención Integral a las Víctimas también les ha girado a esas familias 220.000 pesos y le ha hecho tres giros extraordinarios. "Tenemos familias en el Tercer Milenio que están recibiendo mensualmente 1'136.000 pesos", dijo Acero. Agregó que el Distrito se ha preocupado por tener un diálogo abierto con la población Embera y que se les han ofrecido soluciones para que dejen de ocupar el parque pero, dicen, ellos han rechazado todas las ofertas.

También han rechazado las ayudas para hacerles diagnósticos en salud.

REDACCIÓN BOGOTÁ

