Las fuertes lluvias que se registraron este sábado en varias partes de Cundinamarca generaron decenas de emergencias, especialmente en el sector de La Calera, que según el gobernador Nicolás García, es la localidad más afectada hasta el momento.



Deslizamientos y desbordamientos de quebradas causaron la muerte de dos personas: Ángela Patricia Peñarete, de 29 años, y Alejandro Rodríguez, de 33. Varias personas más desaparecieron durante las emergencias y aunque varias han sido rescatadas, las autoridades continúan la búsqueda de un hombre de 40 años llamado Javier Velilla.



El hombre, según Martha Peréz, presidenta de la junta de Acción Comunal del barrio San Luis, se encontraba en la tarde del sábado en una camioneta 4x4 en la que iban trabajadores de vigilancia del conjunto residencial Arboretto, pero esta fue arrastrada por un alud de tierra, en el kilómetro seis de la vía a La Calera.



Según detalló la mujer, los vigilantes estaban adelantando labores de verificación de la zona cuando, al parecer, un deslizamiento de tierra los impactó. La esposa de Velilla, Angélica Ríos, habló con EL TIEMPO y pidió ayuda urgente a los organismos de socorro.

De acuerdo con el relato de la mujer, su esposo se comunicó con ella por última vez a las 3:17 de la tarde y le dijo que estaba en la portería de Arboretto, mientras ella se encontraba en casa con sus tres hijos.



Horas más tarde, la mujer se enteró a través de sus redes sociales de las emergencias que se registraron en La Calera, por lo que intentó contactar a su marido, pero no lo consiguió. En medio de su angustia se comunicó con un compañero de su esposo y este le contó la avalancha se lo había llevado.



“Yo me enteré de todo lo que había pasado por el video y el compañero de él salió corriendo y mi esposo quedó ahí solito", indicó Ríos a EL TIEMPO.



La mujer se puso unas botas y salió inmediatamente de su casa. Acompañada por amigos y familiares, caminó hasta el conjunto residencial donde trabajaba su esposo, pero no ha tenido noticias sobre él.



Ríos señaló que aunque uno de los compañeros de su esposo ya fue encontrado, teme porque las lluvias que persisten en la zona impidan la búsqueda de su esposo, pues con cada hora que pasa, su angustia se hace más grande.



"No sé qué hacer porque empezó a llevar de nuevo y ya nadie lo va a buscar. Estoy desesperada. Yo no sé nada de él desde ayer a las 3:17 de la tarde, yo creo que ya por hoy no lo van a buscar más porque está lloviendo mucho”, dijo.



