El vehículo en donde se presume fueron transportados los cuerpos sin vida que aparecieron ayer en las localidades de Suba y Engativá apareció ayer en un parqueadero del sector de Bosque Calderón, ubicado en la parte alta de la localidad de Chapinero.

Fue la misma comunidad la que alertó sobre la presencia de un vehículo abandonado e , inmediatamente, se comunicaron con las autoridades. Al lugar arribaron unidades de investigación y de antiexplosivos de la Policía para realizarle una inspección al automotor y descartar riesgos adicionales.

Las primeras versiones indican que dentro del automotor había una maleta oscura y rastros de rastros de sangre.

Los hechos

El hallazgo de tres cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas de basura en las localidades de Suba y Engativá, en dos casos, aparentemente conectados, tienen en alerta a las autoridades.



El primer caso ocurrió en el barrio Bochica, en la localidad de Engativá. Allí, en un contenedor de basura, un reciclador se topó con un brazo humano y de inmediato dio aviso a las autoridades, quienes hallaron tres bolsas con extremidades de cuerpos humanos. “Fueron encontrados en tres bolsas, con diferentes miembros o extremidades de cuerpos humanos. Ya se inició un trabajo para determinar las circunstancias”, dijo el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



El segundo caso, de características similares, fue reportado por un ciudadano en el barrio Rincón, de Suba. De acuerdo con el testimonio de esta persona, al salir de su casa notó que había 12 bolsas apiladas a pocos metros de un taller.



“Se me hizo raro y fui a revisar. Me entré y al rato llegó otro compañero que guarda el carro ahí cerca y me preguntó por las bolsas. Fuimos a revisar otra vez, él las movió y se nos hizo raro porque había algo como blando”, dijo el ciudadano.



Según las autoridades, estos dos hechos estarían relacionados y tendrían vínculo con otros en donde las autoridades hallaron 27 cuerpos en condiciones similares.



“Estos casos en donde hemos hallado cuerpos en bolsas en la ciudad generan zozobra, son hechos macabros que obedecen a disputas entre bandas criminales que están peleando por rentas ilícitas”, señaló Aníbal Fernández, secretario de Seguridad.

Por la forma en la que se dispuso de los cuerpos, se teme que este caso sí tenga que ver con el ‘Tren de Aragua’, que en la puja por ocupar territorios para el negocio del microtráfico protagoniza estos crímenes.



La alcaldesa Claudia López se refirió al tema y pidió celeridad en las investigaciones. “Me informaron del avance de la investigación del hallazgo de cuatro personas asesinadas y abandonadas en bolsas (...). He exigido resultados y citado consejo extraordinario de seguridad”, dijo la alcaldesa.



“En las próximas semanas ya vamos a empezar a entregar los primeros resultados en materia de esclarecimiento de embolsados en Bogotá”, agregó José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías Bogotá.

