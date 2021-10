Crisis en diálogos entre emberás y Distrito tras agresión a funcionarios

El martes pasado dos funcionarios de la Secretaría de Gobierno resultaron heridos tras una audiencia de recuperación del espacio público en el parque Nacional. Luz Estella Amaya, coordinadora de Diálogo Social, y Nibardo Fuertes, inspector a cargo del proceso, fueron golpeados y expulsados de la zona por algunas personas de la comunidad indígena emberá, quienes, desde el pasado 30 de septiembre, se encuentran estacionados en este sector de la capital.



La audiencia, que inició hacia el mediodía, tenía como objetivo garantizar los recursos de ley y buscar una salida a esta situación que afecta principalmente a los menores de edad.

Una de las propuestas del Distrito y de la Unidad para las Víctimas es trasladar a las 400 personas que hoy acampan en el parque Nacional al parque La Florida, para posteriormente iniciar con el proceso de retorno.



Tras este suceso, el primero en manifestarse fue el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien manifestó que es “inaceptable” que funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá hayan sido lesionados con palos y machetes. “Rechazamos claramente estas agresiones hacia los servidores públicos. Dos de ellos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica”, dijo el funcionario. Además, en rueda de prensa en la tarde ayer señaló: “En el parque Nacional hay un grupo que está emprendiendo una acción política bajo la denominación Indígenas de Bakatá, el cual es un proceso organizativo legítimo, pero que lamentablemente está siendo instrumentalizado”.



Rafael Arbeláez, representante del pueblo Kubeo del Vaupés, reconoce que la situación se salió de control y afirmó que respondieron ante las provocaciones de las autoridades. “El inspector llegó a sacarnos con un comunicado en la mano y echándonos la Policía; era lógico que reaccionáramos de esa forma. Nosotros no tenemos a dónde ir, pero tampoco es cierto que nos hayamos adueñado del espacio”.



Según el último reporte entregado por la Secretaría de Gobierno, los funcionarios lesionados fueron dados de alta en la tarde del martes y actualmente se encuentran en sus hogares recuperándose de las heridas.

Pero, para el Gobierno Distrital, no solo es la agresividad frente a las autoridades lo que empeora la situación, sino las condiciones de salubridad en que viven los menores de edad presentes en el parque.



Arbeláez sostiene que uno de los motivos por los cuales no aceptan trasladarse al parque La Florida es justamente pensando en el bienestar de los menores. “En ese lugar los niños se exponen al hacinamiento y los mosquitos que salen del río Bogotá. Acá pueden correr libremente y allá (refiriéndose al parque La Florida) es un riesgo muy grande que un niño resulte con alguna enfermedad por los insectos. Además, si tanto le importa al Distrito, por qué no ha venido nadie de la Secretaría de Salud a atenderlos (...) acá estuvo la Secretaría de Educación y no hubo ningún inconveniente”, dijo el también integrante de la Autoridad Indígena en Bakatá.



Aun así, según las cifras de la Personería de Bogotá, hasta la fecha hay 17 niños y niñas hospitalizados, muchos de ellos por problemas respiratorios. Asimismo, la secretaría de Gobierno informó que dos mujeres han dado a luz en el parque Nacional y en La Florida. “Hoy, en el parque Nacional y en el parque La Florida se encuentran aproximadamente 1.860 personas, de las cuales el 70 % son niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores”, señaló Patricia Villegas, personera delegada para la protección de las víctimas del conflicto armado interno.

Recordemos que, en agosto del año pasado, la alcaldesa de Bogotá ya se había referido a la situación de los menores y a lo que ella considera una “instrumentalización de los niños y niñas emberás”. En aquel momento, la mandataria aseguró que había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía en contra de los hombres que lideraban a la comunidad inducir a niños y mujeres a la mendicidad.



“Ellos decidieron hacer un negocio chantajeando a los líderes del Distrito. Eso es inadmisible no por los funcionarios sino por los niños a quienes usan y someten a la mendicidad”, señaló López hace un año. Sin embargo, al cierre de esta edición, EL TIEMPO no pudo establecer si dicha denuncia había sido interpuesta.



“Nosotros estamos aquí porque nos toca; si tanto les interesa este espacio, que la alcaldesa venga y ponga la cara. Si tuviéramos garantías de vivienda digna, salud y participación en políticas públicas ya no estaríamos en este sitio”, señaló Arbeláez al respecto.



Otra denuncia que ha realizado el Distrito tiene que ver con la supuesta compra de licor por parte de las comunidades con el dinero entregado para las ayudas. “Hay líderes que se están tomando la plata de los niños y los tienen expuestos hoy en el parque Nacional al sol y al agua, porque se han dedicado a tomar trago en vez de estar cuidando a los menores”, aseguró el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.



Sin embargo, José Qeracana, mayor de la comunidad emberá, afirma que las personas del video no tienen nada que ver con los indígenas que se encuentran apostados en el parque Nacional. “No quieren reconocer que somos humanos, por ese motivo buscan hacer daño y deslegitimar nuestra lucha”, dijo

Hoy, hacia las 11 de la mañana, se realizará una nueva audiencia de recuperación del espacio público. Según Luis Ernesto Gómez, además de querer ayudar a estas personas a sus lugares de origen, esta decisión fue tomada a raíz de una querella radicada por los habitantes del sector, en donde solicitan que este parque pueda ser usado nuevamente para su propósito original.



Sobre este asunto, la Procuraduría realizó un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a gestionar y participar en el diálogo constructivo con los 13 pueblos indígenas asentados en el parque Nacional para así evitar posibles enfrentamientos.



De igual forma, los indígenas también pidieron que se establezca una mesa de negociación con la alcaldesa en la que estén representados todos los pueblos indígenas que habitan la capital del país. Además, señalan que estarán en minga permanente hasta el día en que se traten los tres asuntos que para ellos son prioridad: garantías, vivienda y reubicación.



Al respecto, la alcaldesa hizo énfasis en la importancia de que el Gobierno Nacional y la Unidad para las Víctimas sean quienes “se responsabilicen de esta situación y de brindar el apoyo necesario para que estas comunidades retornen a sus regiones”.

