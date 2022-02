Hay tensión en el Parque Nacional de Bogotá después de que este martes el jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor, Luis Ernesto Gómez, señalara a "organizaciones políticas" de impedir el acceso de las autoridades a un proceso de caracterización de las comunidades indígenas allí asentadas.



"Quienes se encuentran en el Parque Nacional (son) liderados por una organización política, esas organizaciones políticas han impedido que estas personas tengan una solución de fondo", aseguró el jefe de Gabinete y afirmó que este sería el último intento del Distrito por hacer la caracterización (necesaria para los procesos de retorno o reubicación).



Gómez señaló, incluso, que:



"Lo que hay en el Parque Nacional es una acción política, liderada por un grupo político que tiene candidatos al Congreso en estos momentos que ha buscado de manera insistente que se le contrate por prestación de servicios a muchos de sus integrantes, personas que ya tienen dos contratos de prestación de servicio y reclaman y exigen como mecanismo de presión para realizar la caracterización un tercer contrato de prestación de servicios con el Distrito. Y el Distrito para eso no se va a prestar: todo eso está debidamente documentado, se le ha presentado al juez en los informes que presentamos periódicamente".



La denuncia a la que se refiere Gómez se hizo a mediados de noviembre y puso dos temas sobre la mesa: una supuesta explotación de menores indígenas como mecanismo de presión y una supuesta presión para obtención de más contratos para más de una docena de personas.



Este martes, Gómez recordó el episodio y nombró directamente a quienes señala como responsables de estas acciones:

"Nos parece indignante que haya organizaciones políticas... una organización autodenominada Indígenas de Bacatá, que no tienen ningún reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, que se autoreconocen como líderes de estas comunidades cuando existen reales líderes de estas comunidades, gobernadores de los pueblos emberá katío, emberá chamí reconocidos por el Ministerio del Interior y elegidos por sus pueblos. Aquí hay otros que se atribuyen ese rol, se autodenominan líderes... pero son líderes del mal. Lo que han hecho es impedir una caracterización de su población, impedir que niños y niñas estén en condiciones de protección, de refugio, de techo y los han estado exponiendo al sol y al agua por una acción política".

¿Qué es Indígenas en Bakatá?

EL TIEMPO se puso en contacto con Autoridades Indígenas en Bakatá, el grupo señalado por el jefe de Gabinete, para conocer su posición frente a las acusaciones.



Quien hizo las veces de vocero fue Jairo Montañez, coordinador de lo que el denominó un "proceso" que surgió hace dos años y en el que se reúnen 15 pueblos indígenas presentes en Bogotá (entre los que están los tres pueblos Emberás).



"Es un proceso que en el marco de la libre asociación como pueblos indígenas con el propósito de forma conjunta para solicitar el cumplimiento de sus derechos colectivos, identitarios e individuales", aseguró Montañez.



¿Qué papel cumplen dentro del asentamiento del Parque Nacional?, ¿quién les confiere la autoridad y la vocería dentro del Parque?



Quien confiere el legítimo proceso es la población a través de sus estructuras de gobierno o de representación.



¿Qué responden a los señalamientos del jefe de Gabinete, Luis Ernesto Gómez, quien asegura que ustedes no han permitido la caracterización?



Le decimos que miente. Nosotros le hemos propuesto al Distrito que si necesitan los datos, los datos los hemos entregado en el marco de una respuesta a la sentencia del juzgado de causas menores de Suba. Pero que si realmente ellos quieren (sic) una estrategia que respetara el enfoque diferencial, que se respete la expresión de la particularidad de cada pueblo, que se respete, por ejemplo, que 70 % de la población que está en el Parque no habla español. Hay que hacer unos temas de armonización.



El retorno que se hizo en diciembre fue un fracaso, ya están retornando, se encuentran en paga diarios, en el Parque Nacional, en el Parque La Florida.



¿Las soluciones sí son estructurales y reales para resolver las necesidades? O por lo menos para establecer unas herramientas para que las comunidades puedan desarrollar capacidades para establecerse y salgamos de esa dependencia asistencial por parte del Estado.



Nunca nos hemos negado a la caracterización, las puertas no están cerradas. Se ha pedido respeto al enfoque diferencial.



El Distrito ha anunciado que este jueves inicia el proceso en el Parque Nacional. Si se les dan las garantías, ¿ustedes están dispuestos a que esa caracterización se dé?



Estamos abiertos al diálogo. Estamos diciendo que lleguen y concertamos. El Distrito es quien ha tomado la posición de que nosotros no queremos hacer las cosas.



La soberbia de algunos funcionarios nos han costado seis vidas, contando la del conductor (Hildebrando Rivera).



Tenemos a la mujer y al bebé que llevaba en el vientre, la niña que cargaba, el conductor, el niño que falleció el año pasado, ¿quién es el sexto muerto?



Allá ya hubo un accidente, pero no hubo registros de ese accidente. José Marín Arias, emberá katío, estuvo 15 días en la morgue…eso fue a finales de octubre.



Una pena lamentable…conocíamos el hecho de la golpiza que recibió el señor… y la muerte, cosa que también lamentamos y repudiamos. No debieron tomarse y realizarse esas acciones, pero también son resultado de la ausencia de la institución.



También se habría salvado la vida de la mamá y de la niña de nueve meses. Se hubiesen puesto reductores o conos como se han puesto acá (en el Parque Nacional), que nosotros lo hemos solicitado porque sabemos que los niños están jugando, están corriendo, o que las mamitas están pasando.



¿Qué responden a quienes los señalan de haber tomado la vocería del asentamiento sin ser usted una autoridad indígena reconocida? Los señala Luis Ernesto Gómez y los ha señalado en el pasado la Gobernadora del Cabildo Indígena de Bosa…



El tema de la autoridad no hay quien lo determine. Quien lo determina es en el marco de la expresión de su gobierno propio según su ley de origen.



¿Quién legitima que la gobernadora sea autoridad o cualquier otro no lo sea? El papel del Ministerio del Interior es llevar un registro de los procesos y las personas que representan a los distintos pueblos indígenas en el territorio, más no es un portador de avales de quién es la autoridad.



¿Entre sus integrantes hay candidatos al Congreso de la República?



Dentro de las Autoridades Indígenas de Bakatá no hay candidatos. Nosotros tenemos una posición de neutralidad en cuanto a lo político electoral porque sabemos que esta es una estrategia que utilizan muchos funcionarios para deslegitimar el proceso…



(...)



Voy a responder el tema porque ya sé para dónde va. El compañero Julián Salazar, que hace poco entró al tema de una candidatura, nos venía apoyando hace más de tres años como líder social. Él ha sido claro que su acompañamiento va como defensor de derechos humanos y como técnico que ayuda a construir rúbricas para entregar a las instituciones.

