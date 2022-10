Nueve meses han pasado desde que se conoció el primer caso de un cuerpo desmembrado y empacado en bolsas de basura que fue abandonado en alguna de las calles de Bogotá. La Policía Metropolitana y la Fiscalía seccional Bogotá ya entregaron resultados operativos contundentes en contra de tres peligrosas bandas: el ‘Tren de Aragua’, ‘los Maracuchos’ y ‘Satanás’, quienes estarían detrás de la vendetta de asesinatos en la ciudad.



En entrevista con EL TIEMPO, el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló de tres megaoperativos contra la delincuencia, de la depuración que la institución hace en contra de policías corruptos, de los ataques a uniformados durante las últimas manifestaciones de la comunidad emberá, de la muerte de un menor en TransMilenio y del aumento de la violencia sexual e intrafamiliar en el último semestre.

¿Cómo se desarrollaron los tres megaoperativos en contra del ‘Tren’, ‘los Maracuchos’ y ‘Satanás’?



Estamos hablando de más de 48 capturas en tres operaciones. Una en contra de los terminados ‘Maracuchos’, que tenía una afectación criminal en la localidad de Santa Fe; otra en contra de un grupo denominado ‘Satanás’ y’ la última, en contra del ‘Tren de Aragua’, que tienen unos métodos de violencia extrema y que ya han sumado 23 casos de homicidios selectivos a personas en diferentes sectores de la ciudad en los que los cuerpos han aparecido en bolsas de basura.



Pero la noticia positiva en términos de efectividad de la Policía Nacional hace referencia al esclarecimiento de 16 de estos hechos, es decir, el 77 por ciento de estas muertes han sido esclarecidas producto de las tres operaciones. Esto marca un hito en materia de investigación criminal, de inteligencia, pero también de contrainteligencia.

Justamente se descubrió a un teniente involucrado. ¿Qué están haciendo para depurar a la institución de las “manzanas podridas”?



Lo que hacemos es realizar trabajos de contrainteligencia en grupos especiales de anticorrupción que tienen funciones de Policía Judicial para que esas personas que se desvían del camino y violentan el Código Penal respondan frente a la justicia. Así es como este teniente hoy está a disposición de la autoridad competente.



Pero también tenemos un proceso administrativo mediante el Centro Integrado de Información de Inteligencia para la transparencia donde se analizan los casos y se toman decisiones frente a los uniformados en tres días siguiendo dos vías, las actuaciones administrativas y la investigación ante la Fiscalía.



Nosotros, la Policía Nacional, no toleramos esas manifestaciones negativas que van en contra del Código Penal y es así como a través de la contrainteligencia de los grupos especiales los llevamos ante la justicia para que respondan por los crímenes que cometen.

¿Cuánto tiempo tardó la planificación de estas operaciones?



Cuando inició el fenómeno criminal y las muertes con características similares y patrones repetidos comenzamos un trabajo especializado liderado por la Fiscalía General de la Nación, que terminó con el resultado de la captura de ‘los Maracuchos’ en la localidad de Santa Fe, ‘los Satanás’ que se lograron individualizar y capturar en 30 días apenas y un golpe contundente al ‘Tren de Aragua’. Fue una operación completa de investigación y contrainteligencia que duró cerca de nueve meses.



¿En qué localidades se concentró la afectación de estas bandas criminales?



Las localidades afectadas están en el centro de la ciudad, Mártires, Santa Fe, la localidad de Kennedy, la localidad de Bosa y la localidad de Usme; Ciudad Bolívar y algunos sectores de Suba han sido sitios que estas organizaciones han utilizado como plataforma para consolidar su actual criminal en torno a la venta y tráfico de estupefacientes, la extorsión y la instrumentalización de personas vulnerables.

Por ejemplo, el caso de el Amparo, en Kennedy, es una copia de lo que estoy diciendo; allí instrumentalizan personas vulnerables para cometer todo tipo de delitos, mediante la intimidación, los mensajes criminales y el envío de videos violentos que terminan por influir en las personas.

Y, ¿las rentas criminales?



En el caso de la última operación realizada en contra de la denominada organización ‘Tren de Aragua’, son rentas criminales sobre el orden de los 350 millones de pesos mensuales producto de la venta y el tráfico de estupefacientes, pero también las extorsiones.

Cambiemos de tema. Hace unas semanas un joven de 15 años fue asesinado en TransMilenio; ¿cuál es la estrategia para frenar el crecimiento de los delitos en el sistema de transporte?



En el sistema de transporte masivo hemos ubicado 50 personas especializadas de acuerdo a los mapas de calor que tenemos donde se concentra el crimen para hacer trabajos puntuales y poder llevar ante la justicia las organizaciones que se dedican al cosquilleo, al raponazo, al atraco a mano armada con arma contundente o con arma de fuego.



En el caso del joven, llegamos hasta Montería persiguiendo al delincuente que le quitó la vida a un menor por un tema de intolerancia dentro del sistema; pero más que eso, estamos haciendo un trabajo con la comunidad para que haya un poco más de cultura con la gente.



De hecho, hemos tenido reuniones con los diferentes gremios para que en ese concepto de corresponsabilidad ayuden con la información necesaria y puntual para lograr los objetivos, no solamente en el sistema sino en los entornos del sistema de transporte masivo.



La semana pasada vimos a un grupo de manifestantes emberás atacar a los policías, ¿cómo avanzan esas investigaciones?

Es un hecho muy lamentable y muy triste que rechazamos. El grupo que estaba allá hacía parte de los uniformados de Infancia y Adolescencia y de la fuerza disponible que estaba cerca del edificio de Avianca. Lo que hacemos nosotros es precisamente garantizar esos espacios de manifestación.



Nosotros no somos una institución que vaya en contra de eso; al contrario, somos una institución que protege, que salvaguarda los derechos humanos y a esas personas vulnerables.



Por esos hechos generamos un cartel con los rostros de las personas que lograron ser identificadas en las labores de investigación y las llevaremos a responder ante la justicia.

Los emberás dicen que fueron lastimados y que se usó la fuerza contra ellos, ¿cómo se aplicó el nuevo protocolo de acompañamiento?



El protocolo de actuación en este caso fue muy complejo entendiendo que había cerca de 30 niños, niñas y adolescentes, incluso de bebés de brazos y mujeres en estado de gestación; afortunadamente estaba un coronel al mando de ese dispositivo, la mayor de Derechos Humanos y toda la institucionalidad; inclusive había jueces de familia que una vez se presenta el ataque salen a resguardarse y queda la Policía, por supuesto haciendo lo que le corresponde en el marco de la protección de todas las personas.



La ubicación de la fuerza disponible estaba precisamente en el marco de la estrategia para impedir que los manifestantes ingresaran, pero también para garantizar que las personas pudieran salir y en medio de eso se dio la inconformidad y empezaron a lanzar los objetos contundentes y se da el enfrentamiento.

¿Pero hubo uso de la fuerza como denunciaron los emberás?



No, no hubo uso de la fuerza. Hubo una contención. Entendiendo lo que le dije al principio: eran 30 niños, niñas y adolescentes en ese escenario y 70 mujeres; algunas gestantes. Era un escenario supremamente complejo para la actuación policial, pero con las buenas prácticas y con el buen manejo que se evidenció, pues no hubo hechos lamentables pero sí una afectación a esos 15 policías.

Finalmente, ¿está la Policía lista para brindar seguridad a la ciudadanía?

Lo que puedo indicar es que hay 17.000 policías muy jóvenes y de eso son casi 4.000 mujeres, con toda la capacidad, con todas las ganas de generar seguridad, con todas las intenciones positivas a partir de la buena práctica de generar un acercamiento a la comunidad en las diferentes localidades. Trabajar con la comunidad y para la comunidad, que al final es la razón de ser de la Policía.

Delitos que preocupan

A pesar de que las cifras delictivas de la ciudad han reflejado una constante mejora con el paso de los meses, lo cierto es que todavía hay tres conductas que muestran números rojos, como los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.



Según los datos del Distrito, entre enero y septiembre de este año se han presentado 5.634 casos de violencia sexual que representan un aumento de 21,7 por ciento frente al mismo periodo del año pasado. Junto con la violencia intrafamiliar, que creció 24,4 por ciento en el mismo periodo comparado, lideran el listado de las conductas delictivas que más han aumentado en lo que va de este año y que también alimentan los datos de homicidios en Bogotá.



El general Triana señaló que se han venido desarrollando estrategias enfocadas en poder acercar la institución a la comunidad, “que vean una Policía más cercana para que denuncien”. Según el general, todo esto en el marco de una estrategia para tener una ciudadanía con más cultura de respeto.



REDACCIÓN BOGOTÁ

