La alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, entregó en rueda de prensa un balance sobre las ayudas entregadas a las comunidades indígenas asentadas en la UPI La Rioja, quienes en la tarde de este miércoles protagonizaron graves hechos de violencia.



La mandataria indicó que en los últimos dos años el Distrito ha invertido más de 9.000 millones de pesos en ayudas humanitarias y que no es cierto que no se estén cumpliendo los acuerdos.



"En articulación entre diferentes entidades se ha garantizado alimentación, suministro de agua potable, bombillas, provisión de gas natural, bolsas plásticas, elementos de aseo y kits de noche", explicó



Además, señaló que en temas de infraestructura el Idipron ha adelantado labores de mantenimiento correctivo por 66'000.000 millones de pesos.



"Fue la misma comunidad emberá y el ministerio público los que escogieron ese lugar para el alojamiento temporal durante 25 días. No fue una imposición del Distrito", señaló Bonilla.



Finalmente, señaló que espera que con la intervención del Gobierno nacional se pueda llegar a una solución definitiva. "La solución definitiva es que las personas regresen a sus regiones de origen y que aquellas que decidan cuente con el mismo apoyo que se le brinda a cualquier ciudadano de Bogotá”, dijo.



No obstante, no se refirió a los otros pedidos que hace la comunidad, entre ellos la participación de las Autoridades Indígenas en Bakatá en la reformulación de la política pública indígena.

REDACCIÓN BOGOTÁ

