48 familias emberá del Chocó, desplazados a Bogotá, piden hablar con Petro

Indígenas emberá de la comunidad La Meseta del Chocó llegaron a Bogotá desplazados por la violencia. Son unas 48 familias y en total unas 150 personas, víctimas de enfrentamientos entre grupos armados. Ellos piden reunirse con el presidente Gustavo Petro para tener garantías para devolverse a sus tierras. Aguantan frío sobre el asfalto.

Algunos de ellos denuncian que cuando arribaron a la terminal de transporte, los funcionarios los sacaron sin pensar que la mayoría de población son adultos mayores y niños menores de 10 años.

"Hubo un enfrentamiento en la comunidad, entre la guerrilla y pienso que con la Fuerza Militar. Entonces, desde ahí, pues las entidades que corresponde resolver este tema no nos atendieron. Entonces, las instituciones nos incumplieron. Por eso la comunidad se vino", detalló gobernador y líder de esta comunidad esta madrugada.

Indígenas emberá desplazados por la violencia en Bogotá Foto: Mauricio Moreno

Dicen que les tocó traerse a niños y adultos mayores "porque las entidades no cumplen" y por eso esperan que desde la capital "puedan responder esto". Añaden que no tienen para donde irse, que no tienen ayuda y que no saben qué van a hacer. Están a la espera de que llegue algún representante del Gobierno para que les dé algún tipo de solución.

El equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno hace presencia en el punto, Terminal de transportes El Salitre, acompañando el arribo de 48 familias de la ‘Comunidad de la Meseta’, provenientes del departamento del Chocó. “Ellos solo quieren ser atendidos por el Gobierno Nacional. Estamos esperando voceros de la oficina de la Unidad de Víctimas en la terminal y del Ministerio del Interior”.

REDACCIÓN BOGOTÁ