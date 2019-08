A 943 colados de TM les podrían embargar sus cuentas

La Administración Distrital puso en marcha una nueva campaña en contra de los colados de TransMilenio, que al año le dejan al sistema pérdidas por 220.000 millones de pesos. Se trata de ‘Pagar es lo correcto, colarse es lo corrupto’.

Con esto, primero, se busca tratar de convencer con cobros persuasivos a los infractores para que paguen sus multas del Código de Policía, que para el caso de evadir el pago en TransMilenio tiene un costo de 220.824 pesos.

De no ponerse al día en seis meses, la Secretaría de Hacienda hará un cobro coactivo, que podría implicar el embargo de las cuentas bancarias, entre otros castigos.



De hecho, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicó que ya fueron bloqueadas las cuentas de ahorros de 51 infractores y que la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a 943 más que no han pagado sus comparendos y podrían correr con la misma suerte.



“Como colarse es corrupción, es un robo, entonces las multas a quienes se cuelan deben ser pagadas; los que no pagan esas multas están comenzando a ser embargados”, precisó el mandatario, quien además aclaró que en caso de que el colado sea menor de edad, será a los padres a quienes se les bloqueen las cuentas.



Según explicó Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre enero y julio de este año se han impuesto 35.000 comparendos por esta conducta, de los cuales solo 7.500 han sido pagados o se ha accedido a los cursos para reducir el monto de la multa.



Además de esto, a los morosos también se les puede impedir acceder o ascender en cargos públicos, ingresar a escuelas de formación de la Fuerza Pública, además de impedíseles renovar o establecer contratos con el Estado, e incluso el embargo de bienes.



Aunque empezaron por sancionar de esta manera a quienes evaden el pago en TransMilenio, esto también aplicará para cualquier otro comportamiento sancionado por el Código de Policía.

¿Cómo ponerse al día?

La persona que haya sido multada puede acceder a la página de internet www.scj.gov.co y descargar el recibo de pago.



Sin embargo, si fue multado, tiene tres días hábiles, siguientes a la expedición del comparendo, para objetarlo radicando una solicitud ante la Secretaría de Gobierno.

Y cuenta con cinco días hábiles, siguientes a la expedición del comparendo, para pagar con el 50 por ciento de descuento cualquiera de las multas. También hay cinco días hábiles para conmutar las multa tipo 1 o 2 a través de una actividad pedagógica o participando en un programa comunitario.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET