Por infracciones como estacionar en sitios prohibidos, transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas y conducir motocicleta sin acatar las normas de tránsito la Secretaría de Movilidad (SDM) ordenó el embargo de los productos bancarios y financieros de 16.941 deudores por infracciones al Código Nacional de Tránsito. Estas fueron cometidas entre el 2016 y el 2019.

A los ciudadanos embargados, en principio, se les motivó a realizar el pago de sus obligaciones a través de un cobro persuasivo, e incluso, se inició un proceso de cobro coactivo mediante la emisión y notificación del mandamiento de pago. Debido a la gestión realizada por la entidad, de enero a mayo del presente año, cerca de 44.000 ciudadanos con proceso de cobro coactivo, se pusieron al día con Movilidad.

Al respecto, el subsecretario de Gestión Jurídica de la SDM, Paulo Rincón Garay, dijo, “es importante manifestarles que, a la fecha, alrededor de 44 mil ciudadanos, entre el mes de enero a mayo de 2022, se han puesto al día en el pago de las multas de tránsito. Ahora bien, el cobro efectivo de una multa de tránsito lo que busca es prevenir acciones que afecten la seguridad vial”.



Sobre los comparendos, Rincón, habla de la opción que ofrece Movilidad para consultarlos y pagarlos de forma fácil, a través de la página web: https://www.movilidadbogota.gov.co/, “el pago lo puede hacer por medio de PSE o puntos Éxito, incluso los fines de semana, sin tener que desplazarse a la Secretaría Distrital de Movilidad”.

Sí se tiene conocimiento de un embargo vigente o alguna duda de tenerlo, la Secretaría de Movilidad dispuso en su página web: https://www.movilidadbogota.gov.co/ un abecé de desembargos, que además de responder a las preguntas frecuentes que puede tener el ciudadano sobre el proceso, contiene el paso a paso que se debe seguir para solicitar el desembargo, una vez haya pagado la deuda, motivo de embargo.

Estas son las cinco infracciones más cometidas:

Estacionar en lugares prohibidos.



Ciclistas y peatones que no respetan las normas de tránsito.



Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.



No realizar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos establecidos.



Conducir motocicleta sin acatar las normas de tránsito.

¿Por qué Movilidad podría embargarle?

Un ciudadano puede ser embargado por tener multas de tránsito y/o transporte sin pagar, saldos pendientes de deudas anteriores, acuerdos de pago en mora o por tener vehículos en los patios de la Secretaría Distrital de Movilidad.



Una vez sea expedida la resolución, a través de la cual se declara al ciudadano como contraventor, la multa pasa a cobro coactivo, en un término que, por lo general es de 30 días posteriores a la comisión de la infracción.



Tenga en cuenta que a los ciudadanos se les pueden embargar sus cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos, salarios y honorarios.

¿Cómo solicitar un desembargo?

Si aún no se le ha debitado el dinero de la deuda y con el fin de evitar este descuento, el deudor puede realizar el pago de su obligación a través de los canales dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad, a los cuales puede acceder por el sitio web: www.movilidadbogota.gov.co – Consulta y pago de comparendos. Aquí puede descargar el volante de pago, para realizar la cancelación de la deuda en el Banco de Occidente y/o Caja Social o Vía pago electrónico, por medio del botón de PSE.



Es importante tener en cuenta que el sistema liquida los intereses al día, por lo tanto, el pago debe realizarse el mismo día en que se generó el volante.



La entidad adelanta internamente el trámite de desembargo ante la entidad correspondiente (entidad financiera, empleador, pagador, oficina de tránsito o de registro); este procedimiento se surte dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al pago efectivo de la obligación o una vez se verifica que la obligación, motivo de embargo, no registra saldo pendiente por cobrar de forma masiva y sin que medie una solicitud del interesado.



No obstante, y si lo prefiere, el ciudadano podrá realizar su solicitud ante la Secretaría de Movilidad de manera presencial o virtual, a través del correo electrónico:



contactociudadano@movilidadbogota.gov.co, por medio de un formato sugerido que la Entidad ha dispuesto para este trámite, relacionando todos los datos correspondientes al desembargo. Este formato se puede descargar en:

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/10-02-2022/formato_desembargo_y_tdj.pdf.



Una vez hecha la solicitud de desembargo, queda en manos de las entidades, tanto bancarias como de registro, el tiempo y el desbloqueo efectivo de la(s) cuenta(s), así como, los registros correspondientes.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Si usted ha sido embargado escríbanos a carmal@eltiempo.com y cuéntenos su historia