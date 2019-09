Embargados por colarse no podrán usar sus cuentas de ahorro 

Según la Secretaría de Hacienda, más de 198 millones de pesos deben los infractores del Código de Policía a la ciudad por procesos de cobro coactivo, a la fecha se han adelantado 123 embargos de los cuales 111 corresponden a colados en TransMilenio.

Pero no son los únicos que tienen que saldar las cuentas con el Distrito. Las otras conductas sobre las que se han adelantado embargos son por multas por lavar automotores en el espacio público y riñas callejeras, entre otros que suman cerca de 20 millones de pesos.



Según la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, en solo un mes se haya duplicado el número de embargos a ciudadanos que desacatan el Código de Policía. “En agosto teníamos 51 casos y hoy hay 123. Esto es preocupante por las consecuencias que deberán enfrentar estas personas que, en principio, no podrán utilizar sus cuentas de ahorro hasta que no paguen el 100 % de las multas, más los intereses causados diariamente”.

El Director Distrital de Cobro, Pablo Verástegui, dijo que hoy hay 1.187 casos más que están en la mira por este concepto, cuyos deudores podrían evitar el embargo pagando inmediatamente. “En los próximos días se iniciará el proceso de cobro a estas personas quienes representan para la ciudad un ingreso de aproximadamente 298 millones de pesos”, afirma Verástegui.



Las multas por ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas y la de evadir el pago del tiquete, tienen un valor de 110.415 y de 220.824 pesos respectivamente.

¿Cómo ponerse al día con multas del Código de Policía?

Si tiene una multa o comparendo impuesta en aplicación del Código de Policía, o cree tenerla, consulte en la página web de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia: www.scj.gov.co, Ahí puede descargar su recibo de pago.



Cuenta con tres días hábiles, siguientes a la expedición del comparendo, para objetarlo, radicando una solicitud ante la Secretaría de Gobierno.



Tiene cinco días hábiles, siguientes a la expedición del comparendo, para pagar con el 50 % de descuento cualquiera de las multas.



También tiene cinco días hábiles para reducir su multa tipo 1 ó 2 a través de una actividad pedagógica o participando en un programa comunitario.

¿Qué le pasa si no está al día con el pago de sus multas?

Es un impedimento para acceder o ascender en cargos públicos.



No se puede ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.



Causal para no renovar o establecer contratos con las entidades del Estado.



Podría verse inmerso en un cobro coactivo que conllevaría hasta a un embargo de bienes y de cuentas bancarias.



Podría poner en riesgo su patrimonio.

REDACCIÓN BOGOTÁ