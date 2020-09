Embalses siguen bajos, CAR dice que no habrá desabastecimiento

Aunque en los últimos meses ha llovido en la sabana de Bogotá, estas precipitaciones no han sido suficientes como para que los embalses de la jurisdicción de la CAR recuperen su nivel.



Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la primera temporada húmeda del año, entre abril y mayo, las lluvias fueron deficitarias de manera generalizada. En la jurisdicción se encuentran los embalses de Tominé, Sisga y Neusa.



Esa falta de precipitaciones en la región se ve reflejada, según la CAR, en el volumen bajo de los sistemas regulados, que a la fecha se encuentran así: Neusa, con el 46 % del volumen útil; Sisga, con el 55 %, y Tominé, con el 38 %. En conjunto, los tres embalses, que conforman el Agregado Norte, están en un 50 %.



No obstante, la corporación ambiental “emite un parte de tranquilidad” y dice que “hasta el momento no existe riesgo de desabastecimiento para el territorio”.

En abril, por ejemplo, el acumulado de las lluvias alcanzó el 35 %, es decir, hubo un déficit del 65 %. En mayo, el acumulado fue del 37 %, para un déficit del 63 %.

“Razón por la cual no se logró estabilizar el volumen de los embalses, teniendo en cuenta que esta es la época propicia para su recuperación”, reportó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.



Entre junio y agosto, en el límite oriental y nororiental de la cuenca alta de los ríos Bogotá, Macheta, Teusacá y Tunjuelo, las lluvias estuvieron entre normales y ligeramente deficitarias y permitieron recuperar los embalses de Tominé y Sisga, aunque no lo esperado.



El Neusa, por su parte, afronta un periodo seco que se considera normal en esta época, y se espera que este se extienda hasta mediados de septiembre. La entidad confía en que se recupere entre octubre y noviembre, cuando se presenta la segunda temporada lluvias en la sabana de Bogotá.



El embalse El Hato, ubicado en la cuenca del río Ubaté, presenta mejores condiciones. A la fecha, se mantiene en un 60 % de su capacidad total.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO@BogotaET